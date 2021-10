River y el último (y peligroso) juego de Marcelo Gallardo: el enigma de las piezas de un rompecabezas

En el triunfo por 1 a 0 sobre Banfield, en el Sur, River dispuso de una formación llamativa, en la que algunas de las piezas fueron Enrique Bologna, Felipe Peña, Javier Pinola, Enzo Fernández, Bruno Zuculini y Federico Girotti. Ninguno es titular. La formación final en ese áspero encuentro, sellado por un gol de Gustavo Canto, en contra, resultó aún más asombrosa, con piezas como Agustín Fontana, José Paradela, Leonardo Ponzio y hasta Tomás Lecanda, otro juvenil.

Girotti y Fontana, dos piezas de recambio, celebran el triunfo en Banfield Mauro Alfieri

Las lesiones persiguen al equipo millonario. Matías Suárez, hasta ayer nomás la figura doméstica, volverá a jugar en 2022. No es el único caso: sí, el significativo. Las eliminatorias se entrometen entre los 26 equipos del Torneo 2021, pero el conjunto de Núñez debe hacer malabares: se desprende de figuras de la Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Marcelo Gallardo arma un rompecabezas, lo desarma y lo vuelve a intentar. Es un juego apasionante: todo puede cambiar de una fecha a otro.

Matias Suarez no jugará más en 2021 Diego Haliasz/Prensa River

Es el líder del campeonato, con 33 puntos, uno más que Talleres, su principal competidor. Este domingo, a las 20.15, en el Monumental, se cita con San Lorenzo. Inmediatamente, por la fecha 17, el jueves, a las 21.15, se encuentra con el conjunto cordobés. Una síntesis perfecta de que podría resolverse buena parte del futuro en un puñado de días. Y con la incertidumbre de cómo volverán los seleccionados (Franco Armani, Julián Alvarez, Nicolás de la Cruz, Paulo Díaz y Robert Rojas), en qué condiciones están Enzo Pérez y David Martínez y, ahora, otro cambio de planes. Uno más.

Fabricio Angileri, la última baja de River (Photo by Juan Mabromata - Pool/Getty Images) Pool - Getty Images South America

La última baja es la del lateral izquierdo Fabrizio Angileri, al menos, para el clásico frente al Ciclón, por una molestia muscular en el isquiotibial izquierdo. Angileri sintió el dolor durante el entrenamiento en el predio de Ezeiza. Ahora, se evaluará si lo reemplaza Martínez o si juega Milton Casco y en el lateral derecho vuelve Alex Vigo o se retrasa Santiago Simón, otro valor del semillero y una de las revelaciones.

La baja del lateral se suma a la de Enzo Pérez, que se recupera de una fisura en el dedo pequeño del pie izquierdo y la de Braian Romero, que sufrió un desgarro en el superclásico. El volante está mucho mejor, al delantero todavía le falta. Estos dos jugadores, más Jonatan Maidana, volvieron a figurar en el parte médico con lupa.

El Muñeco debe esperar el regreso de los jugadores convocados a la triple fecha de las eliminatorias. Por cercanía, los que más posibilidades tienen de estar en la lista de concentrados son Armani y Álvarez, pues el resto jugaron fuera del país y posiblemente no formen parte del entrenamiento de este viernes en Ezeiza.

Julián Alvarez, de los jóvenes, el mejor Twitter @RiverPlate

En cada jornada, el Muñeco debe resolver un enigma. Sobre todo, en un plantel que no tiene ni la extensión ni la jerarquía de otros, a través del tiempo, en sus casi 7 años y medio en la conducción millonaria. En ese desafío mayúsculo, potenció más que en otras temporadas a jóvenes. Alvarez, tal vez el mejor exponente de nuestro medio, ya es una realidad, a pesar de que tiene apenas 21 años.

El DT se refiere a las promesas. “La búsqueda es sostener a los jugadores nacidos en el club. Tienen calidad para jugar, deben tener cabeza para sostenerse. Los chicos tienen esos vaivenes, entran en pozos futbolísticos. Hay que acompañarlos en el proceso. Hay que ser humildes, no marearse. River no es fácil, no es para cualquiera. Felipe [Peña] muestra presencia, personalidad”, afirma.

El triunfo contra Banfield

Con menos recambio, Gallardo hace malabares. Tiene poco y le saca un jugo enorme, desbordante. A pesar de que no brilla y de a ratos se pierde, porque es uno de los River más deslucidos de todo su período, –aunque no el peor–, encuentra soluciones hasta en cuartos vacíos.

Contaba Gallardo, luego del exiguo triunfo en el Sur: “Es una consecuencia del trabajo que estamos haciendo en todo este tiempo, con jugadores que no venían jugando. Un equipo de casi nula continuidad, con jugadores que se sumaron después de mucho parate, como Pinola. Así y todo, se vio un equipo serio. Un equipo. Y eso no es poco”.

Tiempo atrás, luego del triunfo contra Sarmiento, en Junín, mostró su fastidio. “La verdad que debo estar tranquilo en este momento, pero a ningún entrenador del mundo se le dibuja una sonrisa cuando para un partido le sacan cinco o seis jugadores para llevárselos a las selecciones”, decía. Es un laberinto que el DT ya conoce: ocurrió, además, con los casos de coronavirus y hasta en un choque copero Enzo Pérez fue… al arco.

El triunfo millonario en el último suspiro, ante Sarmiento, en Junín, con un equipo diezmado Twitter @RiverPlate

En el 2-1 en Junín, conseguido por un tanto de Pérez en la última bola, el DT mostró su otro lado. Dejó tres sentencias que bien podrían replicarse hoy, ahora mismo, cuando el certamen está por ingresar en el trampolín final.

“Esta vez, más aquella de jugar sin arquero, va a ser una de las respuestas que me voy a guardar en mi experiencia como entrenador, ya que son situaciones muy adversas, pero así y todo, quiero felicitar a los jugadores porque respondieron muy bien”.

“Observé comportamientos y en base a eso, ya sea de los juveniles o de los más grandes y debí formar un equipo. Y tratar de que en este equipo remendado, no sufriera tanto”.

“Tengo que separar el partido por todas las dificultades que tuvimos para el armado, con todos los jugadores que tenemos lesionados o en selecciones”.

Leonardo Ponzio suele estar entre los concentrados de River Prensa River

El recorrido millonario tiene menos brillo y explota mejor la claridad ofensiva. En el medio –más allá del incierto futuro del Muñeco–, juega con el corazón en la mano: Ponzio ya avisó que dejará la pelota. Un símbolo de la última década.

Enzo Fernández, una de las variantes LA NACION/Mauro Alfieri

En el encuentro contra el Taladro, se reunieron Peña (20), Simón (19), Fernández (20), Rollheiser (21), Girotti (22) y Lecanda (19). Si bien el DT siempre potenció el trabajo de las divisiones inferiores, sólo en este tramo se presentaron con insistencia jóvenes de la casa. La urgencia –más allá de la capacidad comprobada de la mayoría de ellos–, inclinó la balanza para intentar el último sueño de Gallardo: conseguir un campeonato. En la travesía hacia la meta, sigue jugando –sin quererlo–sobre un tablero de piezas sueltas.