Rosario Central saludó a la selección con una sugestiva foto en la que no está Messi

“Gracias Selección por representar con tanta pasión a nuestro país. Son un orgullo para todos nosotros”. Ese fue el mensaje elegido por Rosario Central en sus redes sociales para saludar la actuación de la selección argentina en la Copa del Mundo. Perfecto por donde se lo mire, excepto por un detalle que no pasó inadvertido: la imagen elegida para acompañar la felicitación fue la de la formación que salió a jugar el encuentro ante Jordania, el último de la fase de grupos. ¿Qué faltaba en esa foto? Nada menos que Lionel Messi, el emblema del equipo. ¿Casualidad?

🇦🇷👏 Gracias Selección por representar con tanta pasión a nuestro país. Son un orgullo para todos nosotros. pic.twitter.com/wuuBfzCnyZ — Rosario Central (@RosarioCentral) July 20, 2026

Inmediatamente, los usuarios de las redes se percataron de la omisión y atacaron al club que preside Gonzalo Belloso. El club de origen de Lionel Messi es Newell’s, enemigo histórico del Canalla. La explicación que muchos hinchas de Central esgrimían es que era la única foto en la que figuraba Giovani Lo Celso, futbolista surgido del club.

Esta situación renovó la furia de los hinchas del fútbol argentino contra Rosario Central, un club que estuvo en el ojo de la tormenta en 2025 cuando la Liga Profesional decidió premiarlo con un título por haber sido el equipo que más puntos sumó a lo largo de la temporada, algo que no estaba estipulado en los reglamentos.

Muchos sindicaron ese gesto a la gran cercanía del presidente del Canalla, Gonzalo Belloso, con el titular de la AFA, Claudio Chiqui Tapia.