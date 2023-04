Rodrigo De Paul marcó un gol después de seis meses para Atlético de Madrid y el primer festejo de Facundo Buonanotte en Brighton

escuchar

Por la Liga de España, este miércoles Rodrigo De Paul volvió a convertir un gol luego de seis meses y su anotación en el cierre del primer tiempo fue clave para la recuperación de Atlético de Madrid, que dio vuelta el marcador y se impuso por 3-1 a Mallorca, por la fecha 31, un resultado que además acerca al conjunto Colchonero al segundo puesto.

El mediocampista argentino, que no anotaba desde el 26 de octubre pasado ante Bayern Leverkusen en un duelo por la Champions League, impactó dentro del área una pelota en el segundo minuto de descuento de la primera etapa, cuando su equipo caía por 1-0, y fusiló al arquero serbio Predrag Rajkovic. A partir de ese gol, renació el conjunto que conduce Diego Simeone para quedarse con los tres puntos. El festejo de De Paul fue especial, con dedicatoria a su novia, la cantante Tini Stoessel.

El gol de De Paul para Atlético de Madrid

En la segunda etapa, el colchonero pasó a ganar enseguida, con un tanto de Álvaro Morata de cabeza casi en el primer avance y, a 13 minutos del final, Yannick Carrasco estiró la diferencia: tras una corrida en solitario desde su propio campo, el belga engañó al arquero con un amago, lo dejó desparramado y definió. Todo el equipo rival había quedado en el campo del Aleti buscando la igualdad.

El golazo de Carrasco que selló el triunfo

El triunfo lo sostiene a Atlético de Madrid en el tercer puesto y lo deja muy cerca del segundo, a sólo dos puntos de Real Madrid, que el martes cayó por 4-2 ante Girona, en el encuentro en el que el mendocino Valentín Castellanos hizo los cuatro goles del vencedor. Un día más tarde, los dirigidos por el Cholo acortaron tres puntos, con Nahuel Molina también entre los titulares y Ángel Correa sumando minutos en la segunda etapa. De Paul salió reemplazado a los 18 minutos. Los tres campeones del mundo con el seleccionado argentino festejaron el regreso al triunfo del equipo, que venía de caer con Barcelona.

El compacto de Atlético de Madrid - Mallorca

“Me enorgullece que hayamos dado la vuelta a una etapa no muy buena que tuvimos hasta el Mundial. El equipo no respondía, el grupo no daba lo máximo, no pudimos ayudar, pero vino el parón y nos hizo bien a todos. Se empezó a ver lo que venimos haciendo desde hace once años. Mucha fortaleza defensiva, crecimiento enorme de muchos futbolistas, una mejora del entrenador y acompañamiento de la gente”, evaluó Diego Simeone, el conductor de este Aleti que ha ido de menos a más en la Liga, y que este año sólo ha perdido con Barcelona.

El gol histórico de Facundo Buonanotte en Brighton

En su segundo partido como titular en Brighton, el santafesino Facundo Buonanotte gritó su primer gol en el equipo inglés, aunque no bastó para evitar la derrota por 3-1 en su visita a Nottingham Forest. Por la Premier League, el muchacho que llegó en enero pasado desde Rosario Central abrió el marcador tomando un rebote del arquero Keylor Navas, en una acción en la que había generado la jugada. Con 18 y 124 días, se convirtió en el argentino más joven en anotar en la liga inglesa.

Facundo Buonanotte celebra su primer gol en Brighton, en el séptimo partido en el que suma minutos con el club inglés. Tim Goode - PA

Al avanzar, el chico que integra el seleccionado Sub-20, abrió hacia la derecha para Solly March y acompañó la jugada. Cuando el remate del número 7 no pudo ser controlado por Navas, ahí estaba Facu para definir de zurda y abrazarse con Alexis Mac Allister, también titular en las Gaviotas. Luego, tuvo gusto a poco.

El gol de Facundo Buonanotte para Brighton

No obstante, el local dio vuelta el marcador y la alegría no pudo ser completa para Buonanotte. Con la fortuna como aliada, Nottingham Forest llegó al empate en la última jugada del primer tiempo, cuando un centro se desvió en el alemán Pascal Groß y se metió en el propio arco. En la segunda etapa, el brasileño Danilo y Morgan Gibbs-White, de penal, sentenciaron la victoria del equipo que venía de igualar 3-3 con el líder Arsenal y salió provisionalmente de la zona de descenso. Por su parte, Brighton quedó octavo, con dos partidos menos que Tottenham, el último que por el momento ingresa en las copas europeas.

El resumen de Nottingham Forest - Brighton

Por su parte, Chelsea, con Enzo Fernández desde el comienzo, volvió a decepcionar. Esta vez, con una derrota por 2-0 como local ante Brentfort en otro encuentro de la Premier League y lleva cinco derrotas seguidas por cualquier competición. A los Blues, en medio de una crisis deportiva inmensa después de una inversión pocas veces vista, no les sale nada: César Azpilicueta, en contra, le dio la victoria a los visitantes, luego de encontrarse de golpe con la pelota que había sido peinada en el primer palo en un córner.

El gol en contra de Azpilicueta

El mediocampista argentino campeón del mundo tuvo un buen intento a la media hora del primer tiempo, todavía con el juego igualado sin goles, pero el remate de Enzo desde el vértice derecho del área fue despejado por encima del travesaño por el arquero español David Raya. Luego, el exvolante de River fue reemplazado a 12 minutos del final.

La oportunidad que tuvo Enzo Fernández

A 12 minutos del final y sólo 16 después de haber ingresado desde el banco de suplentes, el camerunés Bryan Mbeumo selló el 2-0 para los visitantes. Chelsea ya acumula 13 partidos perdidos en 32 fechas y está undécimo en la tabla de posiciones, muy lejos de ingresar a las principales copas de Europa, en una temporada de fracaso rotundo para el poderoso club londinense.

