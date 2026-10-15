Lionel Messi y el Balón de Oro 2026: ¿es favorito?

Decir Balón de Oro es invocar a Lionel Messi. No solo porque es el que más veces lo recibió en la historia, sino también porque ni siquiera el paso del tiempo hace que el argentino deje de estar en la discusión cada vez que se vota para el premio y el 2026 no es la excepción porque, con 39 años y en el epílogo de una carrera que se resiste a tener final más allá de su despedida de la selección argentina, está entre los candidatos para ser condecorado en la ceremonia que la revista France Football realizará el lunes 26 de octubre en The London Palladium de Londres, Inglaterra.

El astro rosarino el máximo ganador de la historia con ocho estatuillas, tres más que Cristiano Ronaldo, y no sería una sorpresa que sea el más votado por los 100 periodistas de los 100 primeros países del ranking mundial de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y así recibir el noveno premio por lo hecho entre julio de 2025 y el 19 de julio de este año, día en que se jugó la final del Mundial con victoria de España sobre la Argentina 1 a 0.

El último Balón de Oro Lionel Messi lo ganó siendo jugador de Inter Miami, aunque resaltó por lo hecho con la selección argentina Lynne Sladky - AP

Justamente por lo hecho en la Copa del Mundo Estados Unidos-México-Canadá 2026 es que el rosarino es uno de los favoritos al Balón de Oro. Llevó a la albiceleste hasta el subcampeonato y ello lo pondera. Además, se sigue destacando en Inter Miami y su nombre, es sabido, es una debilidad para muchos que consideran que mientras él siga jugando al fútbol, será el mejor de todos.

Entre los récords personales del 10 hay uno que sobresale sobre el resto y es que es el máximo ganador del Balón de Oro, la distinción más prestigiosa y tradicional que se otorga en el planeta, incluso por encima del FIFA The Best. En sus más de 20 años de carrera es el futbolista que más veces estuvo nominado y el que más podios tiene.

Desde que el rosarino fue mencionado por primera vez en 2006, el premio se entregó 19 veces -en 2020 se canceló a raíz de la pandemia de Covid-19-. Quedó entre los finalistas en 16 ocasiones, es decir que no fue nominado en apenas tres y dos de ellas fueron en las dos últimas entregas -2024 y 2025-. Si se contabiliza la edición 2026, son 17 nominaciones, a la espera del resultado que obtenga.

En 14 oportunidades Messi estuvo en el podio. Una vez fue tercero -2007-; cinco veces quedó como el segundo más votado; y ocho veces se llevó el premio -2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023-. Es el máximo ganador de la historia con tres trofeos de ventaja sobre Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo fue el futbolista que le privó a Messi de ganar más balones de Oro (Fuente: Archivo LN)

Messi en el Balón de Oro, año por año

2006: 20°

2007: 3°

2008: 2°

2009: Ganador.

2010: Ganador.

2011: Ganador.

2012: Ganador.

2013: 2°

2014: 2°

2015: Ganador.

2016: 2°

2017: 2°

2018: 5°

2019: Ganador.

2020: Cancelado por la pandemia de Covid-19.

2021: Ganador.

2022: No fue nominado.

2023: Ganador.

2024: No fue nominado.

2025: No fue nominado.

2026: Está nominado.

Lionel Messi recibió su primer Balón de Oro en 2019 y desde entonces es un candidato natural a ganarlo FRANCOIS MORI - AP

Los otros candidatos al Balón de Oro 2026

Pero Lionel Messi tiene varios jugadores que quieren evitar su novena distinción y uno de ellos es Harry Kane (Bayern Múnich - Inglaterra), para muchos el máximo favorito. El inglés descolló con el conjunto bávaro, en el que ganó la Bundesliga y fue el máximo goleador con 36 goles en 31 partidos, y también con los Tres Leones, pero se quedó afuera de la Champions League y de la Copa del Mundo en semifinales.

