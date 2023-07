River vs. Talleres: hora, TV y formaciones del partido por la Copa Argentina

escuchar

“Disfrutamos el título, pero no nos conformamos. No hay que relajarse; River exige volver a ganar. Esto sigue. Ahora tenemos que pensar en Talleres y después en la Copa Libertadores”. Las palabras que emite Leandro González Pirez se replican en cada futbolista de River. Hay un mensaje común, una obligación colectiva: no descansar en los laureles. A cinco días de conseguir la Liga Profesional con una gran fiesta en el Monumental, el equipo dirigido por Martín Demichelis afrontará este jueves, a las 22 y en Mendoza, un enorme desafío al medirse con su escolta en el certamen, Talleres, en uno de los dieciseisavos de final de la Copa Argentina. El tercer partido mata-mata del ciclo, antes de la serie de octavos de final de la Libertadores. Una nueva prueba de fuego.

“Este club no permite disfrutar mucho. Festejamos un ratito y ya estamos pensando en el partido del jueves”, dice Ignacio Fernández, referente del vestuario y pieza clave del equipo millonario. Esa bajada de línea se esparce en las tres patas de trabajo: el plantel celebró el sábado, descansó el domingo y el lunes comenzó a prepararse para el encuentro de esta noche; el cuerpo técnico brindó una conferencia de prensa el lunes posterior a la conquista y puso la mirada en el difícil compromiso contra Talleres, y la dirigencia trabaja en el mercado de pases para pulir la plantilla con miras al segundo semestre.

“Teníamos mucha ansiedad, tanto nosotros como la gente, porque queríamos que llegara el momento por el cual veníamos trabajando desde hacía mucho tiempo. Lo disfrutamos, pero ya cambiamos el chip y estamos mentalizados en la Copa Argentina”, destaca Lucas Beltrán, el máximo goleador en el año, con 16 tantos en 32 encuentros entre todas las competencias. El delantero repetiría la titularidad junto a sus diez compañeros que jugaron los últimos tres partidos de River en la Liga Profesional, ante Colón (2-0), San Lorenzo (0-0) y Estudiantes (3-1). La idea de Demichelis, en caso de ver a todos los futbolistas al 100% en lo físico, es disponer por cuarta vez consecutiva una alineación que ya sale de memoria.

Franco Armani; Milton Casco, González Pirez, Paulo Díaz y Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz; Nacho Fernández y Esequiel Barco; Beltrán. Ésa es la alineación “de gala” elegida por un cuerpo técnico que sentó sus bases en un esquema de cinco mediocampistas y que afianza una sólida base de ideas y conceptos para al objetivo más trascendental del año: la Copa Libertadores. Porque más allá de que River hoy piensa en Talleres y en continuar en la Copa Argentina, después tendrá el cierre de la Liga frente a Central en Rosario y Racing en el Monumental y luego, el primer día de agosto, iniciará en su estadio la serie con Inter, de Porto Alegre.

Nicolás De la Cruz está en un gran momento y es parte del mediocampo de River que ya se recita de memoria. LA NACION/Mauro Alfieri

En medio de la preparación, Demichelis recibió una positiva noticia a comienzos de la semana: Matías Suárez recibió el alta médica tras volver a sufrir la sinovitis en la rodilla derecha que le hizo perderse los últimos cinco encuentros. Además, se incorporó Ramiro Funes Mori, que firmó un contrato hasta diciembre de 2026 y ya suma tres entrenamientos con sus nuevos compañeros, pero tendría su primera participación recién en agosto, por la Copa Libertadores. Todo en alza.

Mientras tanto, y en medio de las celebraciones que empiezan a menguar, River empieza a acelerar en el mercado. La dirigencia había tomado la decisión de no anunciar refuerzos hasta lograr la Liga Profesional, para respetar una armonía de trabajo del plantel con el cuerpo técnico, y ahora, con el título de campeón bajo el brazo, intensificó la tarea para acordar la segunda incorporación: Facundo Colidio. Los directivos llegaron a un principio de acuerdo con Internazionale para comprar el pase del delantero de 23 años por unos cinco millones de dólares y conceder al club italiano una plusvalía en una eventual futura venta. La incorporación del ex jugador de Tigre, que se entrena en Buenos Aires con un preparador físico a la espera de la firma del contrato por cuatro años, sería oficializada en los próximos días.

Esequiel Barco convierte un penal en el 3-1 del sábado frente a Estudiantes; el atacante se consolida en la formación titular. Rodrigo Nespolo - Digital Canon

Además, aún hay otras dos negociaciones abiertas. La primera es la de Manuel Lanzini, que quedó con el pase en su poder y a quien ofrecieron un contrato por dos años. Hoy el volante ofensivo de 30 años está de vacaciones en Europa en familia y todavía no ha tomado una resolución; aguarda ofertas del Viejo Continente que aún no se formalizaron. Corren los días y su destino más seductor en lo deportivo parece hoy ser River, que alimenta el sueño de repatriar a una joya de la casa. La segunda gestión es por Sebastián Boselli, por quien no se ha hecho una segunda oferta formal tras el rechazo de Defensor Sporting a la primera. Su representante, Pablo Boselli, asegura que no hay avances en la negociación, que entró en una pausa: en Uruguay pretenden cerca de 4 millones de dólares por un 70% del pase.

Luego de transformarse en el campeón del fútbol argentino con un juego vehemente y voraz, River no pierde su hambre de gloria. Y este jueves intentará dar otro golpe de autoridad, contra Talleres, su mayor competidor en la Liga y que ahora aparece en el difícil camino de la Copa Argentina.

Talleres es el último que siguió dando pelea a River en la Liga Profesional y ahora intentará eliminarlo de la Copa Argentina. FOTOBAIRES/Luciano Gonzalez

Posibles formaciones

River Plate: Franco Armani; Milton Casco, Robert Rojas, Paulo Díaz y Enzo Díaz; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro, Nicolás De la Cruz; Ignacio Fernández y Esequiel Barco; Lucas Beltrán. Director técnico: Martín Demichelis.

Franco Armani; Milton Casco, Robert Rojas, Paulo Díaz y Enzo Díaz; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro, Nicolás De la Cruz; Ignacio Fernández y Esequiel Barco; Lucas Beltrán. Director técnico: Martín Demichelis. Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Lucas Suárez o Tomás Palacios y Juan Portillo; Ulises Ortegoza y Rodrigo Villagra; Diego Valoyes, Rodrigo Garro y Ramón Sosa; Nahuel Bustos. Director técnico: Javier Gandolfi.

Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Lucas Suárez o Tomás Palacios y Juan Portillo; Ulises Ortegoza y Rodrigo Villagra; Diego Valoyes, Rodrigo Garro y Ramón Sosa; Nahuel Bustos. Director técnico: Javier Gandolfi. Árbitro: Fernando Rapallini.

Fernando Rapallini. Estadio: Malvinas Argentinas, de Mendoza.

Malvinas Argentinas, de Mendoza. Hora: 22.

22. TV: TyC Sports.