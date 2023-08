escuchar

No es la primera vez que Rubén Darío Insua y Agustín Martegani dejaron al descubierto diferencias de su convivencia como entrenador y volante ofensivo de San Lorenzo. El futbolista emigró en los últimos días, al punto que este lunes debutó en Salernitana, su nuevo club, en la igualdad 1-1 ante Udinese, por la segunda fecha de la Serie A de Italia. Pero en las valijas se llevó un sabor amargo.

El entrenador azulgrana no suele entrar en conflictos, pero pasional como es, se enoja cuando escucha alguna frase injusta o que no se acerca a la realidad de lo vivido en el club de sus amores: el Ciclón. Algo así sintió cuando escuchó las declaraciones del mediocampista zurdo de 23 años, que en San Lorenzo disputó 65 partidos y marcó 4 goles . “Cumplió su sueño. Hace un año se negó a entrenar para no arriesgar las piernas para ir a Europa... Le deseo la mejor de las suertes”, fue la frase que resume el mensaje del DT.

¡Gol de Salernitana! Buena jugada previa de Martegani y definición de Boulaye Dia para el 1-1 ante Udinese en la #SerieA.



📺 #MiraloEnStarPlus pic.twitter.com/4JxQ7wj0Zq — SportsCenter (@SC_ESPN) August 28, 2023

Salernitana consiguió su segundo empate, el primero había sido ante la Roma de Paulo Dybala por 2-2, pero la lupa en cuestión estuvo sobre Martegani, el mediocampista ofensivo que no bien había asumido Insua como DT de San Lorenzo había manifestado sus ganas de emigrar al exterior y que, antes que se resuelva su transferencia a Italia, hasta había aceptado pasar a Racing para disputar la Copa Libertadores.

Este lunes fue suplente, pero ingresó a los 7 minutos de la segunda etapa ante Udinese en reemplazo de Emil Bohinen y participó de la jugada del gol que anotó Boulaye Dia a los 27 del segundo tiempo.

¿Qué le molestó a Insua? Que Agustín Martegani declarara no bien llegó a Salenitana que “me fui de San Lorenzo porque Insua no me tenía en cuenta” -y recalcando que “jamás tuvimos una charla”. El entrenador hizo su descargo luego del empate de San Lorenzo ante Belgrano 2-2, en el Nuevo Gasómetro, por la 2° fecha de la Copa de la Liga.

Rubén Dario Insua está haciendo un gran trabajo en San Lorenzo, pero recibió una crítica de un exjugador suyo que lo sorprendió Prensa San Lorenzo

El futbolista dialogó con Radio La Red acerca de su polémica salida del Ciclón: “Es mentira que me escapé de San Lorenzo, vine con el permiso del club”, comentó. Además, explicó sus diferencias con el entrenador “Nunca hable con Insua. En todo éste tiempo jamás pudimos hablar. Tomé la decisión de irme porque Insua no me tenía en cuenta. En su esquema no tenía lugar”.

Martegani agregó: “Yo siempre di lo mejor, creo que tomé la decisión de irme porque no estaba en la consideración del técnico. Me apareció esta oportunidad que me pareció increíble, que no podía rechazar. Creo que no estaba en la consideración del técnico, en el esquema. Lo tomo bien, respeto mucho su decisión, pero creo que va más por ese lado. Que no entraba en su esquema”.

Midiendo sus palabras, conteniendo otras y hasta buscando controlar los tonos de voz cada vez que entrega un mensaje, Insua puso una mirada cómplice y afirmó: “No me lo dijo cuando estaba acá.... Le mando un abrazo a Agustín (Martegani), espero que sea feliz. Él esperaba mucho esta oportunidad, era su deseo jugar en Italia no de ahora sino de hace mucho tiempo. Le mando un gran abrazo: ojalá pueda triunfar”, planteó Insua.

Sin embargo, más tarde al ser consultado por el nivel de entrega de algunos jugadores como Gonzalo Maroni, envió un mensaje que pareció un tiro por elevación. “Nuestra idea es jugar al límite desde que empieza hasta que termina el partido. Para eso hay que entrenar mucho, sacrificarse. Y después, si tenés buen rendimiento, quizás te compran de Europa”, explicó con tono didáctico. “Pero primero hay que sacrificarse, entrenar duro, correr, jugar bien, hacer goles de pelota parada, de pelota en movimiento, correr para atrás, para adelante, para los costados, es lo que te exige el fútbol”.

Ruben Dario Insua dando indicaciones ante San Pablo, por la Copa Sudamericana NELSON ALMEIDA - AFP

“Y fue más allá, mientras recordaba varios enojos que le hizo generar el jugador durante su convivencia en el Ciclón: “Luego si alguno hace eso y rinde, y si tenés la chance de salir campeón te ven los grandes de Europa te quieren comprar. Pero es mejor que se queden acá, que lo disfruten y demostrar que tenés ganas de quedarte en este lugar”. Dicho de otra manera, Insua consideró de que siempre Martegani estuvo expectante a irse.

La mente del DT ahora está en el partido con Belgrano del miércoles pero por Copa Argentina, lo que viene a hacer una especie de revancha por el partido disputado este sábado en el Nuevo Gasómetro, por la Copa de la Liga, que finalizó 2-2. Insua pretende ganar un título con San Lorenzo y se volvió a enfocar en los entrenamientos y en los futbolistas que (siente) les da gusto ser parte de San Lorenzo. Mientras, a miles de kilómetros, Agustín Martegani empezó a dar sus primeros pasos en Italia.

LA NACION