Otro que está en la consideración es Lamine Yamal, campeón del mundo con la selección de España pero sin haber hecho un torneo a la altura de lo que se le exige a un futbolista de su calibre. Tampoco pudo conquistar Europa con Barcelona -fue eliminado de la Champions League en cuartos de final-, aunque fue determinante para el título en La Liga de España.

Harry Kane y Lamine Yamal compiten por el Balón de Oro y quieren arrebatarle la corona a Lionel Messi Canchallena

El nombre de Kylian Mbappé siempre está porque se trata de uno de los mejores futbolistas del planeta. No obstante, tuvo una discreta temporada con Real Madrid y su candidatura se avala a partir de la Copa del Mundo con Francia, donde fue el goleador y recibió la Bota de Oro.

Rodri, por último, fue campeón del mundo con la Furia Roja y lo eligieron el mejor jugador del certamen. Como contraindicación tiene que no tuvo su mejor labor en Manchester City y, a partir de allí, es que las posibilidades del ahora jugador de Barcelona se ven reducidas.

Todos los nominados al Balón de Oro 2026

Jude Bellingham (Real Madrid)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid)

Ousmane Dembélé (PSG)

Luis Díaz (Bayern Múnich)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Erling Haaland (Manchester City)

Gabriel (Arsenal)

Harry Kane (Bayern Múnich)

Achraf Hakimi (PSG)

Lamine Yamal (Barcelona)

Khvicha Kvaratskhelia (PSG)

Marquinhos (PSG)

Sadio Mané (Al Nassr)

Lautaro Martínez (Inter)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Nuno Mendes (PSG)

Lionel Messi (Inter Miami)

Michael Olise (Bayern Múnich)

Joao Neves (PSG)

Willian Pacho (PSG)

Julián Quiñones (Al Qadsiah)

Declan Rice (Arsenal)

Rodri (Manchester City/Barcelona)

Fabián Ruiz (PSG)

Ferrán Torres (Barcelona/PSG)

William Saliba (Arsenal)

Dayot Upamecano (Bayern Múnich)

Vinicus Jr (Real Madrid)

Vitinha (PSG)

Khvicha Kvaratskhelia, el crack georgiano que juega en PSG Darko Bandic - AP

Todos los ganadores del Balón de oro

2025 Ousmane Dembélé (PSG, Francia).

Ousmane Dembélé (PSG, Francia). 2024 Rodri (Manchester City, España)

Rodri (Manchester City, España) 2023 Lionel Messi (Inter Miami, Argentina).

Lionel Messi (Inter Miami, Argentina). 2022 Karim Benzema (Real Madrid, Francia).

Karim Benzema (Real Madrid, Francia). 2021 Lionel Messi (Paris Saint Germain, Argentina).

Lionel Messi (Paris Saint Germain, Argentina). 2020 No entregado por la pandemia de Covid-19.

No entregado por la pandemia de Covid-19. 2019 Lionel Messi (Barcelona, Argentina).

Lionel Messi (Barcelona, Argentina). 2018 Luka Modrić (Real Madrid, Croacia).

Luka Modrić (Real Madrid, Croacia). 2017 Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portugal).

Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portugal). 2016 Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portugal).

Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portugal). 2015 Lionel Messi (Barcelona, Argentina).

Lionel Messi (Barcelona, Argentina). 2014 Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portugal).

Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portugal). 2013 Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portugal).

Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portugal). 2012 Lionel Messi (Barcelona, Argentina).

Lionel Messi (Barcelona, Argentina). 2011 Lionel Messi (Barcelona, Argentina).

Lionel Messi (Barcelona, Argentina). 2010 Lionel Messi (Barcelona, Argentina).

Lionel Messi (Barcelona, Argentina). 2009 Lionel Messi (Barcelona, Argentina).

Lionel Messi (Barcelona, Argentina). 2008 Cristiano Ronaldo (Manchester United, Portugal).

