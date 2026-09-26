Rosario Central - Estudiantes: el fuerte mensaje de Sebastián Verón tras el polémico penal de VAR

Juan Sebastián Verón volvió a quedar en el centro de la escena, durante la final de la Supercopa Internacional entre Estudiantes de La Plata y Rosario Central, en Santiago del Estero. Después del polémico penal que Darío Herrera sancionó en favor del conjunto rosarino sobre el cierre del primer tiempo, el presidente del club platense, que observó el encuentro desde una tribuna del estadio Madre de Ciudades, publicó un fuerte mensaje en las redes sociales.

“Maltrataron a la gente y la impunidad que manejan para robarte es increíble... innecesario para esto nos traen hasta acá. Jajajajajajaja. Una puesta en escena ridícula”, escribió en una historia en su cuenta de Instagram, con una foto de las gradas ocupadas por los hinchas del León.

La historia de Verón publicada en Instagram tras el polémico penal cobrado en favor de Rosario Central en Santiago del Estero. Captura

La publicación llegó después de una de las imágenes controvertidas que dejó la primera parte de la definición en Santiago del Estero. Herrera revisó en el VAR un contacto de Leandro González Pirez con Enzo Copetti y sancionó penal, cuando el partido estaba 1-1 y se acercaba el entretiempo. Las cámaras de la televisación enfocaron a Verón, que reaccionó con aplausos irónicos ante el fallo arbitral.

La jugada provocó una protesta inmediata de los futbolistas de Estudiantes, que cuestionaron tanto la entidad de la infracción como el lugar en el que se produjo, al borde del área del cuadro pincharrata. La acción comenzó fuera del rectángulo y Copetti cayó ya en él. Herrera no había cobrado inicialmente, pero fue convocado por el VAR, a Jorge Baliño, a mirar en el monitor la jugada. Después de la revisión, comunicó en público el cambio de determinación y señaló el punto del penal.

El enojo del Cacique Medina y los aplausos de Verón tras el cobro del penal para Rosario Central.



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Ángel Di María se hizo cargo de la ejecución y no falló. El campeón del mundo esperó el movimiento de Fernando Muslera y definió hacia el sector opuesto para establecer el 2-1 de Rosario Central. Minutos antes había convertido un espectacular tiro libre desde casi 30 metros para el 1-1, después de que Alexis Castro abriera el marcador para Estudiantes antes del primer minuto de juego.

La reacción de Verón, sin embargo, no terminó con aquellos aplausos desde su ubicación. Poco después recurrió a su cuenta de Instagram y publicó una fotografía desde la tribuna, con los hinchas de Estudiantes de fondo. Allí expuso su malestar no solo por lo ocurrido dentro del campo de juego, sino también por el trato recibido por el público que viajó a Santiago del Estero.

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