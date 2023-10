escuchar

La titularidad de Salomón Rondón ante Boca sorprendió a más de un hincha de River en la previa del superclásico. Y, con el diario del lunes, puede asegurarse que su presencia terminó siendo un acierto del técnico Martín Demichelis.

Es cierto. Su gol, que abrió el marcador en la Bombonera, fue de carambola. El remate de Enzo Pérez desde afuera del área dio en su cuerpo y descolocó a Sergio Romero. Pero la presencia física del venezolano sirvió para exponer, todas juntas, las falencias de Bruno Valdéz, y a la vez potenciar las virtudes de Nicolás Valentini, que debió subsanar los errores de su compañero de zaga en más de una ocasión.

Curiosamente, otro extranjero se mete en los libros del Superclásico este año. Porque el autor del 1 a 0 en el Monumental, por la Liga Profesional, había sido el colombiano Miguel Borja. Según datos de OPTA, Rondón tocó 20 balones y tuvo un 63% de efectividad en los pases. Remató tres veces y dos fueron al arco. Todo eso sin contar la acción en la que la pelota le pegó de casualidad y entró. Pero, al fin y al cabo, estaba en el lugar indicado y en el momento correcto.

El gol de Rondón

Demichelis conoce de hace tiempo a Rondón. Ambos compartieron plantel en Málaga. Por esa época el venezolano soñaba con vestir la camiseta de Boca. “Sería la guinda del pastel y ahí sí que no habría nada más que contar”, comentó, en 2020. Tres años más tarde celebró con muchas ganas un gol en la Bombonera, pero la camiseta de River.

Llegó a Núñez a los 33 años, con 171 festejos en 515 partidos como profesional, pero la apertura del arco se hizo desear: después de 10 partidos marcó por duplicado frente a Huracán, por la Copa de la Liga.

Todo se le hizo rápido y difícil a Rondón. A fines del año pasado rescindió su contrato con Everton de Inglaterra (en un año y medio acumuló solo 1252 minutos en 31 partidos -13 de titular- con tres goles). Y sus últimos festejos habían sido el 3 de marzo de 2022 ante Boreham Wood en un partido por la Carabao Cup.

Boca vs River Copa de la Liga Profesional de fœtbol 2023 Gol de Enzo D’az Aníbal Greco

Con el pase en su poder, durante enero estuvo trabajando en España con un preparador físico hasta que llegó el llamado de Demichelis, quien lo considera el delantero con más técnica y talento del plantel a la hora de definir en el área rival.

Si el DT de River apostó fuerte al poner a Rondón de titular en lugar de Miguel Borja, se jugó otro pleno reemplazándolo por Facundo Colidio. Y volvió a salir airoso. Porque el chico que hizo toda su formación futbolística en Boca entró con todas las ganas, a demostrarle al público xeneize que fue un error haberlo vendido de tan jovencito y exhibirle sus condiciones, esas que llevaron al Inter de Italia a comprarlo sin haber jugado ni un minuto en Primera.

Ya había mostrado Colidio su personalidad. Porque en uno de sus primeros partidos con la camiseta de River tuvo que afrontar la definición por penales ante Inter de Porto Alegre, por los octavos de final de la Copa Libertadores. Y lejos de achicarse, pidió ser uno de los ejecutantes. Si lo erraba, otra podría haber sido su historia. Pero convirtió con convicción.

Remate cruzado de Rondón que se va desviado Aníbal Greco

Consciente de que el murmullo general, este domingo se enfocó en intentar intimidarlo por haber elegido el clásico rival, volvió a exhibir personalidad y profesionalismo: corrió todas las pelotas como si fuera la última, y así complicó la salida desde abajo de Boca. El chico que volvió al fútbol argentino para defender los colores de Tigre (con los que amargó a River al eliminarlo en el Monumental en los cuartos de final de la Copa de la Liga 2022, después de ganar 2 a 1) también expuso sus convicciones al decirle que no al hombre que no acepta un no.

Cuando Juan Román Riquelme fue a buscarlo en este mercado de pases, creyó que todo estaba encaminado para que el pibe que Daniel Angelici había vendido a Europa sin que debutase en la Primera de Boca finalmente pueda hacerlo. El ídolo devenido en dirigente dejó trascender la noticia de que estaba todo hecho antes de tiempo por su acuerdo económico para comprarle el pase con Inter, pero el rafaelino eligió aceptar la propuesta del club de Núñez. A poco de ingresado en el partido, Colidio tuvo un cruce picante sobre el costado derecho del ataque visitante. Primero con Valentini y luego con Barco, quienes le hicieron sentir el rigor de la Bombonera. Lejos de enroscarse, se alejó de toda contienda que pudiera desenfocarlo.

Lo único que le faltó al delantero para redondear una actuación consagratoria fue el gol. Que lo merodeó en más de una ocasión, y que a los 48 minutos se lo perdió de una manera increíble, después de una muy buena asociación por izquierda con Esequiel Barco. Increíblemente, cuando recibió el último pase y solo debía empujarla a la red le falló el pie y su remate se fue por encima del travesaño.

INCREÍBLE LA QUE TUVO COLIDIO SOBRE EL CIERRE.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/rRo5QMRlfz — SportsCenter (@SC_ESPN) October 1, 2023

Confeso hincha de Boca, decidió borrar de sus redes todo comentario vinculado con ese fanatismo familiar. Pero dentro del campo de juego volvió a exponer su profesionalismo, que desconoce de pasiones.

Rondón y Colidio, Colidio y Rondón. Los dos centro delanteros en los que Demichelis confió para que River le gane a Boca y ambos cumplieron con el objetivo para que el Millonario vuelva a celebrar en la Bombonera después de cinco años.