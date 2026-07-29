Roberto Mancini vuelve a dirigir a la selección de Italia luego de tres años y espera que los hinchas lo perdonen

Roberto Mancini ofreció unas disculpas en sus primeras declaraciones públicas este miércoles, después de ser recontratado para dirigir a una selección de Italia que está en crisis, tres años después de abandonar el mismo puesto por un lucrativo contrato en Arabia Saudita.

“Lo siento mucho. Fue como perder a la mujer de tu vida. Y eso significa que hiciste algo que no debería haberse hecho. Así que lo siento, lo siento mucho también por todo lo que ha pasado durante estos últimos tres años. Voy a intentar devolver a la selección al lugar que le corresponde”, enfatizó el entrenador en una conferencia de prensa muy particular por el contexto.

Italia fracasó por tercera vez consecutiva en su intento de clasificarse para el Mundial y no participó en la reciente cita, lo que provocó las renuncias del presidente de la Federación, Gabriele Gravina, y del DT Gennaro Gattuso en abril pasado, poco después de una derrota en el repechaje europeo ante Bosnia y Herzegovina.

Roberto Mancini en el centro, en su presentación oficial como DT de Italia, junto al nuevo director de la Federación Claudio Ranieri (izq.) y Giovanni Malago, presidente de la Federación italiana Alfredo Falcone - LaPresse

Mancini, de 61 años, condujo a la selección al título de campeón Europeo en 2021, pero renunció de manera sorpresiva en agosto de 2023, tras haber quedado afuera de Qatar 2022 y perder la Finalissima ante Argentina en el camino, con lo que asumió el mando de la selección saudí dos semanas después de alejarse del combinado de su país. “Fue completamente culpa mía”, reconoció Mancini, al referirse a una falta de comunicación con Gravina.

El primer partido de regreso al frente del equipo será contra Bélgica en la UEFA Nations League, el 25 de septiembre en el Estadio Olímpico de Roma. Le preguntaron qué tipo de recibimiento podrían darle los aficionados. “Soy consciente de que algunas personas estarán en mi contra. Espero que el equipo juegue lo suficientemente bien como para que, quizá, la gente me perdone”, señaló. Italia también se enfrentará a Francia y Turquía en su grupo.

En rigor, Mancini fue la cuarta opción, después de que Carlo Ancelotti y Pep Guardiola rechazaran el puesto y de que Andrea Pirlo fuera descartado como candidato en medio de preocupaciones políticas por un acuerdo de patrocinio con una casa de apuestas rusa.

Roberto Mancini condujo a la selección de Italia entre 2018 y 2023, etapa en la que no se clasificó a Qatar 2022 TIZIANA FABI - AFP

Mancini puede contar en ataque con jugadores como Pio Esposito, Moise Kean y Nicolò Zaniolo; en el mediocampo con Sandro Tonali y Nicolò Barella; en los laterales con Riccardo Calafiori y Marco Palestra, y en el arco con Gianluigi Donnarumma. La posición de defensa central viene siendo un problema debido a las más recientes actuaciones de Alessandro Bastoni y Francesco Acerbi. La continuidad como opción en la delantera de Mateo Retegui es incierta.

“No creo que estemos tan mal: entre centrodelanteros y extremos tenemos muchas opciones. Y hablo de jugadores jóvenes que todavía pueden mejorar. Yo hice debutar a Kean, así que lo conozco muy bien”, anticipó Mancini, que también convocó a Zaniolo a la selección, incluso antes de que hubiera debutado en la Serie A.

Entre 2018 y 2021, Roberto dirigió a Italia en una racha invicta de 37 partidos, un récord mundial que superó España al ganar recientemente la final ante la Argentina en New Jersey. Sin embargo, una derrota por 1-0 como local ante Macedonia del Norte —entonces ubicada en el puesto 67 del ranking— en una semifinal del repechaje en 2022 significó que la Azzurra quedara fuera de otro Mundial.

Aun así, Mancini mantuvo su cargo antes de renunciar de manera inesperada en agosto de 2023. Dejó Arabia Saudita en 2024 y, más recientemente, fue entrenador de Al Sadd en Qatar, antes de alejarse el mes pasado. Previamente, el DT también sacó campeón a Inter de Milán, en la Serie A, y a Manchester City, en la Premier League.

Por su parte, Claudio Ranieri, quien fuera entrenador de Leicester y Roma, fue contratado como director de la Federación. A su lado, señaló que una prioridad sería “hacer que las escuelas de fútbol sean menos costosas y más atractivas para los jóvenes italianos, que se están inclinando por otros deportes, como el tenis, inspirados por el número 1 del mundo Jannik Sinner”.

Y analizó: “Nuestras selecciones juveniles están rindiendo bien. Tenemos que trabajar para que los jugadores del equipo Sub 21 puedan dar el salto al primer equipo y asegurarnos de que el seleccionador de Italia tenga jugadores entre los que elegir”. También sugirió alejarse de la histórica devoción de Italia por la táctica.

“Somos excelentes tácticamente, otros son buenos técnicamente. En el extranjero no se presta tanta atención a los aspectos tácticos como aquí. Necesitamos volver a desarrollar las habilidades individuales”, completó.