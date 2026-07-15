San Lorenzo vs. Deportivo Riestra, por la Copa Argentina 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
El partido de 16vos de final está programado para este viernes a las 18.45 en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón, con arbitraje de Álvaro Carranza
- 3 minutos de lectura'
San Lorenzo y Deportivo Riestra se enfrentan este viernes en el marco de los 16vos de final de la Copa Argentina 2026. El ganador de este cruce avanzará a octavos y se verá las caras con Gimnasia de La Plata, que dejó en el camino a Acassuso. El partido está programado para las 18.45 (horario argentino) en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón, con arbitraje de Álvaro Carranza, televisación de TyC Sports y transmisión vía streaming por parte de TyC Sports Play. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.
El Ciclón se metió en la segunda ronda del torneo más federal del país tras dejar en el camino a Deportivo Rincón por 5 a 0 con goles de Guzmán Corujo, Luciano Vietto, Gregorio Rodríguez en contra, Alexis Cuello y Matías Reali. El Malevo, por su parte, avanzó de ronda luego de derrotar a Deportivo Maipú por la mínima diferencia con un tanto de Ángel Stringa.
La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 25 de marzo de este año, en un partido correspondiente a la fecha 12 de la etapa de grupos del Torneo Apertura. En aquella oportunidad empataron 1 a 1 por las anotaciones de Anthony Alonso -DR- y Alexis Cuello -SL-. El historial tiene apenas cuatro antecedentes, con un triunfo por lado y dos igualdades.
San Lorenzo vs. Deportivo Riestra: todo lo que hay que saber
- 16vos de final de la Copa Argentina 2026.
- Día: Viernes 17 de julio.
- Hora: 18.45 (horario argentino).
- Estadio: Nuevo Francisco Urbano de Morón.
- Árbitro: Álvaro Carranza.
San Lorenzo vs. Deportivo Riestra: cómo ver online
El encuentro se disputa este viernes en Morón y se transmite en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma digital TyC Sports Play. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- TyC Sports.
- TyC Sports Play.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, San Lorenzo corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a octavos de final, en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.75 contra los 5.55 que se repagan por un hipotético triunfo de Deportivo Riestra. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.35.
- 1
Estados Unidos califica la semifinal Argentina-Inglaterra como de alto riesgo y extrema las medidas de seguridad
- 2
Advierten que los argentinos no podrán entrar con banderas y camisetas de Malvinas al partido contra Inglaterra
- 3
Inglaterra: el país que inventó el fútbol, se fue de la UE y mantiene un conflicto con la Argentina por Malvinas
- 4
Argentina juega una semifinal histórica ante Inglaterra: los cambios que está meditando Scaloni