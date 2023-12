escuchar

River anunció este viernes que el jueves aprobó una reforma de su estatuto por primera vez en más de 20 años. Los cambios se rubricaron luego de una Asamblea de Representantes de los Socios del club realizada el jueves, en la que 20 socios tomaron la palabra y se expidieron sobre los temas a modificar, en una reunión que tuvo también la participación del presidente Jorge Brito y el secretario general Stéfano di Carlo. Los principales aspectos que fueron reformados incluyen temáticas relacionadas a la duración de los mandatos dirigenciales, la edad para votar y los patrocinios.

El mandamás del club de Núñez se mostró muy contento por el resultado de la votación: “Este es un estatuto que tendrá un impacto importantísimo en el River que vendrá. No habrá reelección presidencial, para que el presidente tenga que hacer lo mejor por el club y no para su imagen personal o su propio beneficio electoral, fomentando la alternancia y promoviendo las políticas de largo plazo. Este estatuto también permitirá que haya un nuevo poder más joven, diverso y representativo. Bajando las edades de participación para votar desde los 16 años y para ejercer cargos desde los 18 años. También jerarquiza el cupo femenino y lo deja establecido. Este nuevo estatuto nos permitirá ser cada vez una institución más grande, sólida, y exitosa”.

La Asamblea de socios en la que River reformó su estatuto River Plate

“Hoy saldamos una deuda histórica que tenía nuestro club: renovamos nuestro Estatuto, después de 20 años sin modificaciones sustanciales. La desactualización que regía denotaba disparidades con las actividades del presente y desafíos futuros. Para que River continúe en esta senda de innovación y crecimiento, como impone nuestra historia, era imprescindible institucionalizar nuestra estructura, organización general y normativas de vanguardia. Es motivo de orgullo que esta transformación sea el resultado de un trabajo mancomunado entre todo el arco político del club, oficialismo y oposición. El diálogo y el esfuerzo en conjunto son fundamentales para seguir creciendo”, destacó Di Carlo, por su parte.

Brito también escribió una carta dedicada a los socios, con el título “Renovación y Fortaleza”, en la que remarcó la importancia que tiene el estatuto para el club y rescató las principales medidas impulsadas: “El estatuto de un club es el equivalente a la Constitución Nacional. Las reglas que se establecen ahí son tan importantes que determinan el espíritu de una organización. Por eso, la reforma del estatuto que se aprobó hoy en la Asamblea tendrá un impacto importantísimo en el River que vendrá”.

Jorge Brito y Stefano Di Carlo destacaron los cambios en el estatuto, particularmente la prohibición de la reelección presidencial y la baja en la edad mínima para votar

“El nuevo estatuto quiere consolidar los logros que el Club ha alcanzado como institución para ser cada vez más grandes, más sólidos y más exitosos. Es nuestra ‘Carta Magna’, nuestro mapa para ir hacia el futuro”, cerró su mensaje.

Las principales reformas al estatuto

Una de las mayores novedades, como destacó Brito, es la baja de la edad mínima para poder votar y ejercer cargos en el club. Al igual que en las elecciones nacionales, podrán votar todos los mayores de 16 años, cuando antes solo podían los mayores de 18, mientras que se podrá ser miembro de la Asamblea de Representantes con 18 años y de la Comisión Directiva con 21; previamente, para ambos era obligatorio tener al menos 25 años. En tanto, la antigüedad para poder votar y ejercer cargos se mantiene; 3 años como socio para la primera y 5 para la segunda. Tampoco se modificaron los beneficios para los socios simples y plenos.

Otro de los cambios más importantes está representado en la duración de los mandatos para quienes ejerzan cargos en River. Como principal novedad, se redujeron los términos para los presidentes (de dos mandatos a uno), vicepresidentes, secretarios, prosecretarios, tesoreros, protesoreros y miembros de la comisión fiscalizadora (de tres a dos, en todos los casos). En cambio, los miembros de la comisión directiva y la Asamblea de Representantes vieron sus períodos extendidos; mientras que antes podían sostenerse durante 9 años, ahora podrán ser votados por un mandato más.

Los patrocinios de River no podrán durar más allá del mandato del presidente en funciones a partir de la reforma del estatuto captura

También se presentaron modificaciones en materia de gestión económica. Todos los pagos y contratos requerirán la firma del presidente, uno de los vicepresidentes y del secretario general, y el presupuesto aprobado para el fútbol profesional no se podrá exceder en más del 50% (si el club mantiene deudas, ese exceso no podrá superar el 25%). Y también se exigirá que los contratos de patrocinio no superen los mandatos presidenciales, y en caso de aquellos que duren más de cuatro años deberán pasar por la Asamblea de Representantes para ser aprobados “y evaluar que no perjudiquen a la próxima gestión”.

Los demás artículos consisten en la institucionalización de medidas que ya habían sido puestas en práctica por la actual gestión. Uno de ellos es la participación de las mujeres en las listas en base al cupo femenino, que deberá ser intercalado para que tengan la misma prioridad que un hombre, y también se reglamentó definitivamente el sistema RiverID para el acceso a los partidos según la categoría del socios.

