San Lorenzo: Néstor Gorosito y Pablo Guede, los candidatos a entrenador para reemplazar a Dabove, aunque los dirigentes primero quieren definir al manager

La salida de Diego Dabove tras perder el clásico ante Racing descomprimió el clima interno en San Lorenzo, pero los problemas continúan. Además del entrenador, este lunes también renunció Hugo Tocalli, uno de los encargados de la Secretaría Técnica junto con Leandro Romagnoli y Alberto Acosta.

¿El motivo del alejamiento del ex ayudante de campo de José Pekerman? La pandemia. “Antes de que venga Dabove, Tinelli (presidente del Ciclón) me ofreció el cargo de entrenador a mí junto a la Secretaria Técnica, pero le dije que no porque teníamos que trabajar con la secretaria para solucionar muchas cosas. Ayer (por el domingo), con la renuncia de Diego (Dabove), Marcelo también me lo ofreció, pero le dije que no porque le tengo mucho miedo a la pandemia; estar a medias y no poder viajar, no me gusta”, explicó Tocalli, de 73 años, en declaraciones a TyC Sports.

Diego Dabove en el Nuevo Gasómetro, en compañía de Hugo Tocalli y Leandro Romagnoli, cuando en enero fue presentado como el nuevo DT Prensa San Lorenzo

Este lunes, el entrenamiento en la Ciudad Deportiva fue dirigido por Romagnoli, secundado por Acosta y Diego Monarriz, entrenador de la Reserva. Es que San Lorenzo juega este miércoles, a las 21.30, ante Rosario Central en el Nuevo Gasómetro, por la cuarta fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana. El Ciclón está último en la zona, con un solo punto en tres partidos jugados. Y como sólo se clasifica para la próxima instancia el primero de cada grupo, el objetivo parece complejo: sin embargo, la zona está bastante peleada porque Huachipato (Chile) y 12 de Octubre (Paraguay) tienen 5 unidades y el equipo del Kily González 4. Si San Lorenzo consigue un par de buenos resultados...

Marcelo Tinelli, presidente de San Lorenzo archivo

Para definir al nuevo DT, los dirigentes encabezados por Marcelo Tinelli se van a tomar su tiempo. Hoy los principales candidatos son Néstor Gorosito y Pablo Guede, ambos ya tuvieron su experiencia como entrenadores de San Lorenzo y ambos están libres, sin club.

Pero primero el club de Boedo buscará contratar un Secretario Técnico: para esa área se menciona a Nicolás Burdisso (con pasado en Boca en esa función) y Mauro Cetto (con pasado en Central en esa función y ex jugador del Ciclón). “En el corto plazo no tomaremos ninguna decisión”, afirman en San Lorenzo.

San Lorenzo se quedó sin DT por la renuncia de Dabove y está afuera de la Copa de la Liga, la Copa Argentina y la Copa Libertadores. Las frustraciones fueron varias en el semestre, sólo le queda el difícil objetivo de seguir en carrera en la Copa Sudamericana. Mientras tanto, Tinelli y Cía. ya están evaluando alternativas para planificar el futuro.

LA NACION