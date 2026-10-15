Messi Cup 2026: cuándo se juega y todos los equipos que participan

La Messi Cup 2026, la segunda edición del torneo Sub 16 creado por Lionel Messi y la productora 525 Rosario, fundada por el propio futbolista, se realiza en Miami, Estados Unidos, entre el domingo 25 de octubre y el domingo 1° de noviembre. Contará con la participación del primer campeón, River, y de otros dos equipos argentinos, Boca y Newell’s, además de Inter Miami y otros 12 clubes. Todos los partidos se podrán ver en vivo en el plan premium de Disney+.

El formato del torneo es idéntico al de la primera y única edición, realizada en 2025. Los 16 participantes, todos invitados, estarán divididos en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno. Se juegan dos tiempos de media hora en la primera ronda y dos de 35′ en las semifinales y la final. Los líderes y escoltas de cada zona avanzan a la División Copa Oro, y los que terminen en el tercer y cuarto puesto jugarán la División Copa Plata.

Newell's e Inter Miami se enfrentaron en la Messi Cup 2025, con goleada de las Garzas por 4 a 0 Messi Cup

El Grupo A está integrado por River, Chelsea, Ajax e Inter de Milán. En el B están Barcelona, Palmeiras, Arsenal y Newell’s. En el C aparecen Atlético de Madrid, Benfica, Independiente del Valle e Inter Miami. Y en el D se ubican Manchester City, Boca, Flamengo y UE Cornellá, uno de los clubes que Messi adquirió en los últimos meses (los otros son Deportivo LSM, Eldense y Leones FC de Rosario).

La competencia fue creada para establecer un nuevo estándar global en el fútbol juvenil. “Más que un torneo, es una serie de eventos en vivo y una plataforma con esencia digital que fusiona deporte, cultura e innovación. Su misión es generar valor a largo plazo para los deportistas en el desarrollo de sus carreras, para las comunidades que se unen en torno a la pasión por el deporte, y para las marcas que buscan vínculos auténticos y duraderos en la nueva era del fútbol”, explicó la organización.

Todo el certamen se disputa en el IMCF Stadium, el ex-estadio de Inter Miami antes de la mudanza al nuevo Nu Stadium ubicado en Miami Freedom Park en abril de este año, y en los campos de entrenamiento Florida Blue. La ceremonia de apertura está programada para el domingo 25 de octubre a las 19.15 (horario argentino) y contará con un show y el desfile de los 16 clubes participantes.

El IMCF Stadium, el ex-estadio principal de Inter Miami, será la sede de la Messi Cup 2026 RICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cronograma de la etapa de grupos de la Messi Cup 2026

Domingo 25 de octubre

14.30: Independiente del Valle vs. Inter Miami - Grupo C

16: Ajax vs. Inter - Grupo A

16: Barcelona vs. Palmeiras - Grupo B

16: Atlético de Madrid vs. Benfica - Grupo C

17.30: Arsenal vs. Newell’s - Grupo B

17.30: Manchester City vs. Boca - Grupo D

17.30: Flamengo vs. UE Cornellá - Grupo D

20.05: River vs. Chelsea - Grupo A

Lunes 26 de octubre

14.30: River vs. Ajax - Grupo A

16: Manchester City vs. Flamengo - Grupo D

16: Boca vs. UE Cornellá - Grupo D

16: Chelsea vs. Inter - Grupo A

17.30: Atlético de Madrid vs. Independiente del Valle - Grupo C

17.30: Benfica vs. Inter Miami - Grupo C

17.30: Barcelona vs. Arsenal - Grupo B

19: Palmeiras vs. Newell’s - Grupo B

Martes 27 de octubre