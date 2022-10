Jorge Brito habló de la continuidad de Marcelo Gallardo, del mal año de River y explicó qué considera que habría que mejorar de los arbitrajes

Los tiempos que corren encendieron algunas alarmas para River. No quedan dudas de que este año ha sido el más flojo del largo ciclo que lleva Marcelo Gallardo al frente del conjunto millonario, y esa cuestión genera que se busquen responsabilidades y causas. Una voz que el simpatizante quería escuchar era la de su presidente, Jorge Brito, que rompió el silencio y se refirió tanto al mal presente de su equipo como a otras cuestiones como los arbitrajes, que el universo riverplatense ha puesto en el centro de la escena con quejas y reclamos.

En una charla con el programa ESPN F12, el titular de River habló primero de la floja actualidad del conjunto de Gallardo, que este año ha quedado fuera de todos los torneos que disputó: Copa Argentina, Copa Libertadores y Copa de la Liga, y que en la actual Liga Profesional corre de atrás. “En las buenas y en las malas, la Copa Libertadores es la competencia más importante para River”, arrancó Brito, que confía en que, más allá de quien sea campeón del certamen, River se asegure el pasaje al máximo torneo continental de clubes.

“Tenemos el mejor cuerpo técnico de Sudamérica, sino del mundo. Sabíamos que iba a ser un año muy complicado, con muchas incorporaciones, un calendario muy comprimido. Eso lo hemos sufrido claramente. Pero estamos con optimismo para prepararnos para el año que viene. Ahí sí vamos a tener tiempo de descanso para pretemporada, partidos amistosos… No es excusa, es una descripción de la realidad. Algunos futbolistas vinieron sin pretemporada o sin continuidad en sus clubes, y eso lo estamos sufriendo. Pero confiamos en la capacidad de este cuerpo técnico y en que vamos a revertir este presente que no es bueno”, señaló.”

Marcelo Gallardo y Jorge Brito, la firma del contrato del DT en el primer año de gestión del presidente Twitter @RiverPlate

A continuación, se refirió a la continuidad de Marcelo Gallardo al frente del equipo, algo que se definirá antes de fin de año. “Lo decimos siempre: el próximo mes estaremos definiendo la continuidad de Gallardo. Somos conscientes de que tenemos el mejor técnico y es el que más conoce el paladar del hincha de River y es el capaz de revertir este presente. No está bueno hablar en lugar de otro. Es el propio Marcelo el que debe buscar el momento para decidir cuál será su futuro. Nosotros tenemos un vínculo muy cercano, solemos tener charlas dos o tres veces por semana. Desde nuestro lado siempre estaremos para acompañar. El día que se vaya Gallardo de River va a llegar, pero espero que no me toque a mí como presidente”, afirmó.

Y volvió sobre el duro presente deportivo de River, que coincide con su primer año de gestión: “El fútbol está muy parejo, no veo equipos que se destaquen. No ha sido el mejor campeonato de River en un torneo que no lucía difícil. Es la realidad del fútbol argentino. Este deterioro viene de hace muchos años. Es muy difícil a veces mantener nivel con el contexto macroeconómico”. Acto seguido, cuestionó la organización de la liga local y la confusión que genera: “ Es muy difícil cuando los propios argentinos no entendemos cómo son los modelos de campeonato. Hay que explicarlo constantemente. Si nosotros no entendemos cómo es, es difícil venderlo afuera. Esto requiere de la internacionalización de los ingresos, entonces tenemos que hacer un torneo vendible. Algunos querían un campeonato de 30 equipos o no sé si era de 40… Era todo bastante complejo y difícil de entender. Escuché unas declaraciones de [Claudio] Tapia de que tenía que ser de 18, espero que sea así. Espero que ya cerca de fin de año sepamos cómo debemos jugar. Nosotros creemos que debemos volver al campeonato de 20 equipos”.

Luego, Brito se refirió a un tema más delicado, el de los arbitrajes. Desde hace un tiempo, en River sobrevuela la sensación de que han sido perjudicados por los fallos en partidos claves. Sin querer entrar de lleno en la polémica, el presidente millonario no esquivó el tema: “No quiero calificar a los arbitrajes, por eso no quise hablar después del partido contra Patronato. No tiene que ver con lo que firmó Beligoy, que no se puede criticar. Yo creo que si alguien piensa que un árbitro fue un desastre lo puede decir, lo que no hay que hacer es entrar en cuestiones personales. Nosotros nunca entramos en eso de opinar de los arbitrajes. Sí creemos que debe ser un proceso transparente para que la gente sepa cómo es la elección de los árbitros, como en otras partes del mundo: azar, azar selectivo… Hay muchas metodologías. Se pueden equivocar igual, pero vos tenés la tranquilidad de que si se equivocan, no hay algo raro detrás. Pero nunca es clara la metodología de cómo se seleccionan, cuándo lo paran, cuándo salen de la asociación para pedir perdón y cuándo no. Queremos estar tranquilos que cuando se equivocan es solo un error y nada más . No tengo nada en contra de Federico Beligoy, pero tiene una incompatibilidad de funciones siendo el director de la Escuela de Árbitros, que los selecciona y también quien los defiende.

Y concluyó: “Sentimos lo que sienten todos los hinchas de River, y que no salgamos a hablar de esto en los medios no quiere decir que no estemos haciendo nada. Creemos que tiene que haber un cambio. Tampoco el problema futbolístico tiene que ver con los árbitros”.