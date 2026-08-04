Francisco Ortega se convirtió en nuevo refuerzo de River: quién es el lateral por el que desembolsará 5 millones de euros

River sigue acelerando en el mercado de pases. Como único equipo de los 30 del fútbol argentino que no pudo ganar ni convertir un gol en las primeras tres fechas del Clausura, la dirigencia millonaria continúa trabajando para terminar de conformar el plantel del entrenador Eduardo Coudet, sin tiempo ni margen para revertir una delicada situación. Por eso, en las últimas horas acordaron la incorporación del octavo refuerzo: Francisco Ortega, el lateral izquierdo de Olympiacos de Grecia que llegará para competir con Marcos Acuña en una zona que había quedado debilitada tras la decisión de apartar al uruguayo Matías Viña.

De acuerdo con lo que pudo confirmar LA NACION, el pase se hará en unos cinco millones de euros por la ficha del futbolista de 27 años, que firmará contrato hasta diciembre de 2029. La primera propuesta de River se acercaba a los cuatro millones, mientras que el equipo griego buscaba un número más cercano a los siete millones, por eso se dieron dos semanas largas de negociación hasta poder cerrar un acuerdo que también fue potenciado por la voluntad y la presión del lateral.

Francisco Ortega jugó tres temporadas en Olympiacos, de Grecia @franccisco_ortega

En Olympiacos, Ortega jugó 107 partidos, con un gol y ocho asistencias. En las tres temporadas, fue partícipe de cuatro títulos.

De la fábrica , a Europa

Su pase al fútbol europeo se dio a finales de 2022, cuando Vélez recibió 4,2 millones de euros luego de los 154 partidos y tres goles del juvenil que había debutado a los 18 años en Liniers. Formado en el Fortín desde los 14 años, tuvo diversos pasos por selecciones nacionales juveniles, disputando Sudamericano y Mundial Sub 20 y los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Además, en noviembre de 2023 fue convocado por Lionel Scaloni para la doble fecha de eliminatorias, aunque no sumó minutos.

Ortega y Messi, durante una práctica de la selección argentina; el lateral fue citado en noviembre de 2023 por Scaloni, aunque no sumó minutos

¿Por qué River fue a buscarlo ahora? Por la necesidad de reforzar una banda izquierda que había quedado debilitada tras la decisión de apartar a Matías Viña, el lateral que había llegado en enero a préstamo desde Flamengo con un cargo de 500 mil dólares. Luego de 14 partidos que no convencieron, durante el Mundial se le comunicó al uruguayo de 28 años que no iba a ser tenido en cuenta para el segundo semestre. En parte, la decisión también es económica, ya que si jugaba el 50% de los partidos de la temporada, River tenía que comprarle el 100% del pase en cinco millones de dólares. Por ahora, no se rescindió el préstamo para no abonar una penalización, mientras el jugador busca club.

Ortega llegará entre miércoles y jueves a la Argentina para realizarse la revisión médica, firmar su contrato por tres temporadas y media y sumarse al plantel que encabeza Chacho Coudet. El viernes por la tarde se presentará la lista de la Copa Sudamericana con cinco modificaciones posibles y el técnico tendrá que definir si lo suma o lo deja al margen al lateral que solo tendrá un puñado de entrenamientos previo a los duelos con Independiente Santa Fe del miércoles 12 en Bogotá y miércoles 19 en Buenos Aires. Mientras espera por Thiago Almada para romper el mercado, River ya tiene a su octavo refuerzo.