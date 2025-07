San Lorenzo se reconstruye con 9 jóvenes de las inferiores y deja atrás los conflictos eternos

Los cánticos envueltos en rabia quedaron, de momento, a un costado. No desaparecieron: están adormecidos por la defensa del escudo de un grupo de ilustres desconocidos, un DT sin historia y nueve productos de las inferiores que acaban la faena en el digno empate contra River (millonario en el cuerpo técnico, entre los titulares, el banco y un estadio “europeo”) en el Monumental. San Lorenzo le devolvió el orgullo a la gente. Y lanza una advertencia al fútbol argentino: humildemente, se puede.

En el contexto del “que se vayan todos” y, sobre todo, la exigencia de elecciones anticipadas, abrumado por deudas y con una comisión directiva pendida de un hilo, el juvenil fútbol del Ciclón ofrece un aire fresco.

Gastón Hernández, el nuevo capitán y mariscal desde el fondo ALEJANDRO PAGNI - AFP

Los hinchas (y no solo los propios, los ajenos, los espectadores) sienten que la mejor manera de representar al escudo es el sentido de pertenencia, el convencimiento, un plan y viajar todos juntos de la mano. Y lo consigue, casi, casi sin ganar.

Con Damián Ayude, de 43 años, un DT audaz de la reserva que saltó a primera cuando Miguel Russo se inclinó por la Bombonera (mientras dirigía los últimos partidos del Ciclón, semifinalista en el torneo Apertura pasado), ganó un partido. Uno solo. Doble cero a cero (con River y Gimnasia, en el Nuevo Gasómetro), un 2-1 frente a Talleres en Córdoba (el gol definitivo fue en contra) y otro 0-0, el del debut, ante Quilmes por la Copa Argentina, sellado con un triunfo por 4-3 por penales.

En cuanto a números, el sabor es agridulce. Sin embargo, debajo de esa espuma insípida, se descubre otra historia: es el único grande que juega con lo puesto. Y lo que genera es asombroso: aplausos, que exceden el marco de los tres puntos.

Según Transfermarkt, un sitio especializado en datos y estadísticas, se asume que River tiene una cotización de 126 millones de euros de su plantel. Boca, el otro de los cinco grandes, suma 90. Racing aparece en el tercer escalón, con 81, Independiente alcanza los 54 y San Lorenzo completa el círculo, con 31. Un cuarto de lo que vale River. Un tercio de lo que vale Boca.

El jugador más valioso es Jhohan Romaña, de 6 millones de euros, una ganga en el mercado. Lo sigue Gastón Hernández (casualmente, los dos intérpretes de la zaga central), con 3 millones y medio, capitán y pretendido por Boca.

Ignacio Perruzzi contiene a Kevin Castaño ALEJANDRO PAGNI - AFP

Las salidas de Iker Muniain, Malcom Braida y Elián Irala provocan asombro: el San Lorenzo de Ayude tiene menos que el Ciclón de Russo, en un contexto político y económico más complejo. Y juega mejor: es el grande que más identifica a su gente en tiempos recientes. Inesperadamente, hay menos murmullos que en el Monumental, la Bombonera, el Cilindro y el Libertadores de América. ¡Y sin ganar!

De los 25 jugadores que componen el reducido plantel del gigante, 14 son jugadores que surgieron en el Bajo Flores. Ayude los conoce de pequeños: es algo así como el abanderado de los humildes. El Ciclón jugó las últimas dos finales del torneo Proyección. Perdió con River y Vélez, pero eso es lo de menos. La mayoría nutre al plantel de primera.

Otra marca cuerpo a cuerpo en el Monumental: Elías Báez frena a Juan Fernando Quintero ALEJANDRO PAGNI - AFP

La unión tiene lógica: el concepto de “fulbipibes”. El mejor concepto del “vamos, vamos los pibes”, bajo el juicio de los memoriosos desde los años 70, cuando se instaló ese rótulo. Los antiguos relatores le daban el título de “fulbipibes” a los jóvenes que en ciertos equipos practicaban el fútbol que le gusta a la gente. Toques, gambetas, la (añeja) nuestra. Estos chicos profundizan el mensaje: corren, meten, juegan solamente por la camiseta.

“Sabíamos que estaba la posibilidad de no incorporar. Los que se quedaron y los que están defienden mucho a San Lorenzo. No solo en los partidos, sino de lunes a lunes. Eso a mí como entrenador me enorgullece mucho”, cuenta Ayude, que prefiere el 4-3-3 y las transiciones rápidas.

“Estamos en un momento de construcción, si bien a muchos de los chicos los conozco por ser de la reserva en su pasado cercano. Pero como entrenador no paro de agradecerles que te defiendan de esa manera”, advierte el DT, un auténtico desconocido en el gran ambiente.

Sigue por la misma línea. “Terminamos con nueve chicos surgidos de San Lorenzo en una cancha tremenda como la de River. Para nosotros, como club, eso es importante. Son chicos jóvenes que tienen que dar sus primeros pasos y los vamos a necesitar”, acepta. No quemar etapas será el siguiente desafío.

Nueve de 11, con las salidas de Andrés Vombergar, Ezequiel Cerutti, Alexis Cuello y Nicolas Tripichio y un jugador de la casa, Manuel Insaurralde. Los cinco que ingresaron tienen un promedio de edad de 20,4 años.

¡¡¡GOLAZO TOTAL DE SAN LORENZO!!! Ladstatter estampó el 1-0 del Ciclón contra Vélez en la final del #Apertura del #TorneoProyección.



📺 #DisneyPlus pic.twitter.com/qvyqHqkyeK — SportsCenter (@SC_ESPN) July 6, 2025

¿Quiénes fueron los 9 seleccionados? Gastón Hernández (capitán y suerte de mariscal, luego del retiro de Iker Muniain), Ezequiel Herrera (22 años), Elías Báez (20, fuerza, marca y proyección), Teo Rodríguez Pagano (19), Daniel Herrera (21), Agustín Ladstatter (20, el Zorrito tiene magia), Branco Salinardi (18) y los hermanos Francisco e Ignacio Perruzzi (24 y 20, presencia física, espiritual y contagio).

Los otros jugadores que completaron la formación final fueron Orlando Gill y Jhohan Romaña. Y en el banco de suplentes permanecieron Fabricio López (22), Juan Rattalino (21), Alejo Córdoba (20) y Facundo Gulli (19).

"Me saco el sombrero. Me dió muchos consejos el último tiempo, estuvo tiempo sin jugar e ingresar con la altura que entró hoy, es para ponerse orgulloso. Un sueño de toda una familia jugar juntos".



🗣️ De Ignacio Perruzzi para Francisco Perruzzi en zona mixta. #SanLorenzo pic.twitter.com/6gcowrlrJy — Luca Abreu (@abreuluca_) July 12, 2025

Es el último milagro del San Lorenzo de los (antiguos) milagros. Jugar como los Camboyanos, cuando todo lo de alrededor parece derrumbarse.