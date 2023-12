escuchar

River concretó este martes la rescisión de contrato con el delantero venezolano Salomón Rondón, al tiempo que recibió una oferta de Los Ángeles Galaxy de la MLS de los Estados Unidos por el habilidoso Pablo Solari.

El flamante equipo ganador del Trofeo de Campeones dio por terminado el vínculo con el goleador, quien decidió interrumpir el contrato que tenía fecha de vencimiento para el 31 de diciembre de 2025. El experimentado atacante devolvió el dinero que el club le pagó de forma adelantada en febrero pasado y, de esa manera, selló la desvinculación.

Salomón Rondón dejó River un año antes del vencimiento de su contrato; el venezolano sólo jugó una temporada en el club de Núñez. Fotobaires

Rondón, de 34 años, se había incorporado a River a fines de enero de este año, en el inicio de la gestión de Martín Demichelis como entrenador, y le costó adaptarse luego de su paso por Everton, de Inglaterra.

Si bien marcó un gol en la victoria por 2-0 ante Boca en La Bombonera, por la Copa de la Liga, su desempeño en River no conformó plenamente con 35 partidos jugados. No obstante, acumuló 10 goles y celebró dos títulos: la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones, aunque en este último caso no fue ni siquiera al banco, porque ya había hecho público su deseo de emigrar.

El gol de Rondón a Boca

Por cuestiones personales, Rondón y su familia pusieron punto final a su estadía en la Argentina, a la espera de novedades con respecto a su futuro futbolístico. En la carrera por contar con él aparece primero Deportivo Táchira, en su tierra, pero también hay ofertas del exterior, incluidos dos clubes de España.

Por otra parte, River consideró insuficiente la oferta de Los Ángeles Galaxy por Solari, de 10 millones de dólares. El club de Núñez es dueño del 60% del pase del jugador, mientras que el resto se reparte entre Colo Colo de Chile y Talleres de Córdoba, ambos con 20%.

Pablo Solari está en la mira de Los Ángeles Galaxy de la MLS, pero River descartó la oferta que le llegó. Fotobaires

El conjunto millonario pagó 5 millones de dólares por su incorporación, en julio de 2022, y pretende mantenerlo en el plantel de cara a la próxima temporada. A la espera del regreso de las vacaciones, River, ya sin Enzo Pérez y Jonatan Maidana, también debe resolver la continuidad de Bruno Zuculini, Emanuel Mammana y Matías Suárez.

El mediocampista está bajo el radar de Racing, el club en el que se formó, y Nacional de Uruguay, mientras que el defensor también es pretendido por el club de Avellaneda. En tanto, pese a las lesiones que han limitado su participación en la temporada, el delantero estaría cerca de renovar su contrato.

El Trofeo de Campeones en primer plano; detrás, Claudio Echeverri luce la medalla

Por otro lado, continúan las negociaciones por el juvenil Claudio Echeverri, pretendido por Manchester City, de Inglaterra. El “Diablito” tiene contrato hasta diciembre de 2024 y su declaración después de la consagración en el Trofeo de Campeones frente Rosario Central encendió la alarma en el mundo River, cuando expresó: “No voy a renovar”.

En principio, el City pretendería comprar su pase en una suma cercana a los 25 millones de euros (el monto fijado en la cláusula de rescisión), pero al igual que sucedió en su momento con Julián Álvarez, no lo incorporaría de inmediato, y sí tendría la intención de dejarlo en el club de Núñez durante un año. River pretendía renovar el vínculo con el jugador y mejorar la cláusula de rescisión, pero la contunde declaración que hizo el juvenil en Santiago del Estero alteró por completo el panorama.

