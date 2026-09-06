Rosario Central vs. Newell’s, en vivo por el torneo Clausura: minuto a minuto del partido
El clásico rosarino se disputa en el Gigante de Arroyito del Canalla
El local empieza a crecer
Con una gran jugada de Campaz, Central es el que comienza a ser el protagonista del partido. El colombiano armó una gran jugada y lo vio a Pizarro adentro del área. El chileno no pudo acomodarse para pegarle y la perdió. Los de Almirón empieza a ser mejores.
Una insinuación
Central llegó con pases y Alan Rodríguez recibió en la medialuna. Abrió para Di María, que la agarró con la zurda y le pegó mal. El disparo se fue por encima del travesaño.
Otro amonestado
Newells lleva ¡12 faltas cometidas! Matías Cóccaro le dio un topetazo a Ávila y recibió la amarilla. El segundo en el visitante y el tercero en el partido.
No se arma
El partido no cuenta con situaciones de gol. Se corta mucho por infracciones y porque la pelota no está adentro del campo. Un clásico rosarino con mucha tensión y poco juego.
Minuto 10 y aplausos a uno de los suyo
Cuando el cronómetro marcó el instante en el que comenzó el homenaje a Lionel Messi algunos aplaudieron al capitán, pero en su mayoría, el público de Central cantó por Ángel Di María. El futbolista sólo aplaudió a su excompañero en la selección argentina.
¡¡ESPECTACULAR MOMENTO EN EL GIGANTE DE ARROYITO!! Respetuoso minuto de aplausos de los Canallas para Leo Messi en el Minuto 10 de juego y... ¡Ovación para Fideo Di María! pic.twitter.com/ngN6aMo6x8— SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2026
Se juega fuerte
Guch le fue muy fuerte a Ibarra y después Escobar la entró a Coronel. Ahora Falcón Pérez le sacó la amarilla al defensor de la Lepra. Uno por cada lado.
Empezó con furia
Una infracción para un lado. Ortega sobre Campaz y un rato después, Ibarra sobre Cóccaro. El volante de Central recibió la amarilla desde temprano.
¡Se juega!
Rosario Central recibe a Newell’s en el clásico rosarino, en el interzonal correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura. Yael Falcón Pérez es el árbitro principal y Lucas Novelli está en el VAR.
Los equipos a la cancha
Con un gran recibimiento del público local, Central y Newell’s ya están en el campo de juego. En instantes se llevará a cabo el saludo protocolar entre los dos equipos y el sorteo entre los capitanes: Di María, por el lado del local, y Reggiardo en el visitante.
Todo listo
Desde hace algunos minutos, los futbolistas de ambos equipos ya se metieron en los vestuarios del Gigante de Arroyito tras realizar los ejercicios precompetitivos en el campo de juego.
La llegada de los equipos a estadio
Los fanáticos de Newell’s, que hicieron un popular banderazo el último jueves en el estadio Marcelo Bielsa, fueron a despedir a sus futbolistas antes de emprender camino al estadio de su rival. En el colectivo, les dejaron algunos “mensajes” a los hinchas del Canalla.
¡ELLOS ARMARON SU FIESTA EN ARROYITO! Los jugadores de Newell’s llegaron cantando, golpeando el micro y con banderas de cara a un nuevo Clásico rosarino. pic.twitter.com/XXeVYVRPe3— SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2026
Por el otro lado, los jugadores de Central Arribaron a su escenario con cánticos, golpeando los vidrios y con mucha pasión en la previa. Ambos equipos jugarán con sus casacas tradicionales en una tarde soleada en Rosario.
La entrada en calor
Desde hace algunos minutos los jugadores están en campo de juego del Gigante de Arroyito realizando los movimientos previos al duelo que comenzará 14.45. La gente de Central ya colmó todas las tribunas del estadio a falta de 40 minutos para el inicio del partido.
Equipos confirmados
Jorge Almirón dispuso la siguiente alineación para recibir a Newell’s: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro y Alan Rodríguez; Ángel Di María, Enzo Copetti y Jaminton Campaz.
📋 ASÍ FORMA EL MÁS GRANDE— Rosario Central (@RosarioCentral) September 6, 2026
Así forma #RosarioCentral 🇺🇦
⚽ #TorneoBetano Clausura 2026
📺 Seguilo en vivo por TNT Sports
▶️ Suscribite al Pack Fútbol 🔗 https://t.co/padahPmZnR pic.twitter.com/VXe523HcZF
Frank Kudelka eligió a los siguientes futbolistas para visitar a Central: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Lucas Carrizo y Franco Escobar; Luciano Herrera, Luca Regiardo y Facundo Guch; Walter Mazzantti, Matías Cóccaro, Santiago Solari.
Nuestro 11 para el clásico 💪🏼#VamosNewells ❤️🖤 pic.twitter.com/KBEkKJiXla— Newell’s Old Boys (@Newells) September 6, 2026
Uh historial con ventaja para el local y la última vez
Rosario Central le lleva 22 partidos de ventaja a Newell’s en el clásico rosarino. El canalla ganó 99, la Lepra 77 e igualaron los 103 restantes. Se suman 279 duelos y no 281 debido a que hay dos encuentros que tienen una particularidad: en 1989, tras varios incidentes, se suspendió el encuentro antes de iniciar la segunda parte y la AFA resolvió darle el partido por perdido a ambos por 1-0, además de descontarles un punto en la tabla al finalizar el torneo. En 1996, sucedió lo mismo. Iban 0 a 0 y, por graves disturbios en las tribunas promediando el segundo tiempo, el partido se suspendió y otra vez se les otorgó el partido perdido a ambos equipos por 1 a 0.
La última vez que se midieron Rosario Central y Newell’s fue por la octava fecha del Apertura. Fue el 1° de marzo, donde el equipo de Jorge Almirón ganó 2 a 0 como visitante en el Estadio Marcelo Bielsa, con goles de Ángel Di María y Enzo Copetti.
Cómo ver online Rosario Central vs. Newell’s
El partido será transmitido por TNT Sports Premium y también se puede seguir por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DGO. En todos los casos se requiere ser cliente y además contar con el Pack Fútbol. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.
Bienvenidos a la cobertura al instante del clásico rosarino
Comenzamos con el minuto a minuto del partido entre Rosario Central y Newell’s, correspondiente al interzonal de la octava fecha del torneo Clausura. El encuentro se jugará desde las 14.45 en el Gigante de Arroyito, con arbitraje de Yael Falcón Pérez.
El Canalla no llega en un gran momento. Eliminado en los octavos de final de la Copa Libertadores y con una campaña irregular en el Clausura (séptimo en la zona B, con 11 puntos), viene de caer como local ante Gimnasia de La Plata. El choque ante su rival de toda la vida será clave para la continuidad del entrenador Jorge Almirón, que es resistido por los hinchas.
La Lepra llega mejor parado. También suma 11 unidades en la zona A, pero se ubica en el quinto lugar. Llega de igualar 0 a 0 frente a Estudiantes como visitante y un triunfo en el clásico le daría un envión muy importante para meterse entre los ochos primeros que se clasificarán a playoffs.
- 1
- 2
Tabla Anual 2026, en vivo: así están las clasificaciones a la Libertadores y Sudamericana
- 3
Pedro González, de Matador en San Lorenzo a uno de los héroes que rescató a River de la sequía: “Fue algo muy fuerte, el boom total”
- 4
Atlético de Madrid fue goleado por Athletic Bilbao en la Liga de España, con silbidos a Julián Alvarez y el debut de Cuti Romero