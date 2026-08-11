Stefano Di Carlo, el presidente de River, autocrítico: “Fue un error lo de los jugadores separados”

El momento crítico de River lo ameritaba: Stefano Di Carlo, el presidente del club millonario, brindó una conferencia de prensa, durante una hora en el estadio Monumental, para hablar de distintos temas de la actualidad de la institución.

El presente futbolístico alarmante (es el único equipo del torneo Clausura que no sumó puntos ni anotó goles), la polémica decisión de separar a un numeroso grupo de jugadores y enviarlos a entrenar al predio de Cantilo, la frágil posición del técnico Eduardo Coudet, el fuerte mercado de pases (con Thiago Almada como máxima figura) y la suspensión del partido ante Independiente Santa Fe en Bogotá por la Copa Sudamericana debido a la catástrofe en Colombia fueron algunos de los temas.

“Estamos reunidos la mesa directiva, las personas que llevamos adelante la labor diaria que llevamos la administración del club, nos parecía bien estar juntos para hablar sobre este momento delicado. Quiero extender tranquilidad al socio e hincha de River en un momento complejo. Esto que nos pasa es una situación no es de ahora, no es de los últimos cinco partidos, venimos de un momento de declive en los últimos tiempos. Hay experiencias de equipos que tuvieron momentos históricos luego tuvieron baches. Nos encontramos en febrero con la decisión del cambio de entrenador. Nos encontramos con una final del campeonato. Y a partir de allí nosotros teníamos dos caminos: sobrevolar y anclarnos en el supuesto mérito de haber llegado a la final, tomarnos con calma la situación o intervenir fuertemente en el mercado de pases. Sentíamos que más allá de la final, River no jugaba como queríamos, es evidente. Y que por eso queríamos salir de esa dinámica y construir una plantilla que nos identificara. Por eso hicimos un mercado de pases fuerte para tener una estructura para ordenar y generar un salto de nivel, ir a buscar jerarquía”.

Di Carlo, el presidente de River, acompañado por Andrés Ballotta (vicepresidente 1°) e Ignacio Villarroel (vicepresidente 2°) Ricardo Pristupluk

“Buscamos jerarquía, algún proyecto joven del fútbol argentino y fueron tres mercados de pases en uno. Cometimos errores, como todos. Quien hace se equivoca, pero no por eso dejamos de hacer, no por eso flotamos. Para nosotros era muy complejo y grave. Es inadmisible la cantidad de derrotas de antes y de ahora. Hicimos un mercado que fue tres en uno”.

“El momento requería reformular la plantilla. Y en ese contexto surge lo que tiene que ver con los jugadores separados en el predio de Cantilo. Responde a algo estrictamente deportivo. Para poder incorporar hay que sacar. Algunas incorporaciones se afrontan con recursos que liberás del otro lado. Se dijo que había otras maneras, se han intentado y muchas veces esas maneras no funcionan. A veces esa manera se logra cuando hay un número de jugadores más acotados. Estuve reflexionando, fue un error en cuanto a las maneras, en la decisión del lugar a la que se decidió separar a los jugadores. Después les sugerimos utilizar el predio de Ezeiza a contraturno. Pero tomamos nota del error. Nunca dejamos de ser respetuosos con ellos y los ayudamos en el proceso de salida. La velocidad, la decisión de la sede, no quita que haya sido un error. Conversamos con ellos. En mi caso lo hablé con Germán Pezzella. Tengan la tranquilidad que inmediatamente después de hecha la acción intentamos corregir. En ese momento hablamos con el plantel profesional, el clima siempre fue bueno, sí hubo referencia a las maneras. Entendieron que fue un tema deportivo. Sepan entender que esos errores responden al momento más crítico de la era moderna de River y hemos pecado de hacerlo con intensidad y separar a los jugadores con una velocidad que no debió haber sido tal. De los doce hoy quedan cuatro, estamos trabajando con eso”.

