River se mueve en el mercado y Marcelo Gallardo apunta a cinco futbolistas para 2026

Restan 17 días para que River regrese a la actividad de cara a la pretemporada, pero el mercado de pases ya comienza a tener movimientos en este incipiente diciembre que promete tener mucha más actividad de lo habitual. Más allá de las seis salidas confirmadas con los referentes históricos que dijeron adiós, en las oficinas del Monumental ya se trabaja en la reestructuración del plantel para 2026 y el técnico Marcelo Gallardo empieza a poner el ojo en posibles refuerzos en todas las líneas. Y hay una prioridad absoluta: el puesto de volante central.

Por eso los nombres de Fausto Vera y Santiago Ascacibar encabezan una importante lista que también integran Kevin Amaro, Claudio Echeverri y Luciano Gondou como primeras alternativas que empiezan a surgir.

Santiago Ascacibar aparece como uno de los hombres apuntados por Gallardo. (AP Photo/Jorge Saenz) Jorge Saenz - AP

Recuperar el eje es la misión central. Por eso Vera y Ascacibar son los dos mediocampistas que ya apuntó el entrenador para reemplazar a Enzo Pérez en la temporada que se avecina. Y en Núñez no descartan poder incorporar dos futbolistas para la posición, reubicando a Juan Carlos Portillo en la zaga central y soltando más a Kevin Castaño a un rol menos posicional. Según pudo saber LA NACION, ya comenzaron las conversaciones por Vera, quien ha quedado relegado en la consideración de Jorge Sampaoli en Atlético Mineiro. Esta temporada jugó 32 partidos de los 64 de la temporada, con 21 titularidades y un gol, promediando 55 minutos por juego.

Con contrato hasta 2027, el futbolista de 25 años ya dio el visto bueno para avanzar en la contratación, aunque la negociación promete ser larga: con su nueva política de contrataciones, River apunta a sumarlo a préstamo con cargo y opción de compra. Mineiro desembolsó cinco millones de dólares por el 80% de su ficha, comprándole el 70% a Corinthians y un 10% a Argentinos Juniors, que aún conserva el 20% restante. Por eso, el Galo buscaría al menos recuperar la inversión por el mediocampista y ese podría ser el monto de la opción de compra. “Sé de la grandeza de ambos clubes, desde lo deportivo, sería un paso grande en mi carrera”, dijo hace algunas semanas.

Julio Soler, uno de las joyas de la selección Sub 20, es uno de las piezas que busca Gallardo para el nuevo River. (Photo by Buda Mendes - FIFA/FIFA via Getty Images) Buda Mendes - FIFA - FIFA

En tanto, hoy lo de Ascacibar parece más complejo, ya que el futuro deportivo de Estudiantes aún está en juego: el lunes tendrá la semifinal del Apertura contra Gimnasia y deberá ser campeón para meterse en la Copa Libertadores. De lo contrario, no tendrá competencia internacional en el próximo año. Aunque las partes ven viable la negociación, también entienden que ese punto es importante para el futuro del volante de 28 años, que tiene un contrato hasta diciembre de 2027 y no posee cláusula de rescisión. ¿Su tasación? A mediados de año, cuando lo buscó Boca, el Pincha la fijó entre cinco y seis millones de dólares. En las últimas horas, Kristian Bereit, representante del jugador, publicó una foto en su cuenta de Instagram desde el anillo del Monumental, confirmando la reunión inicial.

Además de Fausto Vera y Ascacibar, el club millonario también hizo averiguaciones por Aníbal Moreno (Palmeiras) y Franco Ibarra (Rosario Central), lo que marca un cambio notorio en la forma de buscar en el mercado: ya no irá sólo por un único futbolista, sino que apuntará a varias alternativas para tener más posibilidades de maniobrar y negociar montos y condiciones para evitar casos como los de Rodrigo Villagra, Kevin Castaño o Juan Portillo. De acuerdo a la información que surgió de la reunión de la Comisión Directiva, River tendrá entre 20 y 25 millones de dólares para el libro de pases y la intención del CT es reforzar todas las líneas con al menos cinco refuerzos.

