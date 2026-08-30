Roma presentó a Leonardo Balerdi, que busca aire nuevo tras perderse el Mundial: ya fue incluido para el partido del lunes

Roma ya inició la temporada oficial el pasado fin de semana, pero en estas horas está terminando de cerrar el plantel que, además de las competiciones locales competirá en la Champions League. No es casualidad la determinación de plagarse de argentinos de cara a su regreso al máximo certamen europeo tras ocho temporadas. En ese sentido, este domingo terminó de darle formalidad al arribo de Leonardo Balerdi, el defensor que buscará en la capital italiana terminar de reponerse del golpe de quedarse sin Mundial.

Necesitaba, evidentemente, un cambio de aire. Porque en Olympique de Marsella era habitual titular en la última línea y hasta portaba la cinta de capitán, aunque ya eran seis temporadas transcurridas. Primero, en condición de cedido desde Borussia Dortmund y, luego, con el convencimiento francés, siendo comprado a cambio de €11.000.000. Todo un referente, pero con ganas de experimentar otros desafíos.

Así lo presentó Roma en sus redes sociales, con una postura escultural, su firma y el dorsal que llevará en su camiseta representado en números romanos. AS ROMA

Especialmente, después de lo que era un claro cierre de etapa. No por Marsella, sino por el proceso que terminaba de coronar con la citación a la Copa del Mundo. No era una fija de la dupla titular de Lionel Scaloni, pero sí la primera alternativa. Máxime, por la especial atención que se llevaron por esos días los físicos de Lisandro Martínez y, especialmente, Cristian Romero.

Sin embargo, el que recibió el golpe fue él mismo. En la exigencia de una práctica, a falta de diez días exactos para el por entonces debut del seleccionado nacional ante Argelia, sintió el desgarro en el sóleo de su pierna derecha. El técnico se lamentó, pero debió agachar la cabeza y desafectarlo ante tiempos de recuperación que no permitían la especulación. Era su primera experiencia semejante, con una edad ideal (27 años), pero el destino no lo quiso así: le sobra templanza, jerarquía, tiempo y consideración para tener una revancha en la edición de 2030.

En la previa a aquel debut frente a Argelia, la selección argentina posó con una pancarta dedicada a Leo Balerdi, que iba a jugar su primera Copa del Mundo y quedó descartado por un desgarro.

Entonces, con las intenciones de salir de un club en el que consideró haber cumplido un ciclo y en el que, asimismo, se quedaba sin compatriotas (Facundo Medina partió a Bayer Leverkusen y Gerónimo Rulli a Manchester City), apareció la oportunidad ideal del conjunto italiano, que no solo lo mantiene en el mejor nivel, sino que también lo rodea de argentinos y amigos de la selección.

Porque además de tener entre sus filas a Matías Soulé, la Loba se aseguró la continuidad de Paulo Dybala y salió a la caza de más afinidad. En el camino, encontró la oportunidad de Nahuel Molina, que no estaba cómodo en Atlético Madrid, y fue decidido a contratar al joven Santiago Castro, que tuvo una buena pasada temporada defendiendo a Bologna.

Paulo Dybala, motivado por jugar la UEFA Champions League, decidió renovar en el club y seguir acompañando a Matías Soulé: juntos recibieron a tres argentinos más. @asroma_images

Y en las últimas horas cerró al defensor, oriundo de Villa Mercedes, San Luis, y surgido futbolísticamente en Boca, donde llegó a disputar apenas cinco encuentros en la primera antes de que los alemanes pusieran sobre la mesa los 18 millones de dólares que lo sacaron rápido de la Bombonera.

No solo el protagonismo se lo llevó en estas horas por ser presentado oficialmente en el club, luciendo el número 26 (en Marsella utilizó mayoritariamente el 5), sino que también fue noticia inmediata por ser incluido en la nómina entregada por el entrenador Gian Piero Gasperini de cara al encuentro de este lunes, por la segunda jornada de la Serie A, ante Lecce, como visitantes: los cinco argentinos son parte de la convocatoria.

Balerdi marcando a Khvicha Kvaratskhelia, en un duelo entre Olympique Marsella y PSG, por la Liga de Francia YASSER AL ZAYYAT - AFP

Vale aclarar que su desembarco en Roma no es por medio de una negociación definitiva, sino más bien por una cesión de una temporada. No trascendió la opción de compra que tiene Roma en el acuerdo, pero sí que se impondrá la obligación de adquirir el pase en caso de que el zaguero cumpliera determinados objetivos fijados.

Domingo de Serie A

Se jugaron tres encuentros en los que no hubo paridades. En el primer turno, Como demostró que lo de la temporada pasada no fue una casualidad y venció a Napoli 2-1 en el estadio Diego Armando Maradona: Nico Paz fue titular, sin poder convertir ni asistir, mientras que Máximo Perrone ingresó desde el banco.

Nico Paz jugó un gran partido, pero esta vez solo quedó cerca del gol mediante un cabezazo que tapó el arquero del local. Alessandro Garofalo - LaPresse via ZUMA Press DPA

Luego, Lazio fue local de Genoa, al que venció 1-0 con un nuevo gol de Davide Frattesi, que llegó para jugar esta temporada desde Inter y suma dos tantos en dos fechas. Por último, fue el turno del Nerazzurro, que visitó a Cagliari y lo venció por 1-0, con el gol del turco Hakan Calhanoglu: Lautaro Martínez fue titular, pero no le sobraron situaciones claras.