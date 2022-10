¿Cómo se combate el jet lag? Cuáles son los métodos que emplean los equipos de la Fórmula 1

Los pilotos de Fórmula 1 y los equipos que los apoyan viajan por todo el mundo durante los nueve meses que dura la temporada. Sin tiempos para respiros, la competencia pasó de de Italia a Asia sin escalas, con el Gran Premio de Singapur de este último fin de semana y la carrera de Japón la semana próxima, el jet lag se convierte en un problema para las escuderías con sede en Europa.

En los viajeros habituales, el jet lag provoca somnolencia, desorientación y agitación, que afectan al rendimiento. En el caso de los pilotos de Fórmula 1 y sus equipos, el alto nivel al que operan magnifica el impacto. “Hay una clara correlación entre el jet lag y el bajo rendimiento”, afirma Faith Fisher-Atack, fisioterapeuta de Haas. “Si lo equiparas a lo que [ellos] tienen que hacer en el coche, hay una clara consecuencia”, agregó.

El Gran Premio de Singapur exige mucho físicamente a los pilotos ROSLAN RAHMAN - AFP

Hay 22 Grandes Premios de marzo a noviembre, que a menudo implican largos viajes. El año que viene el calendario se ampliará para incluir China; otra carrera en Estados Unidos, en Las Vegas, y Qatar, lo que significa más viajes largos. Aunque los equipos de Fórmula 1 despachan ocasionalmente un avión para vuelos más cortos entre las carreras europeas, los viajes largos se hacen en aerolíneas comerciales.

“Es algo con lo que simplemente se aprende a lidiar”, le dijo Daniel Ricciardo, el piloto de McLaren, a la revista estadounidense GQ en 2022. “Podemos prepararnos un poco, así que antes de un determinado huso horario, podemos intentar adaptarnos unas cuantas noches antes de llegar a ese huso, pero a veces simplemente hay que aguantar y superarlo. Todo el mundo piensa que es sencillo acostumbrarse, que como durante mucho tiempo lo hacemos es fácil, pero a veces es suerte, a veces duermo estupendamente y a veces no”, explicó el australiano.

Rupert Manwaring, el fisioterapeuta del español Carlos Sainz, piloto de Ferrari, dijo que no hay una regla firme para el cambio de huso horario. “La regla simple es que por cada hora de diferencia necesitás un día para adaptarte”, explicó Manwaring. Y agregó: “Si es una diferencia horaria de nueve horas, intentaremos llegar con ese número de días de antelación, pero eso puede ser un reto a lo largo de una temporada, ya que estar en casa es importante fuera de las carreras. Estamos tratando con humanos, no con robots”.

Esto incluye la adaptación a la nueva zona horaria antes de viajar, por ejemplo, poniendo los relojes en la hora de destino con antelación. Dormir en los aviones también es esencial durante los vuelos largos. “Los síntomas del jet lag duran entre tres y cinco días, pero en términos de efectos negativos sobre el rendimiento pueden ser de entre siete y nueve días, y puede que no nos demos cuenta”, asegura Manwaring.

Carlos Sainz trabaja con Rupert Manwaring, el fisioterapeuta que lo ayuda con las tareas para adaptarse a los cambios de husos horarios

La cafeína también es importante, pero hay que gestionarla con cuidado. “Hay que tomarla poco y a menudo, en lugar de en grandes cantidades”, dijo. “No la usaríamos inmediatamente después de despertarnos, y no más allá de la 1 de la tarde, porque la cafeína tiene una vida media bastante larga y puede permanecer en el cuerpo hasta 10 horas, así que hay que tener cuidado con la noche que tenemos por delante”.

Jon Malvern, el fisioterapeuta de Lando Norris, de McLaren, dijo que la exposición a la luz, o evitarla, era “otro factor masivo para ayudar a cambiar el reloj corporal”, porque efectivamente “le está diciendo a tu cerebro y a las hormonas que libera que es ‘hora de estar despierto’”. El ejercicio moderado o intenso poco después de despertarse, o una sesión ligera antes de acostarse, también puede ayudar a la adaptación del cuerpo.

“A Carlos le encanta jugar al golf, así que es una cosa estupenda para que haga: luz natural y no demasiado extensa, así que podemos combinar el entrenamiento alrededor de eso. Es un buen pasatiempo saludable para cambiar de zona horaria”, contó Manwaring.

Las carreras de Singapur y de Japón son especialmente exigentes. Singapur es una carrera nocturna, que comienza a las 20, por lo que los equipos tuvieron un horario aproximado de “vigilia” desde las 13 hasta 6 de la mañana. Ese horario significó evadir escollos como la limpieza matutina en los hoteles y la luz de la mañana, a la vez que se intentó bloquear el deseo natural del cuerpo de dormir en las primeras horas una vez que oscureció.

Ahora tienen por delante la carrera en Japón, que comienza a las 14, hora local. Son las dos primeras de seis pruebas que incluyen Estados Unidos, México, Brasil y Abu Dhabi, intercaladas con viajes a Europa. “Tendrán que ser bastante resistentes”, dijo Fisher-Atack sobre los equipos. “No hay un período de tiempo para adaptarse”.

El australiano Daniel Ricciardo explicó que no siempre logra dormir bien cuando comienzan los cambios en el calendario KENZO TRIBOUILLARD - AFP

Los expertos dijeron que creían que viajar al Este era un reto mayor que al Oeste. “Estás acortando el día, por lo que es necesario adelantar tu reloj corporal”, dijo Malvern. “Al Oeste, estás alargando los días y también es ligeramente más fácil entretenerse quedándose despierto hasta tarde”. Eso es especialmente útil en un deporte como la Fórmula 1, donde el personal de los equipos viaja en grupo, lo que significa que socializar es una táctica contral el jet lag.

“Para mí lo más sencillo -y no siempre lo más práctico- es salir lo más temprano posible, no sólo por el tiempo, sino por el clima”, dijo Nicholas Latifi, piloto de Williams, sobre el viaje a una carrera. “Siempre me parece más difícil ir al Este y mucho más fácil al Oeste; en el Oeste simplemente te levantás temprano, pero en el Este no podés dormir por la noche y querés irte a la cama a mitad del día”.

También está el impacto de tanto vuelo. “La fatiga de los viajes es un fenómeno relativamente nuevo que vemos día a día, pero que aún no está respaldado por la investigación”, dijo Fisher-Atack. “Es la acumulación de muchos viajes: Que puede que no se sufra de jet lag, pero la propia actividad física de viajar aumentará el nivel de fatiga”. De hecho, los equipos pasarán unos 10 días completos, o 240 horas, en aviones anualmente, cruzando múltiples zonas horarias.

“Forma parte de competir en un deporte mundial”, dijo Malvern. “Es lo mismo para todos, así que forma parte del compromiso de ser competitivos. Es una oportunidad para tener ventaja: si duermes bien lo harás mejor”.

Por Phillip Horton