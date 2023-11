escuchar

San Lorenzo visitó Florencio Varela tratando de que la frustración que le había provocado el grito contenido del último miércoles, en el clásico ante Boca (gol anulado a Nahuel Barrios, sobre el final, con el resultado 1-1, por un milimétrico offside de Federico Girotti), no lo perturbara. Había demasiado en juego para el Ciclón y para Defensa y Justicia : llegaron al desafío por la 13ª fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional con la misma cantidad de puntos (58) en la tabla anual, buscando un lugar en la Copa Libertadores del próximo año. Y fue el conjunto azulgrana, finalmente, el que dio un golpe sobre la mesa; volvió al triunfo después de 11 fechas -el único triunfo en la Copa de la Liga había sido ante Lanús por 1-0, en la primera jornada- y sumó un resultado que lo acerca, en 2024, a la máxima competencia continental.

El Perrito Barrios, uno de los más destacados de San Lorenzo Fotobaires

Ambos equipos se pasaron el primer tiempo luchando más que empeñándose por jugar, con más músculo que lucidez y creatividad. El Ciclón no logró asociar nunca a sus mediocampistas en posiciones peligrosas: Malcom Braida y el Perrito Barrios, prácticamente, no gravitaron. El paraguayo Adam Bareiro, la única referencia ofensiva de San Lorenzo, protagonizó ásperos duelos con la mayoría de los defensores locales; perdió y ganó cruces, pero nunca cerca del arco defendido por el uruguayo Cristopher Fiermarin. Es más, el número 11 fue amonestado por cometer una dura infracción (significó la quinta tarjeta amarilla y se perderá la próxima fecha, ante Central Córdoba). El delantero masculló bronca.

En un escenario mayormente chato, fue Defensa y Justicia el que más y mejores situaciones de peligro generó. La primera, a los 9 minutos: el zurdo Gastón Togni armó una estupenda acción individual, remató desde afuera del área grande y Augusto Batalla, atento, desvió el remate al córner. Apenas cuatro minutos más tarde, Alexis Soto lanzó un centro desde la izquierda para Lucas Pratto, que se filtró entre los zagueros centrales de San Lorenzo y estuvo muy cerca de anotar de derecha; Batalla, esta vez, se quedó en el área chica, dubitativo.

Jalil Elías dominando la pelota ante Rodrigo Bogarín Fotobaires

El joven Agustín Hausch, que había sido una de las apuestas del DT Rubén Insúa, no pesó y, además, debió ser reemplazado a los 37 minutos del primer tiempo tras haber recibido un severo pisotón en el tobillo derecho por parte de Tomás Cardona (el árbitro Facundo Tello no lo amonestó por esa acción, pero sí lo hizo en el segundo tiempo por una infracción a Bareiro…). El Ciclón, prácticamente, no pateó al arco en el primer tiempo. Sólo a los 43 minutos tuvo una aproximación: en un tiro libre, le movieron la pelota a Iván Leguizamón (el sustituto de Hausch), que ejecutó un zurdazo a la posición del arquero Fiermarin.

Pero San Lorenzo inició el segundo tiempo con pimienta, más predispuesto a hacerle daño a Defensa y Justicia. El ingreso de Gonzalo Maroni por Gastón Campi fue clave: el ex Boca le aportó más vértigo ofensivo (y mayor compañía a Bareiro). Claro que Defensa y Justicia no se amedrentó y, sobre todo desde la movilidad de Togni, siguió buscando incomodar a la última línea del Ciclón. Batalla tuvo que esforzarse para desviar al córner un remate de derecha de Togni, que luego fue invalidado por offside de Pratto (el exatacante de River le tapaba la visión al arquero).

Si el ingreso de Maroni -por inventiva y capacidad para asociarse en ataque- había modificado la estructura del equipo azulgrana, a los 15 minutos se confirmó la tendencia. San Lorenzo agarró desordenado y retrocediendo a Defensa, contraatacó con mayoría de jugadores (cuatro contra tres), Bareiro condujo la acción, abrió la pelota hacia la derecha para Barrios, éste la continuó hacia el área y, tras un rebote, la terminó empujando, de zurda, Maroni.

El gol de Maroni

El equipo local perdió la brújula, se desesperó por la desventaja. En ese contexto confuso, Togni siguió siendo el mejor, pero no tuvo buena compañía (Pratto salió reemplazado). San Lorenzo supo cómo protegerse (Gastón Hernández resultó una garantía) y salir de contraataque; los jugadores mostraron compromiso en cada rincón de la cancha, supieron administrar la energía con inteligencia y pudieron controlar los nervios, sabiendo todo lo que se jugaban. San Lorenzo terminó con un jugador menos por la expulsión de Agustín Giay (por una durísima infracción a Facundo Echevarría). Y Batalla se vistió de superhéroe sobre el final para sacar al córner un zurdazo de Togni.

San Lorenzo terminó presionado, pero resistió y logró ganar tras casi tres meses (desde el 20 de agosto, 1-0 a Lanús). En pocos días (el 23 de este mes), ambos equipos volverán a enfrentarse en las semifinales de la Copa Argentina. Por lo pronto, el Ciclón movió primero y mejor las piezas.

El resumen de Defensa-San Lorenzo

