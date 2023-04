River, sin margen de error: debe ganarle a Sporting Cristal si no quiere complicaciones en una Copa Libertadores que arrancó torcida

escuchar

Prueba de fuego. Sin margen de error. River vivirá una cita tan crucial como especial esta noche desde las 21 en Núñez: jugará por primera vez en la Copa Libertadores en su Monumental renovado. Y lo hará con la obligación de ganar. Porque sumar los tres puntos frente a Sporting Cristal en la segunda fecha del Grupo D se volvió una necesidad absoluta después del duro cachetazo en La Paz del debut.

La Copa Libertadores no espera. Y a pesar de que River escribe cada vez más argumentos positivos en su proceso de construcción y el once titular empieza a salir de memoria con piezas consolidadas, hoy no puede fallar. Tropezarse dos veces en fila no es una opción viable si el deseo es soñar a lo grande. Ya despegó en el torneo local hace tiempo, ahora le toca en el plano internacional.

Franco Armani, Milton Casco, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz, Rodrigo Aliendro, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Esequiel Barco y Lucas Beltrán parecen no moverse del equipo. Y el puesto restante se lo debaten José Paradela, Nicolás De La Cruz y Salomón Rondón. Todo dependerá del plan de juego que imagine el técnico, Martín Demichelis, quien suele confirmarle la alineación a los futbolistas tan solo horas antes del juego en la concentración.

En los últimos 9 partidos anotó 19 goles LA NACION/Marcelo Manera

En ese contexto, River ha hecho crecer niveles individuales y colectivos y ha logrado una estabilidad profunda en sus últimos nueve juegos entre todas las competencias: ganó ocho y perdió sólo uno, justamente ante The Strongest en el debut copero. En este tramo, hizo 19 goles, sumó ocho vallas invictas y recibió solo los tres tantos del equipo boliviano.

Sumado a eso, River lidera la Liga Profesional con 30 puntos de 36 posibles -seis por encima de su escolta San Lorenzo-, acumuló por primera vez en la historia del profesionalismo siete éxitos en fila sin recibir goles y encabeza diversas estadísticas que explican su presente. De acuerdo con los números de Opta, es el equipo más goleador (22), el de más posesión (62%), el de más goles esperados (22.9), el de más pases (6306), el de más efectividad en pases (83.3%) y el de más secuencias de 10 o más pases (127).

González Pires, en otros tiempos resistido, tiene la oportunidad de reconfirmar su buen momento y adueñarse de la titularidad Fotobaires

Además, está segundo en remates (195) detrás de Tigre (199) y también lidera números defensivos: es el conjunto con más recuperaciones en campo rival (217), el que menos goles concedió (5, junto a San Lorenzo) y el que más vallas invictas (9) acumuló en las primeras 12 fechas. Con dos derrotas ante Belgrano (1-2) y Arsenal (1-2) que generaron dudas, River supo cambiar a tiempo después de un inicio de temporada con vaivenes y errores repetidos, consolidó una férrea línea de fondo y se terminó de construir de atrás hacia adelante para dominar los encuentros y no sufrir más de la cuenta.

Con todo el viento a favor posible, y tras el agónico triunfo ante Newell’s en Rosario, le llegó el momento de mostrar su mejor faceta en la Libertadores. Y el duelo de hoy ante los peruanos será un examen no solo para Demichelis, sino también para varios futbolistas: González Pirez -de buen presente- debe revalidar que puede ser el central titular del equipo; Enzo Díaz necesita dejar atrás su mal partido en Bolivia; Esequiel Barco y José Paradela precisan un partido trascendental que los consolide para poder asentarse; y Lucas Beltrán busca continuar en su senda goleadora mientras los pesos pesados Salomón Rondón y Miguel Borja esperan su momento.

Así, después de aquel fatídico 0-0 con Vélez que decretó la temprana eliminación de River en los octavos de final de 2022, el público millonario vuelve a vivir un partido de Copa Libertadores en su casa. Con tres tribunas nuevas y un escenario totalmente renovado que volverá estar repleto al igual que todo el año, la ilusión del equipo de Micho necesita despegar con un éxito sólido y convincente frente a Sporting Cristal. El tiempo es ahora.