Eduardo Coudet, el DT de River, bajo la lupa Manuel Cortina

“Sabemos todos como es el fútbol: ganás cinco partidos y los problemas no existen, cuando muchas veces lo están. Y perdés cinco partidos y se habla de problemas que no están. El contexto torna todo más negativo de lo que es. Sepan que tenemos bastante previsibilidad. Achicamos la plantilla en cantidad, la aumentamos en jerarquía y con jugadores de trayectoria, invertir el mismo dinero pero es más jerarquía. Ahora empezó a convivir esta reformulación y tiene que ver con el River que queremos encontrarnos con el equipo de los próximos tres años. ¿Qué problema tenemos? El tiempo. Tenemos una racha negativa grave, que merece poner fuerte atención en el tema y así lo estamos haciendo. Venimos de tal grado de frustración, que no nos salen las cosas, que el hincha de River ha perdido toda capacidad de proyectar lo que viene, el equipo que estamos construyendo. Los refuerzos todavía no se han ensamblado. Las transiciones para ponerte de pie son largas. Necesitamos tiempo. Unión, que es lo más importante, la tenemos. Vemos un fuerte apoyo del grupo y una creencia en la figura del entrenador, en su don de gente, en su capacidad de trabajo. Entendemos que todo se hace intolerable, pero tenemos que brindar calma.

“Este equipo necesita tiempo. River va a volver a ser lo que es en materia de fútbol. Lo que necesitamos es tiempo. Estamos convencidos de eso. Tenemos que convivir en la incomodidad y el hincha tiene todo el derecho a enojarse, a reclamar, porque esto es largo y nosotros nos flagelamos por eso. No vemos otra realidad“.

El español Pablo Longoria, el discutido director deportivo de River

“Entendemos la poca tolerancia de la gente, pero le pedimos paciencia para que este equipo pueda ensamblarse. No vamos a parar de trabajar. Todas las oportunidades que tengamos las vamos a tomar. El tiempo y la demora en hablar con el hincha fue porque hicimos tres mercados de pases en uno, eso hizo que nos enfoquemos en terminar el mercado, hacer un balance y a partir de eso salir a explicarle al socio e hincha de River. No tuvo que ver con no salir a dar explicaciones. Todo lo podemos explicar. Si bien quedan 20 días del mercado de pases, el mercado a terminó para River”.

“Que los jugadores crean en el proyecto de River habla de la armonía que hay en el grupo y en el club. Nada invalida el tremendo proyecto que hay acá”.

Después de 28 minutos de monólogo, Di Carlo respondió preguntas de la prensa:

“Al técnico lo veo bien, con fuerza, con convicción, muy apoyado por el grupo. No sólo después del partido con Central, sino que diariamente hablamos con él. Hablamos con todos los integrantes del plantel, no sólo con los referentes. Establecimos diálogo individual, fluido y encontramos lo mismo. Encontramos esa mancomunión de que esto es tiempo y se da vuelta. Es sufrido y friccionado el convencimiento”.

“Tenemos acuerdos comerciales nuevos, ventas proyectadas, que los utilizamos para este mercado de pases. Tenemos casi los mismos ingresos que el costo del mercado”.

“Ese tema (el de Pablo Longoria, director deportivo) es otro que pasó a estar en observación por las derrotas. Una persona no puede ser evaluada en 50 o 60 días de trabajo. Venía a darnos apoyo en la construcción del fútbol. Estamos haciendo un montón de pasos y avances, todo es tiempo, el fruto del trabajo requiere tiempo y no podemos hacer un balance aún”.

“¿Cuánto se pagó por (Thiago) Almada? Veinte millones de euros por el ciento por ciento de la ficha".

Thiago Almada, flamante refuerzo de River

Sobre los separados: “Lo de Castaño está cerrado a Brasil, cinco millones por el 50%. Los otros dos préstamos, de Viña y Páez, sus clubes de origen decidan el futuro. Por los otros jugadores hay negociaciones avanzadas privadas, que se van a dirimir en los próximos días”.

Sobre los plazos que se puso Coudet. “No corresponde. Si él en un momento siente que no encuentra la manera, como pasó con Marcelo (Gallardo), que fue la persona más importante de la historia de River, si le pasó a él imagínense para el resto. Mientras sienta la fuerza y la determinación de darlo vuelta lo vamos a acompañar”.

Sobre las protestas en el hall. “La cancha es de los hinchas y el hall es de la política de River. Mi abuelo fue presidente del club. Todos conocemos mucho cómo funciona este club. El hall es un lugar donde la política encuentra un espacio en momentos incómodos. En la cancha se hizo una crítica a la comisión directiva en forma genuina y la entendemos. Tenemos que responder con trabajo y con acciones. Necesitamos el tiempo para demostrar que River se va a poner de pie. River va a volver a ganar. Nuestra intervención en el mercado nos va a ayudar para que este momento se de vuelta. Mientras las protestas en el hall se hagan sin violencia está bien, pero es parte de la política”.

