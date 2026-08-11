Thiago Almada habló de la crisis de River, de la bandera de Malvinas y de la intervención de Claudio Chiqui Tapia

La expectativa por ver a Thiago Almada en la cancha con la camiseta de River va en aumento, mientras que el campeón del mundo de 2022 ya se entrena con el resto de sus nuevos compañeros. En medio de esta preparación para debutar, posiblemente, el próximo fin de semana, en el partido ante Argentinos Juniors, la flamante incorporación del plantel de Eduardo Coudet contó algunos detalles de su desembarco en el club y desmintió una intervención de Claudio Tapia, el presidente de la AFA, en medio de las gestiones con los millonarios.

Almada fue claro en cada uno de sus conceptos, por eso no eludió el momento de crisis deportiva que atraviesa River en el certamen local, con cuatro derrotas seguidas y sin goles: “Es una situación complicada, pero con los jugadores que tenemos la vamos a sacar adelante”. Y en esta línea, aseguró: “Extrañaba la presión de los hinchas”.

También habló acerca de algunos momentos que vivió en la última Copa del Mundo, aceptó que fue de mucho disfrute y además contó detalles de lo que sucedió en el final del partido con Inglaterra, cuando apareció la bandera con la inscripción “Las Malvinas son Argentinas”. Almada ofreció una particular revelación sobre ese momento: “El partido con Inglaterra fue una locura, quedó para la historia. Los que tiraron la bandera de Malvinas en el partido contra Inglaterra son amigos míos, de Fuerte Apache”.

⚪️🔴⚪️ THIAGO ALMADA EN RADIO LA RED: "RIVER NO TIENE NADA QUE ENVIDIARLE A LOS CLUBES DE EUROPA"



El flamante refuerzo de River charló con @MarcePalaciosMP en #MP910 y contó por que tomó la decisión de regresar al país y jugar en el "Millonario". pic.twitter.com/zkXaqfdjzJ — Radio La Red - AM 910 📻 (@radiolared) August 11, 2026

La bandera fue confeccionada por un grupo de hinchas con una sábana del hotel en el que se hospedaban y un aerosol negro, en la previa al partido en el Mercedes Benz-Stadium. Se ubicaron en la tribuna argentina, donde Enzo Fernández y Lautaro Martínez marcarían los goles del pase a la final, y en los últimos cinco minutos del partido la lanzaron hacia el campo de juego. La misma fue agarrada por Giovani Lo Celso y, más tarde, por el Cuti Romero y Lisandro Martínez. Los tres la sostuvieron frente al público y luego la dejaron abierta sobre el césped.

Almada habló acerca de su estado físico y contó que se está sintiendo bien durante las prácticas y que la postergación del partido ante Independiente Santa Fe, en Bogotá, por la Copa Sudamericana le permite tener más tiempos para ponerse a punto: “Me viene bien esta semana con la suspensión del partido para poder seguir trabajando con el grupo”. Además, contó que está entusiasmado por el reencuentro con un excompañero de la selección y de Atlético de Madrid: Ángel Correa. “La verdad que es una alegría enorme jugar con él, esperemos que juntos podamos darle mucho al hincha de River”.

Además, Almada habló acerca de cómo tomó su determinación para llegar a un acuerdo con River: “Lo que me trajo a Argentina fue que me llamó el técnico, algo súper importante para mí, y un club como River no tiene nada que envidiarle a Europa. Hablé con Coudet, con Ángel (Correa) y con Nico Otamendi para tomar la decisión de venir”.

También se tomó unos minutos en la charla con radio La Red, de desmentir las versiones que lo vinculaban con una supuesta sugerencia o intervención de Chiqui Tapia para vestir la camiseta de Boca: “No sé de dónde sacaron que Tapia me dijo que vaya a Boca. Tapia nunca se mete en las decisiones de los jugadores”, respondió Almada de manera contundente.

Para cerrar la charla habló de lo que representa para su familia este retorno a la Argentina para vestir la camiseta de River y contó: “La primera camiseta de River va a ser para mi mamá que es fanática”.