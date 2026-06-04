Rusia vs. Burkina Faso, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro se disputará este viernes 5 de junio a las 14.00 h en el estadio Volgograd Arena, ubicado en la ciudad de Volgograd.

El momento de los equipos

El seleccionado de Rusia afronta este compromiso con la intención de revertir su imagen tras su última presentación, donde cayó derrotado por 1 a 0 ante Egipto. Por su parte, el conjunto de Burkina Faso se prepara para este examen internacional en un duelo que servirá como banco de pruebas para ambas selecciones en el marco del calendario 2025.

Números que anticipan el duelo

El choque en el Volgograd Arena representa una oportunidad para Rusia de recuperar la senda del triunfo como local. Si bien ambos equipos presentan realidades distintas en sus procesos de preparación, la estadística reciente de Rusia muestra la necesidad de mejorar su efectividad ofensiva tras el traspié frente al equipo egipcio.

Lo que está en juego

Más allá de la naturaleza amistosa del encuentro, el resultado es fundamental para las aspiraciones de ambos conjuntos de cara a fortalecer sus estructuras tácticas y mejorar la confianza de sus planteles en el inicio de esta etapa competitiva de 2025.