Cristiano Ronaldo (Manchester United, Portugal). 2007 Kakà (Milan, Brasil).

Kakà (Milan, Brasil). 2006 Fabio Cannavaro (Real Madrid, Italia).

Fabio Cannavaro (Real Madrid, Italia). 2005 Ronaldinho (Barcelona, Brasil).

Ronaldinho (Barcelona, Brasil). 2004 Andriy Shevchenko (Milan, Ucrania).

Andriy Shevchenko (Milan, Ucrania). 2003 Pavel Nedvěd (Juventus, República Checa).

Pavel Nedvěd (Juventus, República Checa). 2002 Ronaldo (Real Madrid, Brasil).

Ronaldo (Real Madrid, Brasil). 2001 Michael Owen (Liverpool, Inglaterra).

Michael Owen (Liverpool, Inglaterra). 2000 Luís Figo (Real Madrid, Portugal).

Luís Figo (Real Madrid, Portugal). 1999 Rivaldo (Barcelona, Brasil).

Rivaldo (Barcelona, Brasil). 1998 Zinédine Zidane (Juventus, Francia).

Zinédine Zidane (Juventus, Francia). 1997 Ronaldo (Inter, Brasil).

Ronaldo (Inter, Brasil). 1996 Matthias Sammer (Borussia Dortmund, Alemania).

Matthias Sammer (Borussia Dortmund, Alemania). 1995 George Weah (Milan, Liberia).

George Weah (Milan, Liberia). 1994 Hristo Stoichkov (Barcelona, Bulgaria).

Hristo Stoichkov (Barcelona, Bulgaria). 1993 Roberto Baggio (Juventus, Italia).

Roberto Baggio (Juventus, Italia). 1992 Marco Van Basten (Milan, Holanda).

Marco Van Basten (Milan, Holanda). 1991 Jean Pierre Papin (Marsella, Francia).

Jean Pierre Papin (Marsella, Francia). 1990 Lothar Matthäus (Inter, Alemania).

Lothar Matthäus (Inter, Alemania). 1989 Marco Van Basten (Milan, Holanda).

Marco Van Basten (Milan, Holanda). 1988 Marco Van Basten (Milan, Holanda).

Marco Van Basten (Milan, Holanda). 1987 Ruud Gullit (Milan, Holanda).

Ruud Gullit (Milan, Holanda). 1986 Igor Belanov (Dínamo de Kiev, URSS).

Igor Belanov (Dínamo de Kiev, URSS). 1985 Michel Platini (Juventus, Francia).

Michel Platini (Juventus, Francia). 1984 Michel Platini (Juventus, Francia).

Michel Platini (Juventus, Francia). 1983 Michel Platini (Juventus, Francia).

Michel Platini (Juventus, Francia). 1982 Paolo Rossi (Juventus, Italia).

Paolo Rossi (Juventus, Italia). 1981 Karl-Heinz Rummenigge (Bayern, Alemania).

Karl-Heinz Rummenigge (Bayern, Alemania). 1980 Karl-Heinz Rummenigge (Bayern, Alemania).

Karl-Heinz Rummenigge (Bayern, Alemania). 1979 Kevin Keegan (Hamburgo, Inglaterra).

Kevin Keegan (Hamburgo, Inglaterra). 1978 Kevin Keegan (Hamburgo, Inglaterra).

Kevin Keegan (Hamburgo, Inglaterra). 1977 Allan Simonsen (Borussia Monchengladbach, Dinamarca).

Allan Simonsen (Borussia Monchengladbach, Dinamarca). 1976 Franz Beckenbauer (Bayern, Alemania).

Franz Beckenbauer (Bayern, Alemania). 1975 Oleg Blokhin (Dínamo de Kiev, URSS).

Oleg Blokhin (Dínamo de Kiev, URSS). 1974 Johan Cruyff (Barcelona, Holanda).

