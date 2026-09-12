San Diego vs. Philadelphia Union por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre San Diego y Philadelphia Union correspondiente a la jornada 26 de la MLS 2026 se disputará este domingo 13 de septiembre a las 22.00 h en el Snapdragon Stadium, ubicado en San Diego, California.

El presente de ambos equipos

San Diego arriba a este compromiso tras haber sufrido una derrota en su última presentación ante San Jose Earthquakes, encuentro que finalizó 3-2. Por el contrario, Philadelphia Union atraviesa un momento de confianza superior, luego de lograr una contundente victoria por 5-0 frente a FC Cincinnati en la fecha pasada.

Estadísticas y antecedentes

El equipo local buscará recuperar la solidez defensiva que le faltó en su último partido, donde permitió tres goles. En contraparte, la visita llega con la moral en alto tras una actuación ofensiva destacada, habiendo marcado cinco tantos sin recibir ninguno en su reciente victoria.

Lo que está en juego

Para San Diego, el objetivo principal es revertir la imagen dejada tras la caída en el duelo anterior y sumar puntos vitales ante su público. Philadelphia Union intentará extender su racha positiva para escalar posiciones en la tabla y consolidar su buen momento futbolístico en el tramo final de la fase regular.