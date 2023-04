Franco Armani y el tenso cruce con el árbitro que sancionó el penal en contra de River ante The Strongest

escuchar

No se detiene la controversia, las opiniones son de las más diversas. Es que el arranque de River en la Copa Libertadores y la derrota por 3-1 ante The Strongest en la altura de La Paz, dejó como saldo una acción polémica que abrió el marcador para el conjunto boliviano, con un penal de Franco Armani sobre Enrique Triverio. En ese contexto es que se conocieron los audios del VAR publicados por CONMEBOL y allí se pudo escuchar la charla intensa que se dio entre el arquero del conjunto millonario y el árbitro del partido, Jesús Valenzuela.

En las últimas horas fueron publicados los videos con los audios de cómo se determinó sancionar el penal para The Strongest y en las charlas se puede escuchar qué criterio utilizaron para considerar la falta de Armani: “En el minuto 21, el portero de azul (Franco Armani), al ir a disputar el balón al atacante de amarillo y negro (Enrique Triverio) en el área penal, lo contacta con la pierna y el delantero cae, el árbitro interpreta esta acción como imprudente, sancionando tiro penal. El VAR, luego de utilizar distintos ángulos, velocidades y consideraciones, concluye en la misma interpretación que el árbitro respecto al contacto y confirma la decisión original, tiro penal sin tarjeta”.

Franco Armani, indignado, gesticula incrédulo por el penal que le cobraron Daniel J. Miranda Salinas - Fotobaires

Los futbolistas de River consideraron que no fue acertada la determinación del árbitro, más allá de que sí existe un contacto de Armani con Triverio, pero en especial se mostró muy molesto el arquero del conjunto de Núñez, que se cruzó con Valenzuela y se alcanza a escuchar en los audios publicados por CONMEBOL que el juez dice, tras una insinuación de Armani sobre una situación que se dio en la previa en los vestuarios, lo siguente: “ ¡No discuta, Armani! ¡No diga eso! ”.

El arquero de River, lejos de tranquilizarse eleva su postura y cuestiona la determinación del árbitro: “¿Por qué lo toqué, a ver? ¿Qué penal cobrás? ”. La respuesta de Valenzuela es concreta y se advierte que ya molesto por los modos del futbolista le responde: “¡Ya, ya, listo, por favor! ¡Listo! ¡Armani, Armani, están revisando! ¿Quiéres que te amoneste? ¡Vamos, hermano, están revisando, están revisando, vamos! Hermano, dale, dale, tranquilo, ¡Están revisando, señores! ¡Armani, por favor, pero vamos! Tengo que hacer el procedimiento, ¡Tengo que hacer el procedimiento igual!”.

En medio de las discusiones se vuelve a escuchar a Armani que intenta explicar la situación con la intención de torcer el rumbo y evitar que se sanciones el penal: “¡Pero si me quedo así y él me viene a buscar!. Se acaba toda la charla cuando Valenzuela es terminante y le comunica: “Me están confirmado el penal, listo, no invadas el área, ya me dijeron que está confirmado”.

