River vs. Barracas Central, por el Torneo Clausura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

River y Barracas Central se enfrentan este sábado en un partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo B del Torneo Clausura 2026. En los papeles, el local se perfila como amplio favorito al triunfo. El encuentro está programado para las 19.15 en el estadio Monumental, con arbitraje de Nazareno Arasa y televisación de TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Millonario quiere sacarse rápido dos espinas pesadas. En primer lugar la del Apertura que se disputó en el primer semestre del año, en el que perdió la final con Belgrano por 3 a 2 y se quedó a las puertas del título. En el segundo, la de la Copa Argentina, en la que recientemente quedó eliminado en 16vos de final tras caer ante Aldosivi por 3 a 1. El Guapo, por su parte, necesita sumar la mayor cantidad de puntos posibles para mantenerse lejos de la zona de descenso a la Primera Nacional, algo que por ahora estaría consiguiendo con creces.

Barracas Central quiere dar el golpe frente a River, que está golpeado por la caída en Copa Argentina JUAN MANUEL BAEZ - FOTOBAIRES

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 24 de enero de este año en el marco de la primera jornada del Apertura. En aquella oportunidad, River se quedó con la victoria por la mínima diferencia como visitante con un gol de Gonzalo Montiel. El antecedente más reciente en el Monumental, en tanto, es del 12 de mayo del 2025, por los octavos de final del Apertura, con triunfo riverplatense por 3 a 0 con tantos de Paulo Díaz, Ignacio ‘Nacho’ Fernández y Marcos Acuña.

River vs. Barracas Central: todo lo que hay que saber

Fecha 1 del Grupo B del Torneo Clausura 2026.

Día : Sábado 25 de julio.

: Sábado 25 de julio. Hora : 19.15.

: 19.15. Estadio : Monumental.

: Monumental. Árbitro: Nazareno Arasa.

River vs. Barracas Central: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 19.15 en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.39 contra los 9.45 que se repagan por un hipotético triunfo de Barracas Central. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.43.