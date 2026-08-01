River vs. Rosario Central, por el Torneo Clausura 2026: cuándo se juega el partido de la fecha 3

River y Rosario Central se verán las caras este domingo en el estadio Monumental, en uno de los juegos más atractivos de los que propone la fecha 3 del Torneo Clausura 2026 y correspondiente al Grupo B. El encuentro, que pone cara a cara a dos equipos urgidos no solo desde lo numérico sino también desde el funcionamientos colectivo, inicia a las 19.15 (horario argentino) y se puede seguir minuto a minuto en canchallena.com, el sitio de datos y estadísticas en el que se pueden seguir las posiciones en vivo de todas las tablas.

A su vez, el partido está disponible por televisión a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online siendo cliente de Flow, DGO o Telecentro Play y teniendo contratado el “Pack Fútbol”.

Ángel Correa es uno de los flamantes refuerzos de River y sería titular ante Newell's River Plate

El Millonario perdió los dos partidos que disputó en el certamen local, por lo que está último en su zona. En la primera jornada cayó por la mínima diferencia con Barracas Central por un gol de Gonzalo Morales y luego, en la segunda, perdió por el mismo resultado con Gimnasia de La Plata en el estadio Monumental con un tanto de Alexis Steimbach.

El Canalla, por su parte, se mantiene undécimo con un punto conseguido en el reciente empate 0 a 0 con Racing.

Angel Di María es la gran figura y capitán de Rosario Central MARCELO MANERA - AFP

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 16 de mayo de este año, por las semifinales del Torneo Apertura. Y River se quedó con la victoria por 1 a 0 con un gol de Facundo Colidio. En el primer torneo de la temporada también se cruzaron el 1° de febrero en el marco de la tercera jornada, en un compromiso que se disputó en el Gigante de Arroyito y que finalizó 0 a 0.

River vs. Rosario Central: todo lo que hay que saber

Fecha 3 del Grupo B del Torneo Clausura 2026.

Día : Domingo 2 de agosto.

: Domingo 2 de agosto. Hora : 19.15 (horario argentino).

: 19.15 (horario argentino). Estadio : Monumental.

: Monumental. Árbitro: Nicolás Ramírez.

River vs. Rosario Central: cómo ver online

El encuentro está programado para este domingo a las 19.15 (horario argentino) en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.