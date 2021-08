Fillol sobre Armani, tras los penales con Boca: “Por algo Dibu Martínez es el arquero de la selección”

Ubaldo Matildo Fillol, uno de los mejores arqueros argentinos de la historia, referente del seleccionado y de River, lejos de aportar tranquilidad desde su análisis tras la eliminación del equipo millonario ante Boca por la Copa Argentina, arrojó más leña al fuego criticando el rendimiento de Franco Armani y refrescando viejas rencillas con el guardavalla.

“Me voy a confesar. Hoy me hicieron un reportaje y me dijeron ‘sabemos que vos no querés hablar de Armani’, pero igualmente contesté porque creo que tengo algo de espalda para poder opinar y dije: ‘sin desmerecer a nadie, por algo Dibu Martínez es el arquero de la selección’” , expresó Fillol en el programa ‘Acá hay buen fútbol’, en Radio La Red, haciendo alusión a que el jugador de Aston Villa le ganó la pulseada por la titularidad del arco nacional durante la reciente Copa América.

“Honestamente no quiero hablar de él (de Armani). Que disfrute del momento que tiene en River, que disfrute que va a ser papá, que leí la noticia de que va a ser papá. Pero paso, no hablo de Armani, como no hablé con lo que le pasó contra el Palmeiras, no hablé con lo que le pasó contra Independiente. Perdoname, pero no voy a hablar de Franco” , aportó el campeón del mundo en el Mundial de 1978.

El DT Gallardo y Armani, tras la caída con Boca en La Plata, por la Copa Argentina. Fotobaires

En su momento, tras la final de la Copa Libertadores 2018 ganada por River ante Boca en Madrid, Fillol tuvo un momento incómodo, que lo dejó con cierto recelo. En una fiesta habrían buscado hacerle una foto junto con Armani y la misma se produjo luego de algunos minutos de incertidumbre, hasta que Fillol se levantó de su mesa y se dirigió a la que estaba Armani.

“Me sentí muy tocado con todo lo que pasó a mediados del año pasado. Le mandé un mensaje de WhatsApp, lo leyó y no me contestó. Entonces a los diez días le puse: ‘Franco, ¿leíste el mensaje?’. Lo leyó y no me contestó. Me dolió”, contó Fillol.

Polémica por la elección en el sorteo de los penales

En la definición por penales de anoche contra Boca, en La Plata, Armani ganó y eligió atajar, cuando la estadística indica que la mayor cantidad de triunfos por esa vía la consiguen los equipos que comienzan pateando.

Armani, en La Plata, en el clásico ante Boca. LA NACION/Anibal Greco

La esposa de Armani, Daniela Rendón, escribió un mensaje en su Instagram en respuesta a Fillol. “PF. Cuando vaya a hablar de alguien también aproveche y hable de todas las cosas buenas que hace. Ups, verdad que la única forma que hablen de usted es hablando mal de otros, porque no es la primera vez que salís a hablar. Con cuánta facilidad se dan cuenta de la paja del ojo ajeno. Pero no de la viga que está en el tuyo”.

LA NACION