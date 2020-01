San Lorenzo: el curioso caso de los arqueros que se van y vuelven para atajar

El salto del Cóndor y el del Mono: con diferentes estilos de defender el arco, Torrico y Monetti van a ser los guardianes del Ciclón 2020; una historia que se repite Crédito: Prensa/SanLorenzo

La gesta de San Lorenzo en la Copa Libertadores 2014 permanecerá por siempre en la memoria azulgrana. Fue tocar el cielo con las manos, saborear la gloria esquiva. Desde ya, tiempos muy dispares a los actuales. Hoy, a casi seis años de aquel momento, apenas un futbolista permanece en el plantel del Ciclón: Sebastián Torrico. Amado, respetado, el mendocino de perfil bajo es un emblema. Y también, en las últimas temporadas, forma parte de un extraño caso: la rotación constante de arqueros en Boedo, un ítem que provocó varios dolores de cabeza y al que tratan de buscarle la solución.

Actualmente, en la pretemporada, se encuentran Torrico, Lautaro López Kaleniuk (18 años) y Francisco Rivadeneira (19). Hace algunos días se marchó José Devecchi al Audax Italiano, de Chile. En principio, el regreso de Fernando Monetti será para ser el suplente del "Cóndor".

Para tratar de entender lo que sucede con los arqueros del Ciclón vale la pena ir paso por paso. Tal vez el 2017 haya sido el año de mayor lucimiento de Nicolás Navarro, que respetó las reglas del juego y esperó su oportunidad. La titularidad lo tomó por sorpresa. El arquero había tenido en claro cuál era su lugar una vez que arribó a San Lorenzo, en enero de 2016: trabajar en silencio detrás de un emblema como Torrico.

Torrico, titular en el histórico campeón de la Libertadores 2014: es el único sobreviviente Crédito: Prensa/San lorenzo

Reemplazar al "Cóndor" fue una movida arriesgada de parte de Diego Aguirre. El día clave fue el 25 de abril de ese año, cuando el uruguayo le brindó a Navarro la llave del arco en el cruce frente a Universidad Católica que culminó con el recordado gol de Nahuel Barrios sobre la hora. Hasta esa noche -inolvidable en el Bajo Flores-, el arquero sólo había disputado tres partidos oficiales en el club. Navarro devolvió la confianza con creces y sus manos fueron clave en varias series de penales, tanto en la Libertadores como en la Copa Argentina.

La llegada de Jorge Almirón modificó la realidad de Navarro. El ex DT azulgrana arribó con una premisa y uno de sus primeros pedidos a la dirigencia fue que contraten a Monetti, de 30 años. Era un viejo conocido: después de dirigirlo en Lanús lo llevó a Colombia por su aptitud para jugar con los pies, un requisito indispensable para el puesto, según la filosofía del entrenador. "Yo nunca hablé con Almirón. Me enteré por la prensa y por los dichos en el club que había tomado la decisión de traer a otro arquero y que iba a jugar de titular", dijo Navarro, de 34 años. "Decidí buscar otro espacio porque sabía que no iba a pelear el puesto", agregó el guardavallas, molesto. Su destino estaba en Querétaro, de México.

Lo cierto es que Monetti arrancó con el pie izquierdo en el Ciclón e intercaló capítulos exitosos con otros controvertidos. Primero se fue expulsado en la cancha de Defensa y Justicia por una agresión a un alcanzapelotas. Unos días más tarde vio la tarjeta roja nuevamente por una insólita falta a Ramón Abila en la goleada de Boca 3-0 en la Bombonera. La pelota le había quedado al arquero, que pensó salir con un pase largo, pero de manera llamativa tomó una mala decisión al darle una patada al atacante, que intentaba regresar a su campo. El clásico dejó tambaleando a Almirón.

A Monarriz le toca decidir quién custodiará la valla del Ciclón: ¿Torrico o Monetti? Crédito: Prensa/San lorenzo

Con el transcurrir de los partidos Monetti mejoró su imagen y entregó actuaciones destacadas. Sin embargo, en julio de 2019 el club no hizo uso de la opción de compra y volvió a Atlético Nacional. Con Torrico en el arco, Boedo quedó eliminado en los octavos de final de la Libertadores a manos de Cerro Porteño. En esos días, alguien logró liberarse del préstamo en México y regresó a San Lorenzo. ¿Quién? Navarro. Pero ya nada sería igual para el hombre crecido en la cantera de Argentinos.

En el segundo semestre de 2019, el 3-1 en contra ante Defensa y Justicia, por la fecha 11ª, dejó expuesto a Navarro apenas a los cinco minutos de juego. El clima en el Ciclón ya estaba caldeado de antemano. Una buena maniobra colectiva que comenzó en los pies de Raúl Loaiza terminó en la cabeza de Alexis Castro, que puso el empate tras una floja respuesta del arquero en el área chica. Una mezcla de nerviosismo y crispación envolvió al Nuevo Gasómetro. Una situación que marcó la atmósfera en un estadio efervescente cargado de lamentos y reproches. El principal apuntado fue precisamente Navarro, que en aquella tarde jugó su último encuentro vestido de azulgrana. "Poné a Torrico, la p.", fue el cántico que bajó de las tribunas. Juan Antonio Pizzi no encontraba respuestas. Y nunca las encontraría.

Tras ese episodio, Torrico se hizo cargo del arco y ofreció muy buenas tareas (Patronato y River, por ejemplo). En el Monumental, con su tapada en el penal a Rafael Santos Borré, el Cóndor alcanzó su decimotercer penal atajado en la institución azulgrana. En definitiva, el 1-0 sirvió para confirmar a Monarriz en el cargo.

Frente a este panorama, el ex técnico de la reserva de San Lorenzo ya expresó su mirada de cara a las siete fechas que restan para el final de la Superliga, que tiene a su equipo a cuatro unidades del líder Argentinos: "Torrico será el titular, pero necesito a otro arquero para que haya competencia sana e importante. Estamos felices con Sebastián".

En apenas un año, el Ciclón fue a buscar a Monetti para reemplazar a Navarro; después a Navarro para reemplazar a Monetti y finalmente a Monetti para reemplazar a Navarro. Sí, leyó bien. A diferencia de River (Franco Armani), Boca (Esteban Andrada), Independiente (Martín Campaña) y Racing (Gabriel Arias), en Boedo no logran consolidar a un arquero. Torrico, con su paciencia, parece haber sacado una buena luz de ventaja.

Un lateral a la derecha

El convulsionado mercado de pases de San Lorenzo de hace apenas un año, cuando llegaron 10 refuerzos, apenas tiene a un futbolista en el actual plantel: Gino Peruzzi. En su segundo partido amistoso de pretemporada, los dirigidos por Diego Monarriz se midieron ante Los Andes en el Compejo Arawak de Cardales. El exlateral derecho de Vélez y Boca marcó uno de los goles del Ciclón.