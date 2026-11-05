Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto, por el Torneo Clausura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Rosario Central y Estudiantes de Río Cuarto se enfrentan este sábado en un partido correspondiente a la fecha 16 del Grupo B del Torneo Clausura 2026. El local buscará terminar en lo más alto de la Tabla Anual por segundo año consecutivo mientras, en simultáneo, Boca y Argentinos Juniors intentarán arrebatarle la condición de Campeón de Liga ante Defensa y Justicia y Huracán, respectivamente. El encuentro está programado para las 17.30 en el Gigante de Arroyito, con arbitraje de Hernán Mastrángelo y televisación de ESPN 2. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Canalla, que viene de ganarle a Sarmiento por 2 a 1 como visitante, se mantiene en el primer lugar de su zona con 31 puntos al igual que el Bicho, al que supera por diferencia de gol (+12 contra +8), y tiene que ganar y esperar a que el xeneize y el club de La Paternal no sumen de a tres para culminar el año como líder de la Tabla Anual. El León del Imperio, por su parte, ya descendió a la Primera Nacional y disputará este sábado su último compromiso en la máxima categoría del fútbol argentino.

Estudiantes de Río Cuarto jugará la próxima temporada en la Primera Nacional al igual que Aldosivi FACUNDO MORALES - FOTOBAIRES

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 24 de abril de este año en el marco de la última jornada del Torneo Clausura. Entonces, Rosario Central ganó 2 a 1 en el estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini gracias a las anotaciones de Enzo Copetti y Julián Fernández (Mauro Valiente descontó para Estudiantes de Río Cuarto, que terminó con dos menos por las expulsiones de Juan Antonini y Gonzalo Maffini.

Rosario Central vs. Estudiantes (RC): todo lo que hay que saber

Fecha 16 del Grupo B del Torneo Clausura 2026.

Día : Sábado 7 de noviembre.

: Sábado 7 de noviembre. Hora : 17.30.

: 17.30. Estadio : Gigante de Arroyito.

: Gigante de Arroyito. Árbitro: Hernán Mastrángelo

Rosario Central vs. Estudiantes (RC): cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 17.30 en Rosario, Santa Fe, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real, en tanto, está disponible en canchallena.com.

ESPN 2.

Flow - ESPN 2.

Telecentro Play - ESPN 2.

DGO - ESPN 2.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Rosario Central corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.21 contra los 15.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Estudiantes de Río Cuarto. El empate, por su parte, cotiza cerca de 6.34.