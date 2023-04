Copa Libertadores: The Strongest, el rival de River que tiene un plan para derrotarlo y estirarle el maleficio de más de medio siglo sin ganar en La Paz

escuchar

El camino de River en esta Copa Libertadores comenzará este martes y por delante tendrá un incómodo debut. El Millonario visitará a The Strongest, de Bolivia, en el duelo de la primera fecha del grupo D y siempre que para un equipo argentino se presenta un rival que juega en la altura, por todo lo que implica el escenario, es complicado y más teniendo en cuenta la extensa racha negativa por la que atraviesan los de Núñez por aquellas tierras. Líder en la liga de su país, con un entrenador español que conoce el fútbol sudamericano, el Tigre de La Paz tiene “un plan” basado en la altura para poner en apuros a un candidato a quedarse con el título.

Ismael Rescalvo tiene 41 años, es Ingeniero en Administración y Finanzas, y arribó a The Strongest en diciembre del año pasado. El DT nacido en Valencia llegó a Sudamérica en 2016 para dirigir a Envigado, de Colombia. Luego continuó en el país cafetero para hacerse cargo de Independiente de Medellín. En 2018 viajó hacia Ecuador y en primer lugar tomó las riendas de Independiente del Valle. Luego recaló en Emelec, equipo en el que estuvo durante tres temporadas, pero que fue echado en noviembre del año pasado. A los pocos días asumió en The Strongest y se mostró ilusionado con su nueva etapa como director técnico: “Estoy contento por llegar al club más importante de Bolivia. Con trabajo, con exigencia, con responsabilidad vamos a superar los éxitos ya conocidos del club”.

Ismael Rescalvo, el español que es director técnico de The Strongest The Strongest

Desde su llegada al equipo lo dirigió en siete partidos, seis de ellos fueron por la División Profesional de Bolivia, que es el campeonato de la primera división. Los cinco primeros fueron con victorias y el último partido que jugó en ese campeonato fue el 10 de marzo, en el que igualó 1 a 1 ante Real Santa Cruz. Actualmente, es el puntero de su liga local, con 16 unidades. Además, jugó un partido por la etapa de grupos de la Copa de la Liga y en ese duelo igualó 1 a 1 ante Aurora. Con poca competencia hasta el duelo ante River, sólo registra un amistoso ante el Tomayapo boliviano, en el que empató 0 a 0, pero los focos ya están puestos en la presentación en la Copa Libertadores ante River.

Lo cierto es que, a un día del debut, Resclavo ya tiene todo listo para afrontar el choque ante el Millonario. “Queremos hacer un partido muy intenso y llevar a River al límite físicamente. Eso es lo que nos puede dar una ventaja”. Para esto, los 3.625 metros sobre el nivel del mar de la ciudad de La Paz serán claves para The Strongest que buscará hacerle sentir el rigor al equipo de Demichelis. “Este contexto quizás les condicione su plan de partido y lo debemos aprovechar”, expresó el español en la conferencia de prensa de este lunes.

Junior Arias, el uruguayo con pasado en el fútbol argentino que es el goleador de The Strongest en lo que va del año The Strongest

Otra parte del plan que tiene en mente Rescalvo “dominar y tomar la iniciativa para poder hacerle daño a un rival que tiene menos deficiencias y es menos vulnerable que otros equipos. Sabemos dónde están sus puntos débiles y ahí intentaremos atacarlos, aunque también estaremos atentos a que no nos sorprendan con sus fortalezas”.

Vale destacar que, según el sitio Transfermarket, el valor total del plantel de The Strongest es de 12,55 millones de euros, contra los 97,65 millones de euros del equipo de Núñez. En el Tigre de La Paz juegan algunos futbolistas con pasado por el fútbol argentino como Enrique Triverio y el uruguayo Junior Arias, los goleadores del equipo. También, el rosarino Eugenio Isnaldo.

La victoria de The Strongest ante Bolivar por 3 a 2, el pasado 17 de febrero

River visitará una ciudad en la que hace 53 años que no gana. La última vez que se trajo un triunfo de la altura de una de las capitales de ese país fue el 1° de marzo de 1970. En ese partido venció 2 a 0 a Universitario, equipo que hoy en día ya no compite en la Primera División, sino que juega en la liga local de su país. Desde allí fueron cinco los partidos en los que no se trajo los tres puntos con dos empates y tres derrotas. Ante su rival de este martes en el estadio Hernando Siles, los bolivianos ganaron en 1982 (1-0) y en 2002 (4-1). El último partido entre ambos fue empate 1 a 1, en la Copa Libertadores de 2016.

Si bien sólo se trata de un número, The Strongest lo utilizará como un arma a su favor, aunque sabe que se medirá contra un equipo bien formado: “Es el favorito, es un equipo que ha mantenido una estructura y un bloque durante todo marzo, siempre han propuesto jugar de una manera parecida tanto de local como de visitante”, expresó Rescalvo, que advirtió: “Será clave el dominio y el control de las áreas, además de la mentalidad para crecer. En este partido en el que intentaremos hacer historia para que el continente vea al fútbol boliviano mucho más competitivo”.

La posible formación de The Strongest sería con: Guillermo Viscarra; Ronald Bustos, Gonzalo Castillo, Adrián Jusino y Carlos Roca; Jaime Arrascaita, Luciano Ursino, Álvaro Quiroga y Jeyson Chura; Michael Ortega; y Enrique Triverio.