Johan Cruyff (Barcelona, Holanda). 1973 Johan Cruyff (Barcelona, Holanda).

Johan Cruyff (Barcelona, Holanda). 1972 Franz Beckenbauer (Bayern, Alemania).

Franz Beckenbauer (Bayern, Alemania). 1971 Johan Cruyff (Ajax, Holanda).

Johan Cruyff (Ajax, Holanda). 1970 Gerd Müller (Bayern, Alemania).

Gerd Müller (Bayern, Alemania). 1969 Gianni Rivera (Milan, Italia).

Gianni Rivera (Milan, Italia). 1968 George Best (Manchester United, Irlanda del Norte).

George Best (Manchester United, Irlanda del Norte). 1967 Flórián Albert (Ferencváros, Hungría).

Flórián Albert (Ferencváros, Hungría). 1966 Bobby Charlton (Manchester United, Inglaterra).

Bobby Charlton (Manchester United, Inglaterra). 1965 Eusebio (Benfica, Portugal).

Eusebio (Benfica, Portugal). 1964 Denis Law (Manchester United, Escocia).

Denis Law (Manchester United, Escocia). 1963 Lev Yashin (Dínamo de Moscú, URSS).

Lev Yashin (Dínamo de Moscú, URSS). 1962 Josef Masopust (Dukla Praga, Checoslovaquia).

Josef Masopust (Dukla Praga, Checoslovaquia). 1961 Omar Sívori (Juventus, Italia).

Omar Sívori (Juventus, Italia). 1960 Luis Suárez (Barcelona, España).

Luis Suárez (Barcelona, España). 1959 Alfredo Di Stéfano (Real Madrid, España).

Alfredo Di Stéfano (Real Madrid, España). 1958 Raymond Kopa (Real Madrid, Francia).

Raymond Kopa (Real Madrid, Francia). 1957 Alfredo Di Stéfano (Real Madrid, España).

Alfredo Di Stéfano (Real Madrid, España). 1956 Stanley Matthews (Blackpool, Inglaterra).

Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro en 2025 FRANCK FIFE - AFP

Tabla de ganadores del Balón de Oro

Lionel Messi (Argentina) - 8

Cristiano Ronaldo (Portugal) - 5

Michel Platini (Francia) / Johan Cruyff / Marco van Basten (Países Bajos) - 3

Franz Beckenbauer (Alemania) / Karl-Heinz Rummenigge (Alemania) / Ronaldo Nazário (Brasil) / Alfredo Di Stéfano (Argentina) / Kevin Keegan (Inglaterra) - 2

Luis Suárez (España) / Rodri (España) / Eusébio (Portugal) / Luis Figo (Portugal); Stanley Matthews (Inglaterra) / Michael Owen (Inglaterra) / George Best (Inglaterra) / Bobby Charton (Inglaterra) / Zinedine Zidane (Francia) / Jean-Pierre Papin (Francia) / Raymond Kopa (Francia) / Karim Benzema (Francia) / Ousmane Dembélé (Francia) / Lothar Matthaus (Alemania) / Matthias Sammer (Alemania) / Gerd Müller (Alemania) / Fabio Cannavaro (Italia) / Paolo Rossi (Italia) / Roberto Baggio (Italia) / Gianni Rivera (Italia) / Ruud Gullit (Países Bajos) / Hristo Stoichkov (Bulgaria) / Andriy Shevchenko (Ucrania) / Ronaldinho (Brasil) / Rivaldo (Brasil) / Kaká (Brasil) / Allan Simonsen (Dinamarca) / Omar Sivori (Argentina) / Josef Masopust (Checoslovaquia) / Pavel Nedved (República Checa) / Igor Belanov (Unión Soviética) / Oleg Blojin (Unión Soviética) / Lev Yashin (Unión Soviética) / Denis Law (Escocia) / Floran Albert (Hungría) / George Weah (Liberia) / Luka Modric (Croacia) - 1