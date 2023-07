River y el desafío de aprender a jugar distinto la Copa Libertadores

escuchar

Aprender a jugar distinto en la Copa Libertadores sin perder la voracidad ofensiva. Esa es la misión en Núñez a partir de esta noche de martes. Ante un Monumental que debe dejar atrás la premiación del viernes por el título de la Liga Profesional, River afrontará la ida de los octavos de final frente a un alicaído Inter de Porto Alegre que llega reforzado y con Chacho Coudet al mando para este primer duelo eliminatorio. Tras una etapa de grupos con cachetazos inesperados, el equipo de Martín Demichelis se concentró tres días en Cardales con la misión de aislarse y focalizarse en silencio de cara a su primera gran misión copera. Le llegó la hora de demostrar.

“La Copa al mínimo gol te castiga, ahora en octavos no habrá margen de error. Pero no vamos a negociar ni tranzar nuestra manera de ser. Seguiremos buscando los partidos, pero tomando nota de lo que nos pasó en Bolivia y Brasil, e incluso en Perú, donde fuimos dominadores absolutos, y terminamos con un empate. Hay que tomar nota que de visitante los errores se pagan caro”. El análisis de Demichelis una vez finalizado el Grupo D en el que River terminó en el segundo puesto es claro: el equipo no debe perder su esencia, pero tiene que aprender del pasado.

Nacho Fernández, uno de los referentes ofensivos de River LA NACION/Gonzalo M. Colini

Las caídas ante The Strongest (1-3) y Fluminense (1-5), más el empate con Sporting Cristal (1-1) como visitante, lo obligan a tomar otro tipo de recaudos defensivos ante rivales de mayor calibre y apostar a sostener la fortaleza de local: ganó 15 de 16 partidos en el año y se impuso en los tres duelos coperos para clasificarse a la presente instancia. Por eso, de cara al cruce de esta noche, el técnico tiene una sola duda en la confección del equipo: sostener al revulsivo Pablo Solari para jugar con dos delanteros como lo hizo ante Racing o regresar al esquema de los cinco mediocampistas con el cerebral Ignacio Fernández.

El gran partido del atacante de 22 años, con pase-gol a Lucas Beltrán incluido, lo posiciona como un firme candidato a meterse en el once inicial, más allá de haber sido más suplente que titular: jugó 30 partidos (15 de titular) de los 36 del año, con 1538 minutos, seis goles y nueve asistencias -líder del equipo-. En tanto, en la Libertadores, dijo presente en todos los compromisos, pero solo dos veces como titular: ante The Strongest en La Paz y contra Fluminense (2-0) en Núñez por la lesión de Enzo Pérez.

Solari tiene 51′ de juego por encuentro, mientras que Nacho Fernández es el futbolista con más minutos acumulados después del arquero Franco Armani. El número 10 suma 2475′ al haber disputado 34 de los 36 juegos (30 como titular) del Millonario en 2023. Únicamente fue al banco y no ingresó frente a Atlético Tucumán (1-1) en abril y se perdió el reciente empate 3-3 con Rosario Central en Arroyito por acumulación de tarjetas amarillas. Así, el volante zurdo de 33 años tiene un promedio de 73′ por partido y en la Copa solo fue al banco e ingresó en el segundo tiempo en el debut en Bolivia por las complicaciones de la altura.

Pablo Solari tuvo unos últimos partidos de River en la Liga Profesional, ante Rosario Central y Racing LA NACION/Marcelo Manera

Sin confirmar el equipo hasta horas antes del juego, el DT tiene pensado incluir a Ramiro Funes Mori y Facundo Colidio, los dos refuerzos que se metieron en la lista de la Copa, en el banco de los suplentes de un Monumental sancionado por la Conmebol: habrá un 50% de aforo menos en la Centenario Alta por gestos racistas ante Fluminense, el club debió realizar una campaña de concientización y se exhibirá una bandera con el lema “basta de racismo” en el sector clausurado. En caso de una nueva infracción, la institución se expone a la clausura total del estadio.

Así, River está obligado a hacer un clic para pasar de página luego del festejo doméstico. La reclusión en Cardales le permitió aislarse del ruido después de la fiesta del viernes y enfocarse de lleno en el regreso de la Copa Libertadores. Un mes después, tras una sufrida clasificación, el equipo de Demichelis vuelve a ponerse a prueba. Y no repetir los errores del pasado es una obligación.