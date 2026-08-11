River vs. la AFA: del examen inicial a la ofensiva total de Stefano Di Carlo contra Claudio “Chiqui” Tapia

Stefano Di Carlo, presidente de River, dio una conferencia en el estadio Monumental y criticó en duros términos a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). A nueve meses de ganar las elecciones, el máximo dirigente del club millonario eligió tensar la cuerda con la casa madre del fútbol argentino, en momentos en que el equipo de Núñez arrastra una histórica racha negativa de resultados: perdió los cuatro partidos en el torneo Clausura y no convirtió goles. “La dignidad no se negocia”, advirtió el máximo dirigente de los de Núñez, enojado por los fallos arbitrales en contra de su equipo. El último, el penal no sancionado contra Ángel Correa en el estadio de Tigre.

Di Carlo continuó con sus críticas y lanzó su ofensiva más fuerte contra la casa madre del fútbol argentino desde que es presidente del club: “A River lo han perjudicado en los últimos cinco partidos. Es evidente, no se puede tapar el sol con las manos. Todos los hinchas del fútbol argentino vemos lo mismo. Hay manoseo de todos los colores, hacia todos. No voy a apelar a la corrección. Estamos esperando que encuentren un límite en cuanto a la vergüenza. Es general, no solamente con River, que tenemos quince millones de personas que lo vemos. Como dijo el capitán (Nicolás Otamendi), somos nosotros contra todos”.

Andrés Ballotta, vicepresidente 1, Stefano Di Carlo (presidente) e Ignacio Villarroel, vicepresidente 2 de River Ricardo Pristupluk

El presidente millonario remató: “Todo lo que está pasando es increíble. Esto data de más de diez años. Acá se creó una frase que fue la de la guardia alta y fue por algo. No ha cambiado nada de la conducta que tienen con River. Expresidentes nuestros se refirieron a la AFA y nosotros vamos de esa manera. Hay cosas que no se pueden admitir. Somos nosotros contra todos, hay que entender que todo esto existe y antes también, pero River se imponía con su fútbol. No hay que llorar, pero las dos cosas son ciertas. Tampoco le quito mérito a los equipos que nos ha ganado. Belgrano fue un justo campeón. El mérito del otro está, es válido, pero las cuestiones arbitrales inciden. Vemos lo mismo que vemos todos. ¿Por qué no interpelamos donde hay que interpelar? La tolerancia de River está agotada", postuló.

La relación entre Di Carlo y Tapia fue de más a menos. Los primeros meses se caracterizaron por exámenes simultáneos y recelos, como dos boxeadores en el primer round de una pelea. Bastaron cinco meses de gestión para que el presidente de River pateara el tablero. Ante la decisión de la AFA de hacer un cese de actividades en solidaridad con Tapia y su tesorero, Pablo Toviggino, el club de Núñez decidió no ir más a las reuniones de comité ejecutivo de la casa madre del fútbol argentino.

El 5 de marzo pasado, River publicó un comunicado en el que justificó su decisión. Y lo hizo con críticas furibundas al manejo del fútbol argentino: “River Plate cree profundamente en el armónico funcionamiento de las instituciones y en el valor de los órganos colegiados para la toma de decisiones. No obstante, entiende que en el actual funcionamiento del Comité Ejecutivo no existen las garantías procedimentales necesarias para asegurar un proceso claro y previsible en la toma de decisiones de ese cuerpo”, expuso entonces el club de Núñez.

COMUNICADO OFICIAL



Ante la información que ha trascendido en las últimas horas, el Club Atlético River Plate desea dejar en claro ante sus socios, socias, hinchas y ante toda la comunidad del deporte su vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino.



Desde el año 2013, River… pic.twitter.com/HyHKl3oZte — River Plate (@RiverPlate) March 5, 2026

Y continuó: “Nuestra institución considera que las discusiones sobre el futuro del fútbol argentino deben darse mediante procedimientos claros y previsibles: con los temas incorporados en el orden del día con su debida antelación y sometidos a votación de los miembros correspondientes. En reiteradas ocasiones, la dinámica de funcionamiento observada no ha reflejado esos mecanismos, resultando en procesos menos claros que aquellos a los que River Plate está acostumbrado en el funcionamiento de su propia comisión directiva”.

Desde entonces, Ignacio Villarroel (vicepresidente segundo del club) no frecuentó más el predio de Ezeiza. Todos creen que tampoco lo hará en el exbaldío de Pilar donde está emplazada la flamante “sede social” de la AFA, y que a partir de ahora será la nueva catedral de la rosca. Sus colegas dirigentes le reconocen a Villarroel su capacidad de generar consensos y ser un “componedor”. River eligió romper.

Thiago Almada, con los colores de River en el estadio Monumental

Di Carlo lanzó este martes su ofensiva más grande contra la AFA en medio de informaciones que hablaban de una supuesta intervención de Tapia para que Thiago Almada recalara en Boca y no en River. ¿Cuánto se pagó? Veinte millones de euros por el ciento por ciento de la ficha", confirmó el máximo directivo del club de Núñez. Consultada la casa madre del fútbol argentino, cerca de Tapia descartaron cualquier contacto posible para favorecer la llegada del jugador nacido en Fuerte Apache a la Bombonera. “¡Cero chance! Riquelme nunca pondría 20 millones verdes por un enganche que no le gusta y viene en caída, y le da cero bola a Tapia en fútbol", dijeron las fuentes.

Di Carlo arremetió contra Tapia unos pocos días después de que Rodolfo D’Onofrio, expresidente millonario e histórico opositor a la gestión actual del fútbol argentino, dijera que no se arrepiente de su famosa frase sobre el bombardeo a la AFA. “Nunca me arrepentí de decir que había que poner una bomba en la AFA”, dijo el empresario gastronómico en La Red. En su momento -septiembre de 2015- las palabras de D’Onofrio generaron la antipatía instantánea de los dirigentes del ascenso y de varios clubes de primera. Varios de esos directivos se mantienen aún hoy cerca de Tapia.

Rodolfo D'Onofrio, junto a Stefano Di Carlo, el día de la despedida al arquero Franco Armani Prensa River

Más atrás en el tiempo, Daniel Passarella también se peleó con la AFA. Lo suyo fue más privado, en el seno del comité ejecutivo y durante la presidencia de Julio Humberto Grondona. El equipo millonario terminaría en la B tras una recordada promoción con Belgrano. Y el Káiser rememoró aquel conflicto al despedirse de River, en diciembre de 2013: “Fui a la AFA y le dije a Grondona que se fuera. El había hablado después del clásico con Boca y me dijo: ‘Comprate un arquero’ [por Juan Pablo Carrizo]. Después, a River lo perjudicaron por una pelea personal, pero me volvería a pelear con Grondona”, contó. Y añadió: “Después de esa reunión con Grondona, ni Mourinho ni Guardiola salvaban a River”.