Gianluca Prestianni, de Benfica, está en la carpeta de River, aunque parece una operación compleja. (AP Photo/Esteban Felix) Esteban Felix - AP

¿Qué otros puestos y nombres ya están en escena? Esta semana se esperan reuniones en Uruguay por Kevin Amaro, lateral derecho uruguayo de 21 años que milita en Liverpool, club con el que River negociará para ser socios, en un caso similar al de Nicolás De La Cruz. Además, aunque hoy no es prioridad, también hizo un sondeo informal por Julián Millán, marcador central colombiano, zurdo, de 27 años, que viene de ser figura en el título de Nacional. Pero claro que el mercado también dependerá de las posibles salidas de Paulo Díaz, Sebastián Boselli y Fabricio Bustos, quienes no serán prioridad de Gallardo y buscarán club. Por eso, también se volvió a consultar por Román Vega, lateral izquierdo de 21 años que no logró la continuidad esperada en Zenit de Rusia. El ex Argentinos Juniors era un deseo de Gallardo para 2025, pero el Bicho lo vendió al club ruso por nueve millones de dólares.

Luego de jugar solo 14 partidos (8 titularidades y 829 minutos), no quedó conforme con su semestre y ve como buena alternativa el regreso a la Argentina. Otra consulta que se hizo fue por Julio Soler, el lateral zurdo de Bournemouth que solo tuvo acción en tres partidos de la temporada inglesa, pero al menos hoy en Inglaterra no pretenden cederlo en Sudamérica.

Este sábado será el último partido de Zenit antes de las vacaciones, por lo que entre diciembre y enero Soler volverá al país, al igual que Luciano Gondou, otro apuntado. Por el delantero de 24 años ya se dieron los primeros contactos, tras una temporada en la que solo pudo ser titular en seis ocasiones de 22 partidos jugados, con dos goles y una asistencia en los 789 minutos (36 minutos de promedio). River buscaría con ambos un préstamo con opción y ese punto hoy enfría la situación, ya que Zenit aguardará el desarrollo del mercado con la intención de vender al atacante.

Luciano Gondou es el delantero que más seduce a Gallardo. (AP Foto/Matías Delacroix) Matías Delacroix - AP

Más allá de los defensores, el volante central y el delantero, el otro puesto a reforzar es el volante ofensivo o mediapunta. Y ahí crece el deseo de repatriar a Claudio “Diablito” Echeverri, hoy sin constancia en Bayer Leverkusen: jugó solo uno de los últimos cinco partidos y lleva 262 minutos en nueve encuentros, con tres titularidades. Sin goles ni asistencias, el atacante de 19 años está a préstamo hasta el final de la temporada, pero Manchester City -dueño de su pase- podría cortarlo para buscarle un destino en el que logre más rodaje. River consultó y está a la expectativa de poder negociar un préstamo al menos por un año, aunque es complejo.

Claudio Echeverri alterna entre titularidades y suplencias en Bayer Leverkusen SEBASTIAN ELIAS UTH� - Ritzau Scanpix�

Más difícil aún parece lo de Gianluca Prestianni, el extremo de 19 años que tuvo un gran Mundial Sub-20 con la selección. Aunque no es un titular fijo, este semestre lleva 14 partidos jugados en Benfica, con 424 minutos, dos goles y una asistencia y no es tan sencilla su salida. El equipo portugués lo pagó nueve millones de euros y desde enero de 2024 que es una pieza importante de recambio, por lo que desde su representación hoy parecen bajarle el pulgar a su vuelta al país.

River empieza su reconstrucción con una importante danza de nombres que abre el juego. Consultas, charlas, sondeos, negociaciones… todo por resolverse cuando el mercado de pases recién se abrirá el 14 de enero en la Argentina. Claro que el Muñeco Gallardo pretende tener gran parte del libro resuelto para esa fecha, ya que los clubes pueden incorporar antes de la apertura y luego inscribir. Por eso, el DT millonario buscará tener al menos un refuerzo confirmado para el regreso a la actividad y acelerar a fondo para contar con gran parte de ellos para el inicio de la pretemporada en San Martín de los Andes el 4 de enero de 2026. Se viene un mes de decisiones.