Claudio Chiqui Tapia y Stefano Di Carlo: la relación de la AFA con River está cortada

Sobre la relación de River con la AFA. “A River lo han perjudicado en los últimos cinco partidos. Es evidente, no se puede tapar el sol con las manos. Todos los hinchas del fútbol argentino vemos lo mismo. Hay manoseo de todos los colores, hacia todos. No voy a apelar a la corrección. Estamos esperando que encuentren un límite en cuanto a la vergüenza. Es general, no solamente con River, que tenemos quince millones de personas que lo vemos. Como dijo el capitán (Nicolás Otamendi), somos nosotros contra todos. Hay novelas que se construyen, cuestiones que tienen que ver con lo arbitral y uno tiene que corregir el problema de origen, que River tiene que jugar como debe, tenemos que arreglar el fútbol de River. Pero todo lo que está pasando es increíble. Esto data de más de diez años. Acá se creó una frase que fue la de la ‘guardia alta’ y fue por algo. No ha cambiado nada de la conducta que tienen con River. Expresidentes nuestros se refirieron a la AFA y nosotros vamos de esa manera. Hay cosas que no se pueden admitir. Somos nosotros contra todos, hay que entender que todo esto existe y antes también, pero River se imponía con su fútbol. No hay que llorar, pero las dos cosas son ciertas. Tampoco le quito mérito a los equipos que nos ha ganado. Belgrano fue un justo campeón. El mérito del otro está, es válido, pero las cuestiones arbitrales inciden. Vemos lo mismo que vemos todos. ¿Por qué no interpelamos donde hay que interpelar? La tolerancia de River está agotada, la dignidad no se negocia”.

La jugada polémica del domingo: a Correa le cometieron un penal en el encuentro ante Tigre, pero el árbitro no lo cobró Marcelo Endelli - Getty Images South America

Sobre la pretemporada en Alicante con pocos jugadores. “Todo lo que hicimos fue a pedido del cuerpo técnico, creímos que fue lo correcto, nos ajustamos a todos los requerimientos, no hubo contrapuntos. El otro día hablábamos con Enzo (Francescoli) sobre si pudimos haber hecho algo mejor, pero cumplimos con los pedidos”.

Sobre las dificultades en el campo de juego. “Tuvimos un problema de comunicación. Removimos casi un metro para abajo para hacer la base y las condiciones cuando inauguramos el híbrido. Lo pudimos hacer en condición de pandemia porque había una cantidad infinita de días. Ese proceso lleva 70-80 días. Acá, tras varios años, con muchos recitales encima, decidimos volver a hacerlo. Sin pandemia, el receso más largo fue este por el Mundial. Aceptamos de antemano el tiempo sabiendo que en los primeros partidos de local iba a estar 6-7 puntos, creíamos que este cambio nos iba a dar frutos para los próximos años. En los próximos partidos va a estar muchísimo mejor”.

“Al hincha de River le pido que nos aguante, no a nosotros los dirigentes sino al equipo”.

El capitán de River, Nicolás Otamendi, el último domingo ante Tigre Manuel Cortina

Sobre la falta de gol. “Es una cuestión del entrenador, siempre fuimos respetuosos y no nos metemos en la cuestión deportivo. Sí podemos decir que necesitamos tiempo para que estos jugadores puedan ensamblarse. Lo que no quita tampoco que River tenga herramientas para haber podido ganar esos cinco partidos perdidos. Lo que hemos hecho es una planificación y una inversión para tres años”.

Sobre la salida de Juanfer Quintero. “Lo que ocurrió fue, primero, la cuestión pública. A partir de ahí él decidió continuar en otro lado. Nosotros, con mucho respeto y reconocimiento... Es lo que River debe hacer con un héroe de Madrid. Por eso el club lo acompañó con esa rescisión, tal como él quiso”.

Sobre el partido postergado en Bogotá. “Lamentamos enormemente la tragedia ocurrida en Colombia. Ahora estamos aguardando la confirmación de Conmebol lo que va a ocurrir, todavía no lo sabemos. En relación a los hinchas de River que han viajado, casi un centenar, vamos a tratar de ayudarlos desde el club con el nuevo viaje. En la medida que podamos vamos a ayudarlos”.