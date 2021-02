Diego Dabove va en pos de su tercer triunfo como entrenador de San Lorenzo. Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

En el bajo Flores, San Lorenzo y Central Córdoba se miden este sábado desde las 21.30 por la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional, en un compromiso que encuentra a ambos equipos con diferentes estados de ánimo. El local viene golpeado tras caer por 2-0 contra Colón en Santa Fe y el Ferroviario llega en alza tras superar como visitante a Atlético Tucumán por 2-1. El partido, por la zona A, tiene como escenario el estadio Pedro Bidegain, arbitraje de Fernando Echenique y televisación de TNT Sports.

Fue un duro golpe la derrota del Ciclón ante el equipo sabalero porque el conjunto azulgrana llegó revitalizado con la dirección técnica de Diego Dabove. El 2-1 a Arsenal en el debut y el pase de etapa por Copa Argentina ante Liniers (primera C) por 3-0 dieron impulso al inicio del ciclo. Con los hermanos Ángel y Óscar Romero ingresando desde el banco de suplentes, San Lorenzo tuvo un correcto desempeño inaugural y luego no jugó bien en Santa Fe. La entrada de los paraguayos le cambió la cara al equipo para tener desequilibrio y generar peligro, pero el rendimiento global no fue positivo.

Ahora, el entrenador Dabove apostaría por dos cambios para jugar en casa: Angel Romero será titular este sábado en lugar de Franco Di Santo y Franco Troyansky iría por Nicolás "Uvita" Fernández.

Federico Gattoni tuvo un desentendimiento con el arquero Fernando Monetti en el segundo tanto del 2-0 de Colón. Crédito: @SanLorenzo

Central Córdoba, dirigido por Gustavo Coleoni, comenzó muy mal la disputa de esta copa al perder por 3-0 en Santiago del Estero frente a Colón, pero en la segunda presentación consiguió el primer triunfo en la historia ante el Decano tucumano.

Con un esquema 5-3-2, ese día debutaron Juan Cruz González y Milton Giménez. También ingresó Carlo Lattanzio, en uno de sus primeros cotejos en la máxima categoría. Central Córdoba procura armar un proyecto a largo plazo sin olvidar lo inmediato: la premisa es sumar puntos para engrosar el promedio. Hoy no tendría problemas con los descensos, ya que se ubica decimonoveno en la tabla que decidirá cuáles clubes bajarán a la primera Nacional, pero está a apenas 6 puntos de la zona de peligro.

Posibles formaciones

San Lorenzo: Fernando Monetti; Gino Peruzzi, Federico Gattoni, Diego Braghieri y Bruno Pittón; Juan Ramírez, Diego Rodríguez y Jalil Elías; Ángel Romero, Franco Troyansky y Lucas Melano. Director técnico: Diego Dabove.

Alejandro Sánchez; Juan Cruz González, Oscar Salomón, Federico Andueza, Dixon Rentería y Jonathan Bay; Francisco Cerro, Cristian Vega y Juan Galeano; Lucas Brochero y Milton Giménez.. Director técnico: Gustavo Coleoni. Estadio: San Lorenzo

San Lorenzo Árbitro: Fernando Echenique

Fernando Echenique Horario: 21.30

21.30 TV: TNT Sports.

Fuente: Télam.