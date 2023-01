Francisco Cerúndolo ganó en el Australian Open y avanzó por primera vez a la tercera ronda de un Grand Slam

escuchar

A los 24 años, Francisco Cerúndolo atraviesa un gran momento. Número 29 del ranking ATP, avanza a paso firme en el Abierto de Australia, donde este miércoles se metió por primera vez en la tercera ronda de un Grand Slam. En esta oportunidad, el cabeza de serie número 28 le ganó al francés Corentin Moutet (62° del mundo) por 3-6, 6-4, 6-2 y 7-5 en tres horas y once minutos. En un partido que demoró su comienzo debido a los retrasos en el programa provocados por la lluvia.

A Cerúndolo el sorteo le había deparado un duelo ante otro compatriota: Guido Pella. Un partido especial, entre un jugador que venía de un 2022 que había sido el mejor de su carrera, hasta meterse en el Top 30, y un adversario que, por el contrario, se quedó sin ranking porque el año pasado sólo disputó un partido, una derrota en el Challenger de Montevideo ante Juan Manuel, el hermano menor de Francisco Cerúndolo. En ese contexto, en los números, era claro favorito el jugador porteño. Y en esa condición sigue firme en el primer Grand Slam del año.

Francisco Cerúndolo eliminó al francés Corentin Moutet MARTIN KEEP - AFP

Fue de menor a mayor Cerúndolo, y todo tuvo que ver con lo que generó el retraso del inicio del juego. Comenzó perdiendo en el primer set, pero, fiel a su estilo, remontó en el segundo y desde allí, no volvió a perder. El argentino impuso su ritmo, a puro tiro ganador y de ese modo encaminó el triunfo que lo colocó por primera vez en la tercera ronda de un Majors. En la próxima instancia se enfrentará con el canadiense Félix Auger-Aliassime, número siete el ranking y uno de los grandes jugadores del momento, quien tuvo que batallar durante tres horas y dos minutos para poder avanzar ante el eslovaco Alex Molcan y superarlo por 3-6, 3-6, 6-3, 6-2 y 6-2.

Pero el argentino, había perdido en primera ronda en sus dos primeros torneos del año, se quedó con el partido regalando algunas acciones muy celebradas por el público. Una de ellas fue un globo. Se disputaba el segundo set cuando Cerúndolo aprovechó el ataque del francés para definir el punto con ese bonito recurso que comenzó a llenarlo de confianza. Durante el partido, Cerúndolo conectó 49 tiros ganadores.

Una de las perlas que quedaron del duelo ante Corentin Moutet fue el ace que dejó perplejo al francés. Promediaba el cuarto set, el argentino sacaba para ponerse 4 a 3 y su saque potente fue a la “T”. La pelota picó casi pisando la línea y Moutet ni se movió. El falló del umpire le daba el punto al tenista porteño. Sin embargo, su rival comenzó a hacer gestos advirtiendo que no había sido bueno el saque. Mientras tanto, los aplausos y la ovación desde las tribunas aprobaban la acción de Cerúndolo, que con ese servicio ganó el set. Moutet finalmente se dirigió a su banco sin entender que la pelota realmente había sido buena.

En el cuarto set, el argentino iba a definir el partido. Estando 6-5 arriba pudo quebrar el saque de su rival y con dos match point a su favor. Un error no forzado de Moutet le dio la gran victoria a Cerúndolo, que avanza en Australia. Con un festejo a puro grito de frente a su equipo, tendrá por delante en la próxima instancia al top ten Félix Auger-Aliassime. Y en caso de sobreponerse ante su próximo rival, Cameron Norrie, preclasificado número 11, sería un posible cruce de octavos de final.

Tras quedarse con la gran victoria ante en francés, Cerúndolo se refirió a cómo vivió la previa de partido, un motivo clave para entrar en juego: “Fue complicado, con mucha espera por la lluvia, horas en el club haciendo nada, después salís a la cancha a las 9 de la noche, con mucho viento, frío. Fue por eso que al principio no lograba ponerme en ritmo, estaba muy incómodo en la cancha, él me jugaba bolas distintas y no entendía que tenía que subir mucho a la red. En el segundo set, me di cuenta de eso y eso fue la clave”, expresó el jugador argentino.

Cerúndolo es el segundo argentino que pasó a la segunda ronda del Abierto oceánico, luego de que lo lograra Diego Schwartzman (25), que le ganó en el debut al ucraniano Oleksii Krutykh (188) por 6-4, 6-7 (6-8), 6-3 y 7-6 (7-5), y jugará ante el estadounidense J. J. Wolf.

El resumen del partido

Dura caída de Podoroska

La argentina Nadia Podoroska (192ª en el ranking WTA) fue eliminada este miércoles en la segunda ronda del Abierto de Australia de tenis al perder ante la bielorrusa Victoria Azarenka (25) por 6-1 y 6-0 en 57 minutos de juego. La rosarina, de 25 años y con un récord como singlista de 32-39, había llegado a esta instancia tras vencer a la francesa Leolia Jeanjean (109) por 6-0 y 6-3.

Nadia Podoroska no pudo ante Azarenka y se despidió del Australian Open Dita Alangkara - AP

Azarenka, de 33 años, es dueña de una dilatada carrera y ganadora dos veces del Australian Open, en 2012 y 2013. También alcanzó tres finales en el Abierto de Estados Unidos, una semifinal en Roland Garros y otra en Wimbledon. En la tercera ronda, Azarenka jugará ante la estadounidense Madison Keys (10), quien eliminó en segunda ronda a la china Xinyu Wang (89) por 6-3 y 6-2, en 77 minutos de juego.

“Fue un día duro, no me sentí cómoda jugando, no pude soltarme en ningún momento. Sólo en el primer game que saqué y lo jugué bien, después no me pude soltar y tampoco pude encontrar el partido. Tenía clara la manera que tenía que jugar, venía entrenándome bien y por eso no esperaba este tipo de partido. Me sorprendió el viento, pero hay varias maneras de contrarrestar eso y hoy con la tensión que tenía no lo pude hacer”, señaló Podoroska.

Otro argentino eliminado

Tras conseguir su primera victoria en un Grand Slam, Tomás Etcheverry cayó ante el italiano Jannik Sinner por 6-3, 6-2 y 6-2, luego de una hora y 46 minutos de juego. El tenista platense, de 23 años, había superado en primera ronda al francés Gregoire Barrere en cuatro sets, pero no pudo hacer nada contra el italiano de 21 años, uno de los jóvenes más prometedores del circuito. De este modo, Sinner, que llegó a cuartos de final en tres Grand Slams, jugará en la próxima instancia ante Marton Fucsovics, de Hungría.

LA NACION