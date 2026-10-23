San Diego vs. Seattle Sounders FC, MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre San Diego y Seattle Sounders FC, correspondiente a la jornada 32 de la MLS, se llevará a cabo este sábado 24 de octubre a las 23.30 h. El duelo tendrá lugar en el Snapdragon Stadium, ubicado en la ciudad de San Diego, California.

El presente de ambos equipos

San Diego llega a este compromiso tras haber igualado 2-2 en su anterior presentación frente a LA Galaxy. Por su parte, el conjunto de Seattle Sounders FC arriba a California luego de registrar un empate 1-1 en su duelo más reciente ante CF Montréal.

Números y antecedentes

Ambos equipos buscan ajustar detalles en esta etapa de la temporada regular. Mientras que el equipo local intenta hacerse fuerte en el Snapdragon Stadium para escalar posiciones, la visita llega con la intención de capitalizar su último resultado para sumar fuera de casa en una instancia determinante del calendario de la MLS.

Lo que está en juego

Con la temporada acercándose a sus definiciones finales, el resultado de este enfrentamiento resulta vital para las aspiraciones de ambos clubes. Tanto San Diego como Seattle Sounders FC necesitan sumar de a tres para consolidar sus posiciones en la tabla y mantener vivas sus expectativas de cara a lo que resta del certamen.