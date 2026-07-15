San Lorenzo vs. Deportivo Riestra, por la Copa Argentina 2026: día, horario, TV y cómo ver online

San Lorenzo y Deportivo Riestra se enfrentan este viernes en el marco de los 16vos de final de la Copa Argentina 2026. El ganador de este cruce avanzará a octavos y se verá las caras con Gimnasia de La Plata, que dejó en el camino a Acassuso. El partido está programado para las 18.45 (horario argentino) en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón, con arbitraje de Álvaro Carranza, televisación de TyC Sports y transmisión vía streaming por parte de TyC Sports Play. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.

El Ciclón se metió en la segunda ronda del torneo más federal del país tras dejar en el camino a Deportivo Rincón por 5 a 0 con goles de Guzmán Corujo, Luciano Vietto, Gregorio Rodríguez en contra, Alexis Cuello y Matías Reali. El Malevo, por su parte, avanzó de ronda luego de derrotar a Deportivo Maipú por la mínima diferencia con un tanto de Ángel Stringa.

Deportivo Riestra buscará derrotar a San Lorenzo para meterse en los octavos de final FACUNDO MORALES - FOTOBAIRES

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 25 de marzo de este año, en un partido correspondiente a la fecha 12 de la etapa de grupos del Torneo Apertura. En aquella oportunidad empataron 1 a 1 por las anotaciones de Anthony Alonso -DR- y Alexis Cuello -SL-. El historial tiene apenas cuatro antecedentes, con un triunfo por lado y dos igualdades.

San Lorenzo vs. Deportivo Riestra: todo lo que hay que saber

16vos de final de la Copa Argentina 2026.

Día : Viernes 17 de julio.

: Viernes 17 de julio. Hora : 18.45 (horario argentino).

: 18.45 (horario argentino). Estadio : Nuevo Francisco Urbano de Morón.

: Nuevo Francisco Urbano de Morón. Árbitro: Álvaro Carranza.

San Lorenzo vs. Deportivo Riestra: cómo ver online

El encuentro se disputa este viernes en Morón y se transmite en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma digital TyC Sports Play. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

TyC Sports.

TyC Sports Play.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, San Lorenzo corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a octavos de final, en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.75 contra los 5.55 que se repagan por un hipotético triunfo de Deportivo Riestra. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.35.