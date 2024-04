San Lorenzo: tras el despido de Insua, la difícil misión de conseguir nuevo entrenador

Escuchar

Mientras Leandro Romagnoli dirigió la práctica de este viernes de manera interina, San Lorenzo se debate entre dos difíciles misiones: la primera, alcanzar el acuerdo económico con el despedido Rubén Darío Insua (hasta el momento no lo hubo) y el segundo, conseguir un reemplazante para que guíe al equipo en la Copa Libertadores y la Copa Argentina; el equipo ya había quedado eliminado de la Copa de la Liga.

Los dirigentes tomaron la decisión el jueves de despedir al entrenador pero sin tener un “plan b” definido o firme. A la comisión directiva presidida por Marcelo Moretti le empezaron a aparecer los “no” de candidatos con trayectoria, como Luis Zubeldía, Gabriel Heinze y Ariel Holan. Los dos primeros pretenden continuar sus carreras en el exterior, mientras que Holan tendría otras prioridades.

Ruben Insua dirigiendo su último partido como DT de San Lorenzo, ante Independiente del Valle, por el Grupo F de la Copa Libertadores 2024; fue derrota 0-2 Dolores Ochoa - AP

Otro nombre que apareció, aunque no desde los primeros lugares, fue el de Néstor Gorosito. Pipo tiene mucha historia en San Lorenzo, aunque su performance como DT viene en baja por las últimas producciones en Colón y Tigre, respectivamente.

Gorosito siempre dijo que su sueño era volver a tener una chance en el Ciclón, club al que dirigió en 2003-2004, justamente después de Rubén Insua y antes de Gustavo Alfaro.

Leandro Romagnoli, DT de la reserva, dirigió la práctica de este viernes a la tarde, aunque los dirigentes pretenden resolver con rapidez a su reemplazante.

El acuerdo por la desvinculación de Insua no se concretó y hasta que eso no se logre, el club no podrá contratar a un nuevo entrenador. Las diferencias son importantes, ya que al técnico le quedaba todavía un año y medio de contrato. Insua, además, reclama una deuda de premios del año anterior.

Néstor Gorosito dirigiendo a Tigre ante San Lorenzo, el 17-02-24 Fotobaires

Este viernes hubo un fuerte respaldo de Augusto Batalla, referente del Ciclón y capitán en el ciclo de Insua que ahora está en el Granada, de España. El exarquero de San Lorenzo publicó una foto en sus redes donde despidió a Insua, con quien llegó a un gran nivel que le permitió dar el salto al fútbol europeo. “Gracias por todo Rubén querido. San Lorenzo es y va a ser siempre tu casa. Viniste, nos sacaste del pozo y nos llevaste a competir al más alto nivel”, comentó Batalla. Y agregó: “Sos y fuiste de las personas más importantes en mi vida y siempre voy a estar agradecido y a tu lado, gracias”.

Batalla arribó a San Lorenzo a principios de 2022 a préstamo desde River, y al principio fue suplente de Sebastián Torrico. Con la llegada de Insua, el arquero comenzó a alterar titularidades y suplencias con el Cóndor, en un equipo que se clasificó a la Copa Sudamericana en la última fecha (y llegó a los octavos de final). Pero terminó adueñándose del puesto y se transformó en capitán en 2023 gracias a sus atajadas determinantes de un equipo que logró la clasificación para la Copa Libertadores 2024.

La derrota ante Independiente del Valle, decisiva para que los dirigentes de San Lorenzo decidan echar a Insua RODRIGO BUENDIA - AFP

Adam Bareiro, hoy capitán de San Lorenzo, subió dos historias a Instagram: “Solamente puedo decirte gracias! Gracias por ayudarme a cumplir mis sueños en el club, por darme tanta confianza y amor a mi y mi Familia! Me quedo con todo lo bueno que vivimos y sin duda marcaste totalmente mi carrera! En algún momento todos nos vamos y cuando me toque espero dejar una marca en este club como vos hiciste y nos enseñaste!”.

Malcom Braida, otro jugador que Insua potenció, escribió: “Muchas gracias por todo Rubén, solo tengo palabras de agradecimiento por todo este tiempo compartido. Una persona con unos valores increíbles y siempre leal a su gente, adentro y afuera de la cancha. Al igual que todo su grupo de trabajo con el cual superamos muchas adversidades juntos, gracias por todo y lo mejor siempre para todos ustedes”,

