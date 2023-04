Valentín “Taty” Castellanos se ilusiona con la selección argentina después de su partido ante Real Madrid: “Sería un sueño, pero voy paso a paso”

escuchar

Valentín Castellanos recordará durante mucho tiempo la noche del 25 de abril de 2023. No ocurre seguido que un jugador le convierta cuatro goles en un solo partido a nada menos que Real Madrid, mucho menos representando a un equipo del calibre de Girona, y menos aún en apenas su primera temporada en el fútbol europeo. Es posible que su increíble rendimiento en aquel 4-2 como local le abra muchas puertas que resultaban mucho más difíciles hasta hace poco, incluso si ya había demostrado su capacidad goleadora durante su estadía en la MLS estadounidense, y si es capaz de sostener este buen momento podría reaparecer en el radar de Lionel Scaloni, de cara a sumar sus primeros partidos en la selección argentina.

Es una meta que el “Taty” tuvo muy presente cuando marcó su póker, y en una entrevista que le concedió al periodista Gerard Romero en su canal de Twitch se dio el lugar para la ilusión, pero con algo de mesura: “Sería un sueño, pero voy paso a paso. Sé lo difícil que es porque somos los campeones del Mundo y hay jugadores increíbles en mi posición, pero ese sueño no me lo quita nadie”, aseguró el mendocino, que también manifestó su devoción para el capitán de la Albiceleste, Lionel Messi: “No sé si Leo vio el partido. Estamos hablando del mejor jugador del mundo. No he podido tratar con él nunca. Es Dios, el Dios del fútbol. Los argentinos tenemos al mejor. Me hizo llorar en el Mundial. Soy su fan, un apasionado de Messi”.

El inolvidable partido de Castellanos ante Real Madrid

Expandiendo sobre su fanatismo por la Pulga, de quien se rumorea acerca de un posible regreso a Barcelona, Castellanos contó también que simpatiza por el conjunto blaugrana gracias a él: “Siempre me ha gustado más el Barça que el Madrid por Leo. Es un ídolo para mí. Siempre he disfrutado mucho de sus partidos”, contó el ex New York City FC, que también desestimó las comparaciones a las que el capitán argentino está sujeto con Diego Armando Maradona: “Hay mucha gente que discute sobre quién es mejor, Maradona o Messi. No hay que compararlos, hay que disfrutarlos. Hoy me toca disfrutar de Messi. Para mi es un ídolo”.

Cabe destacar que Castellanos ya tiene experiencia en la selección argentina, aunque no todavía en la mayor. En 2020 fue convocado por Fernando “Bocha” Batista para formar parte del Preolímpico Sudamericano en Colombia, en el que el Sub 23 se hizo con el título y selló su lugar en los Juegos de Tokio, que por la pandemia de Covid-19 tuvieron lugar en 2021. No obstante, para entonces New York City no le permitió al “Taty” formar parte de ese plantel en Oriente, que no superó la etapa de grupos. En aquel momento jugó junto a dos eventuales campeones del mundo: Julián Álvarez y Alexis Mac Allister.

Castellanos jugó seis de los siete partidos del Preolímpico; en todos arrancó desde el banco de suplentes excepto en el triunfo ante Venezuela y no convirtió goles IG: @tatycastellanos11

Tiempo atrás, poco después de ser campeón en Estados Unidos a fines de 2021, el jugador surgido en Universidad de Chile ya le había expresado a LA NACION su expectativa con respecto a un posible llamado de Scaloni en términos muy similares a los que usó recientemente: “Bueno, el sueño a mí nadie me lo quita. Pero no desconozco que la Argentina, hoy, es una de las mejores selecciones del mundo, tenemos al mejor del mundo, somos los campeones de América…, es complicado pertenecer a un nivel tan alto. Pero nadie me quita el sueño, repito”, argumentó.

“Yo trabajo día a día para ser el mejor, para ser una figura. Cuando tenga la oportunidad de estar en la selección, algún día, espero estar en mi mejor momento. Nadie me va a regalar nada y debo seguir esforzándome mucho para llegar. Y para que no se note tanto la diferencia si me toca estar, porque esa es la realidad: en la selección están los mejores”, añadió sobre los hoy campeones mundiales.

