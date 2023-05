River empató con Sporting Cristal y sus múltiples errores en las dos áreas lo dejaron al borde de la cornisa

escuchar

El tumulto en el campo de juego cuando los equipos se retiraban rumbo a los vestuarios fue un síntoma de la intensidad del partido. El 1-1 con Sporting Cristal deja a River parado en una cornisa en el grupo D por la Copa Libertadores. La noticia que llegó temprano desde Bolivia, la de la victoria de The Strongest por 1-0 sobre Fluminense, subió la vara de la dificultad. No había espacio para el tropiezo, porque una derrota provocaba quedar en el último puesto con una diferencia de goles negativa y dejar de depender de las propias fuerzas para aspirar a una plaza en los octavos de final.

River caminó por el filo de una navaja, porque durante un pasaje del partido en Lima estuvo prácticamente fuera del torneo. Se repuso de los errores, como el de Franco Armani que facilitó el gol de Cristal y el penal que falló Miguel Borja; reaccionó con temple, espíritu y juego, y anotó por medio de su mejor figura: Rodrigo Aliendro. Quedó con muy poco margen: está casi obligado a conseguir dos éxitos en el Monumental (vs. Fluminense el miércoles 7 de junio y The Strongest el martes 27) para avanzar en un certamen que no ofrece espacio para los débiles.

El director técnico Martín Demichelis desparramó en el campo de juego a los mejores intérpretes, entendiendo que la visita al Estadio Nacional de Lima se trataba de una final anticipada para la aventura de River en la Copa. Dispuso el regreso del uruguayo Nicolás De la Cruz para convertirlo en un armador de juego, con Esequiel Barco y el líder Nacho Fernández, más el tándem Enzo Pérez-Aliendro para ser sostén de la ofensiva. Apuntalar era una tarea imperiosa, porque River no podía especular ni esperar qué le deparaba la hoja de ruta en Perú.

La ambición y la urgencia quedaron expuestas en el posicionamiento de las piezas. Los defensores laterales treparon en ofensiva y los marcadores centrales se ubicaron en el círculo central, empujando al resto al campo ajeno. La presión asfixiante de los minutos iniciales coincidió con un desborde que hubo en la tribuna entre hinchas millonarios y la policía, y también con el reparto de tarjetas amarillas que dispuso el árbitro chileno Cristian Garay: el capitán Enzo Pérez acumuló su tercera amonestación y no jugará contra Fluminense, y Jesús Pretell fue el amonestado en Cristal en ese amanecer de partido.

La rispidez de esas dos jugadas no quitó dinámica al ida y vuelta, porque el brasileño Brenner puso a prueba los reflejos de Armani, que respondió sin contemplar que el delantero estaba en off-side, y porque River respondió con una definición de atropellada e incómoda de Nacho Fernández, cuya pierna se quedó sin recorrido tras un pase de Lucas Beltrán.

Yoshimar Yotún define tras el error de Franco Armani; River generó situaciones de gol pero también falló en su área, y a punto estuvo de marcharse con las manos vacías. Martin Mejia - AP

River generaba riesgo y también sufría entre imprecisiones y algún desacierto del árbitro. Alejandro Hohberg cayó en un contraataque simulando haber recibido una falta del mendocino Pérez, que desató reclamos: los peruanos exigían una segunda amonestación, mientras que Demichelis se desesperaba para que se revisara la acción, porque el contacto no había existido. El visitante quedó atribulado tras la discusión y Cristal jugó rápido el tiro libre: Jostin Alarcón –sin marca y en diagonal al arco– remató débil, a las manos de Armani. La reacción fue inmediata y por duplicado: Nacho Fernández dudó entre definir y habilitar a Beltrán; eligió ser generoso, cuando la acción pedía remate, y también llegó Aliendro de frente, pero enganchó la pelota y la definición se diluyó en un tiro de esquina.

La asistencia médica a Alarcón posibilitó que en el banco de los suplentes Demichelis, con sus colaboradores Javier Pinola y Germán Lux, analizarA imágenes y datos. River era un torbellino cuando cruzaba la mitad del campo, con futbolistas que intercambian posiciones con una naturalidad que impedía al rival a tomar nota y ajustar los movimientos, pero por pasajes se desorganizaba en la faceta defensiva, en particular cuando el paraguayo Robert Rojas escalaba para tomar la marca y quedaba desairado o abría espacios explotables.

Esequiel Barco, inalcanzable para Jhilmar Lora; el volante millonario estrelló dos remates en los travesaños frente a Cristal. Martin Mejia - AP

Profundizar sobre el lateral izquierdo, donde defendía el amonestado Rafael Lutiger, fue un constante martilleo de River. Se multiplicaban los ataques por el sector y los actores que asomaban por ahí siempre eran distintos. Dos tiros libres de De la Cruz y Nacho Fernández, un remate de Enzo Pérez y otro de Beltrán –generó una volada más espectacular que la que pedía la jugada– sumaban en la balanza de los merecimientos. Y más un tiro de Barco al travesaño, tras combinar en el área con el chileno Paulo Díaz.

La distracción defensiva y la desinteligencia en jugadas puntuales mostraron el costado vulnerable de River. Los dos polos se sintetizaron en una acción: Paulo Díaz envió la pelota afuera entendiendo que habían sancionado falta, generando un córner para Cristal. Tras ese lanzamiento, el contraataque con superioridad numérica fue dilapidado en el apuro. Más insólito fue el lateral que ejecutó Enzo Díaz y dejó mano a mano a Hohberg, que elevó la definición.

Jostin Alarcón intenta frenar a Nacho Fernández, a quien le cometieron la falta que el VAR hizo revisar y que derivó en la expulsión a Rafael Lutiger y en el penal fallado por Miguel Borja. ERNESTO BENAVIDES - AFP

De la desatención River pasó al error, la fatalidad: Armani se equivocó con el pie y habilitó a Yoshimar Yotún, que convirtió. El VAR convalidó un penal y la expulsión a Lutiger, pero Borja falló ante el arquero Renato Solís. El primer penal malogrado del ciclo Demichelis, en un momento cumbre. Pero apareció Aliendro, el héroe silencioso, para rescatar un empate que le devuelve la esperanza a River. Así y todo, el margen de error para el equipo millonario es muy pequeño.