El emotivo video de San Lorenzo para celebrar su 112 aniversario

San Lorenzo, uno de los cinco clubes considerados grandes del fútbol argentino, festeja hoy los 112 años desde su fundación. Bajo la consigna "¿Se puede explicar este sentimiento?", el Ciclón compartió un emotivo video que repasa la historia de la entidad. "San Lorenzo es amor, locura, pasión... Y la leyenda viva de un club único, que empujado por su gente es capaz de cualquier hazaña", se lee en el encabezado de su tuit oficial.

A través de las redes sociales, la entidad de Boedo pidió que los hinchas compartieran un video o una foto con la camiseta del Ciclón para animar una celebración atípica a raíz de la pandemia de coronavirus, pero que festejarán "unidos" y "con la pasión" que los caracteriza. Los cuervos tienen que enviar el material a las redes sociales oficiales del club con los hashtags #CASLACumpleEnCasa y #YoCumploEnCASLA.

Cabe recordar que en el último aniversario, los hinchas realizaron una multitudinaria caravana hasta la sede de Avenida La Plata al 1700, donde hasta 1979 funcionó el "Viejo Gasómetro", cuyas tierras recuperó para la construcción de su nuevo estadio a futuro.

Con la voz del presidente de la entidad, Marcelo Tinelli, el video contiene un emotivo discurso:

"¿Cómo te explico esta locura? Cómo te explico esta pasión? San Lorenzo es abrazarme a mi viejo, a mi hijo, la piel de cuervo pegada a la suya. Es la infancia que vuelve y se queda, y una tribuna de sol rebosante de hermanos.

San Lorenzo es tablón, choripán y fiesta. Y cielo de Boedo nevado en papelitos. Es "Sanfigol", "Matadores", "Camboyanos". Y el penal del Gordo, ése que lloré mil veces.

San Lorenzo es bancarme todo: que me roben la cancha, jugar en la B... ¿Qué me importa? ¡Si soy eterno! Y por cada pena me invento un carnaval.

¿Cómo te explico la piel de cuervo, las mil canciones, el olé olé olá. Me sobra ingenio, me sobra gente. Soy de Boedo, de Marruecos, del mundo. Cuatro millones y algunos más. ¿A cuánto cotiza el metro cuadrado en la tierra que recuperó su dignidad?

San Lorenzo es mi historia y la tuya: 112 años de amor. Para explicar lo inexplicable, para entender de qué se trata":