Rosario Central vs. Newell’s, en vivo por el torneo Clausura: minuto a minuto del partido

Los fanáticos de Newell’s, que hicieron un popular banderazo el último jueves en el estadio Marcelo Bielsa, fueron a despedir a sus futbolistas antes de emprender camino al estadio de su rival. En el colectivo, les dejaron algunos “mensajes” a los hinchas del Canalla.

¡ELLOS ARMARON SU FIESTA EN ARROYITO! Los jugadores de Newell’s llegaron cantando, golpeando el micro y con banderas de cara a un nuevo Clásico rosarino. pic.twitter.com/XXeVYVRPe3 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2026

Por el otro lado, los jugadores de Central Arribaron a su escenario con cánticos, golpeando los vidrios y con mucha pasión en la previa. Ambos equipos jugarán con sus casacas tradicionales en una tarde soleada en Rosario.