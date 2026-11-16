Rusia vs. Venezuela por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Rusia y Venezuela correspondiente a la fecha 1 del amistoso internacional se disputará este martes 17 de noviembre a las 13.00 h en el estadio Ozon Arena, ubicado en la ciudad de Krasnodar.

El momento de los equipos

Rusia llega al compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 3-2 en su anterior presentación ante Uzbekistán. Por su parte, Venezuela afronta este desafío tras igualar sin goles en su último encuentro frente a Jordania, buscando ajustar detalles en su funcionamiento colectivo en este nuevo examen preparatorio.

Números que anticipan el duelo

Ambos seleccionados llegan con realidades distintas tras sus compromisos previos: mientras el elenco ruso demostró una alta capacidad de respuesta ofensiva al marcar tres tantos en su victoria más reciente, el conjunto venezolano se destacó por mantener su arco invicto ante el elenco jordano, planteando un duelo táctico interesante entre la efectividad ofensiva local y la solidez defensiva visitante.

Lo que está en juego

Para Rusia, este partido representa la oportunidad de prolongar su racha positiva y consolidar su idea de juego ante su público en Krasnodar. Venezuela, en tanto, busca capitalizar la experiencia de jugar como visitante en un escenario internacional para sumar rodaje competitivo y elevar su nivel de cara a los próximos objetivos del calendario oficial.