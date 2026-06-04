Sebastián Boselli: “Me gustaría tener una revancha en River”

MADRID.- Por todo lo que ya vivió, Sebastián Boselli pareciera tener más de 22 años. Llegó a River tras consagrarse campeón del Mundial Sub 20 con Uruguay, como una de las grandes apuestas del ciclo de Martín Demichelis, que había comenzado de la mejor manera, arrasando en la Liga Profesional 2023. Pero ahí nomás le tocó vivir desde adentro los problemas internos que inevitablemente desembocarían en la salida del entrenador y el posterior regreso de Marcelo Gallardo. Sin los minutos esperados, tuvo un breve paso por Estudiantes, donde sumó su tercer trofeo en el fútbol argentino. Volvió por pedido del Muñeco, aunque apenas jugó cinco partidos en su última etapa en el club. Hace seis meses encontró en España el lugar donde afirmarse, ya que su préstamo a Getafe resultó un gran paso: se consolidó en el equipo que se clasificó a la UEFA Conference League y los azulones lo adquirieron definitivamente con contrato hasta 2030 (a River le ingresaron poco menos de un millón de euros por el 60 por ciento que poseía del pase).

Es una mañana fresca de mayo en Getafe. Un clima desparejo y extraño para esta altura del año en las afueras de Madrid. Sólo de a ratos, el sol acompaña la sesión de fotos y la entrevista con Sebastián Boselli en una de las tribunas del Coliseum Alfonso Pérez, escenario que atraviesa obras de ampliación. Más allá del ruido de las máquinas que trabajan en la construcción de un nivel más sobre las tres tribunas no techadas, el contexto invita a una charla distendida, muy lejos de la intensidad que rodea al fútbol argentino que dejó hace seis meses.

“Hay que adaptarse y cumplir un camino y creo que el mío ha sido muy bueno, paso a paso, sin saltearme nada. He estado en River, que es una locura, un club gigantesco, he estado en Estudiantes que es un muy lindo club y he logrado ganar cosas también. He aprendido mucho en el camino y ese fue el crecimiento que necesitaba antes de venir a Getafe, para vivirlo, disfrutarlo y no sufrirlo”, valora ante LA NACION. En este semestre en España, Boselli participó de 11 de los 19 partidos en los que estuvo disponible.

Sebastián Boselli, jugador de Getafe Gentileza Diego Bisquerra

-¿Cómo es tu nueva vida en Madrid?

-La verdad que muchos jugadores me habían dicho que es muy linda la vida en Madrid, que se disfruta mucho, y hoy lo estoy comprobando. Es muy linda, muy disfrutable, es una ciudad espectacular. Además, mucha gente pasa por acá, muchos uruguayos, argentinos. Todo hace que la adaptación sea más fácil.

-Pudiste jugar en Getafe.

-Sí, estoy muy contento porque desde que llegué el grupo me recibió muy bien. La verdad es que es otro fútbol, hay que adaptarse un poco y creo que durante esa adaptación el equipo fue logrando cosas, ya conseguimos la permanencia y la clasificación a copas europeas. Es algo soñado. Hace seis meses que estoy acá y vamos a jugar una copa europea.

-¿Con qué idea de juego te encontraste?

-Me encontré con algo muy familiar, en el sentido de la garra, de meter. De pelear toda pelota como si fuera la última. En ese sentido, el Míster lo deja muy claro y quiere que juguemos de esa manera, con esa actitud que no puede faltar nunca, y justo pude encontrarme con Mauro Arambarri, con Martín Satriano, con Zaid Romero, con Luis Vázquez, que me hicieron todo mucho más fácil.

-Todo el mundo habla muy bien de José Bordalás. ¿Cómo es como técnico?

-Es muy intenso, es una persona que siempre quiere sacar lo mejor de vos y siempre está ahí con esa dinámica. Y esa intensidad te la transmite. Le admiro también esas ganas de competir. Es muy competitivo, es su forma de ser y eso es lo que nos transmite a nosotros.

"No sabés para dónde va a salir con un enganche", dice Boselli sobre Vinicius, a quien marcó en el triunfo de Getafe ante Real Madrid por 1 a 0 @boselliseba

-Jugar en Europa te foguea, es como una maestría teniendo que marcar a delanteros importantes…

-Sí, van muy pocos meses, pero me ha tocado jugar partidos contra Real Madrid, Barcelona y Athletic de Bilbao, con jugadores muy buenos y desequilibrantes. Es como decís vos, es el mejor máster que uno puede tener para prepararse para ser mejor.

-¿Quién te sorprendió más?

-El que más me sorprendió, y no es noticia de nada, fue Vinicius. No sabés para dónde va a salir con un enganche, esas cosas las hace muy bien. Fue sorprendente tenerlo cerca y marcarlo fue muy lindo. Decís “lo tengo que parar”, “lo tengo que parar”. Y te hace para un lado y va para el otro. Por suerte en ese partido que le ganamos en el Bernabéu estábamos bien todos juntos y lo pudimos parar bastante bien.

