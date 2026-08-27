Dos jugadores apartados del plantel de River realizaron sugestivos posteos en Instagram tras la eliminación en la Copa Sudamericana

La eliminación de River y la crisis futbolística potenció todas las críticas. En medio de semejante momento y con una conferencia de prensa de Eduardo Coudet programada para este jueves por la tarde en la que se terminará su ciclo en Núñez, aparecieron en escena algunos personajes significativos que potenciaron el malestar en el universo millonario. En ese contexto, las redes sociales ardieron cuando aparecieron dos futbolistas del “container”, Matías Galarza Fonda y Kendry Páez, y se burlaron de la eliminación. Incluso, hasta Ricardo Centurión, que tuvo a Coudet en Racing, dejó un mensaje muy significativo contra el DT.

Antes del inicio de la pretemporada, la dirigencia del equipo millonario lanzó un comunicado oficial en el que anunció que catorce futbolistas iban a ser apartados del plantel y pasaron a entrenarse en el predio de Cantilo. Dentro de esa nómina estaban el paraguayo Galarza Fonda y el ecuatoriano Páez, que viajaron al Mundial con sus respectivas selecciones sabiendo que al regresar a Buenos Aires no iban a tener lugar en el equipo del Coudet, que se encargó de dejar en claro que la medida había sido adoptada por la comisión directiva.

Las historias que subieron Matías Galarza Fonda y Kendry Páez después de la eliminación de River. x.com/RiverLPM

Si bien ninguno de los dos jugadores pudo todavía asegurar un nuevo destino, aprovecharon la eliminación de la Copa Sudamericana para manifestarse en su cuentas de Instagram.

Galarza Fonda subió una historia en la que se lo ve pateando su penal en la definición con Alemania, cuando ejecutó ante Manuel Neuer y lo acompañó con un emoji de brazos abiertos y ojos observando. Mientras que Páez posteó una imagen en negro con solamente un emoticón en el medio de una cara que muestra un gesto de sonrisa forzada ante la situación.

Los dos futbolistas están afuera del club, ya que Galarza Fonda se encuentra en Paraguay por una situación personal y por eso no se lo vio en la práctica en el predio de Cantilo y espera por una oferta concreta de Olimpia, más allá de que todavía tiene contrato hasta diciembre de 2028. Mientras que Páez está a la espera de lo que defina Chelsea, que es dueño de su pase, y deberán encontrarle un nuevo club para que continúe su carrera.

Kendry Páez se burló de la eliminación de River Manuel Cortina

La determinación de apartar futbolistas también fue un punto de crítica en este momento delicado, por eso es que el presidente de River, Stefano Di Carlo, fue autocrítico por lo que pasó con los borrados: “La decisión de los jugadores apartados responde a una cuestión deportivas. Para incorporar tenes que sacar. En este caso era una cantidad de profesionales muy importante y tuvimos que tomar una decisión que en cuanto a las maneras y las formas y el lugar fue un error. Poco tiempo después, les ofrecimos que vuelvan a entrenar en Ezeiza, pero decidieron dejar todo como está“.

La crítica de Centurión

Ricardo Centurión reapareció tras la dura eliminación de River en la Copa Sudamericana y publicó un mensaje que reavivó su conflicto con Eduardo Coudet en Racing durante 2019. La publicación apareció apenas se definió la serie por penales en favor del equipo colombiano y dejó al equipo de Núñez afuera de la Sudamericana: “Todo vuelve. Cuánto tiempo esperando esto jajajajajaja”.

La publicación no mencionó de manera explícita a Coudet, pero el futbolista a los pocos minutos en el streaming que comparten Davoo Xeneize y Gastón Edul habló de su publicación: “Claramente sí, fue por eso porque conmigo no fue un tipo honesto, más allá de yo hacerme cargo siempre de que hice la cagada. Después de estar un mes tirado en Tita Mattiussi fui a golpearle la puerta del vestuario en el Cilindro y no me atendió. Eso fue más que nada, porque ahí se ven los verdaderos hombres. A pedirle disculpas e irme a mi casa y después seguir entrenando en Reserva, pero no fue así. Después por todas las cosas que hace, en ningún club le va bien, solamente salió campeón en Racing y no me llamó para levantar el trofeo. Esto no es dolor ni resentimiento, bah, que lo tomen como quieran. No me interesa”, expresó el delantero, de último paso por Racing de Córdoba.