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Rodri se quedó con el Balón de Oro del Mundial 2026 y dejó atrás a Messi y Mbappé

El volante de España fue elegido como el futbolista de mejor rendimiento en la Copa del Mundo

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Rodri, junto a Cubarsí y Unai Simón
Rodri, junto a Cubarsí y Unai SimónCARL RECINE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El capitán de España, Rodri superó a Lionel Messi y Kylian Mbappé, entre otros, y ganó el Balón de Oro al ser considerado como el mejor jugador del Mundial 2026.

El volante mostró un nivel alto durante toda la Copa del Mundo y logró desplazar al 10 argentino del premio individual más importante que entrega el torneo.

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