-Volvamos a tu paso por el fútbol argentino: ¿te pesó todo lo que se habló y lo que se dilató tu llegada a River en el rendimiento que tuviste luego?

-Sí, siempre que el jugador sabe que está por venir un cambio se pone ansioso, nervioso. Yo tenía muchas ganas de ir a River, estaba enloquecido y cada día me preguntaba “¿qué pasa, qué pasa?”. Hasta que un día me llamaron y me dijeron que se había concretado y ahí todo fue mucho más tranquilo. Lo bueno fue que justo me agarró jugando el Mundial Sub 20 (fue campeón en el torneo desarrollado en nuestro país) y cuando volví a Uruguay jugué una final del campeonato intermedio con Defensor, entonces me sirvió de distracción, pero obviamente esa ansiedad estaba.

Sebastián Boselli, en pleno festejo del título mundial Sub 20 que Uruguay ganó en nuestro país en 2023, tras vencer a Italia en la final MB Media - Getty Images Europe

Era octubre de 2023. River acababa de empatar 2-2 con Colón y Sebastián Boselli aún no había sumado minutos desde su llegada, en agosto de ese año. Martín Demichelis, en conferencia de prensa, respondió con algo de fastidio a una consulta sobre el joven uruguayo, por quien el club había pagado 3,5 millones de dólares por el 70% de su pase: “Siempre les intriga saber más de los que están afuera que de los que están adentro. Es maravilloso. Somos 27 jugadores de campo, empezaron 11, así que quedan 16 preguntas. Seba trabaja muy bien. Es un joven que viene de una gran institución, que se adaptó muy bien al grupo y que nos va a dar muchísimo como jugador y a la institución. Pero hay que seguir trabajando. En cualquier posición hay jugadores de jerarquía y no es fácil para nadie”.

-Te cruzaste hace poquito con Martín Demichelis, en un Getafe-Mallorca. ¿Qué se dijeron?

-Sí, sí, hablé con él, lo saludé y hablamos un rato del momento de cada uno y pudimos ponernos un poco al día. Tengo una buena relación con él y salimos campeones dos veces. Obviamente es una relación jugador-técnico, pero siempre es lindo encontrarse con gente con la que se ganaron cosas o te ayudaron en tu carrera. Aprendí mucho con él, por eso fue lindo verlo.

-¿Cómo viviste los problemas internos que desembocaron en la posterior salida de Demichelis?

-Fue complicado, fue raro. Con Martin tuve momentos muy buenos, llegué luego de que habían sido campeones. Y luego salimos campeones dos veces seguidas. Después pasó ese problema que hizo que Martin se tuviera que ir y llegó Gallardo, un ganador nato y un ídolo del club que nos trajo otras cosas y aprendimos mucho. Lamentablemente, se tuvo que ir y no sé por qué, no te sabría decir. Porque había grandes jugadores y muchas ganas, pero a veces en el fútbol toca que te vaya mal. Se sufrió eso, porque todos queríamos ganar, queríamos lo mejor, y no se dio de esa manera.

Boselli, con la camiseta de River, en un partido de Copa Libertadores de 2023; no pudo afianzarse y sólo jugó 19 partidos X @RiverPlate

-Cuando ocurrió la salida de Gallardo ya estabas acá en España. ¿Cómo viste todo eso a la distancia?

-De lejos, sí, pero me pareció raro, porque yo creía que se podía dar vuelta la situación, pero él decidió por sus propios medios que no, que era mejor dar un paso al costado. Estoy muy agradecido de lo que viví con Marcelo, porque me enseñó muchas cosas, de ser ganador y de competir. Y eso me lo llevo conmigo.

-Tu presente es Getafe, ¿pero hay una revancha en River en tus planes?

-Yo tengo ganas de jugar, necesito jugar, tener minutos. En River no estaba pasando y acá estoy teniendo más minutos. Necesito enfocarme en jugar y mejorar. Ganas tengo de las dos cosas: quedarme en Europa y en un futuro también me gustaría tener una revancha en River.

"Ganas tengo de las dos cosas: quedarme en Europa y en un futuro también me gustaría tener una revancha en River", dice Boselli Gentileza Diego Bisquerra

-¿Dónde vas a ver el Mundial? Va a haber un Uruguay-España y podría haber un Uruguay-Argentina en dieciseisavos de final…

-Sí, seguramente lo veré en familia. Y, como siempre, estaré apoyando a la celeste. Desde afuera o desde adentro siempre voy a alentar. Va a ser muy lindo y ojalá lleguemos muy lejos.

-¿Y tu sueño de volver a vestir la Celeste?

-Yo no tengo apuro. Siento que tengo mucho que crecer. Hay muy buenos jugadores en mi posición dando vueltas por Europa que también se merecen la chance y cuando me toque voy a estar preparado y con el sueño intacto.