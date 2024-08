El extraño caso Iker Muniain: el español “gritó” su deseo de ser jugador de River, pero llegó por sorpresa a Argentina y lo quieren San Lorenzo y Racing

Escuchar

El de Iker Muniain es un caso extraño. Su desembarco en la Argentina es curioso. Desde hace meses, cuando anunció la partida de Athletic Bilbao, el club de toda su vida, al delantero vasco se lo relacionó con River, ya que públicamente expresó su deseo de ser parte del conjunto millonario y hasta lo calificó como uno de sus sueños deportivos. Sin embargo, este miércoles trascendió una imagen que dejó a todos desconcertados: en ella, el futbolista posa en el aeropuerto de Ezeiza. Sí, Iker Muniain está en Argentina. E inmediatamente se dispararon las presunciones sobre su llegada. Los rumores más fuertes indican que San Lorenzo y Racing son candidatos a quedarse con el español. Sin embargo, habrá que esperar.

El futbolista de 31 años que hizo toda su carrera en el Athletic Club de Bilbao y viene de ser campeón en la Copa del Rey, manifestó públicamente su anhelo por ponerse la camiseta de River, club del que se declaró fanático en varios entrevistas, pero el conjunto de Núñez nunca terminó de avanzar por él al no ser prioridad de los entrenadores (primero de Martín Demichelis y ahora de Marcelo Gallardo) y, además, porque el club millonario tiene completo el cupo de extranjeros.

Una antigua imagen de Muniain, cuando recibió una camiseta de River con su nombre captura

Incluso, el presidente de River, Jorge Brito, fue muy claro en las últimas horas respecto de la chance de sumar a Muniain: “Nosotros planteamos que River es un club muy grande. Lo de Iker se hizo público, pero nos pasó con muchos más jugadores de jerarquía, algunos ya han estado en River y otros no. Se tienen que dar muchos factores para que lleguen a River: el primero es que el jugador que quiera venir pueda llegar en un puesto que se necesite y que el técnico crea que ese puesto es el deseado por ese jugador. Había muchos factores que no pudieron ser posibles, arrancando por el más básico de todos, que no había cupo de extranjeros. Pero nunca hubo una negociación o una charla seria para que venga ”, dijo en declaraciones a ESPN.

En este contexto, resultó muy extraño que el futbolista español apareciese en la Argentina. Incluso, la foto que publicó en el aeropuerto de Ezeiza, desató una ola de especulaciones. Sin embargo, con el correr de las horas se especuló que la llegada tenía que ver con conocer al país (llegó con su familia y con su representante, Omar Rodríguez Fernández).

Y es entonces cuando surgió el rumor de San Lorenzo. S i bien nadie del Ciclón habló oficialmente del tema, desde el Bajo Flores trascendió que hay interés en que el español se sume al plantel que conduce Leandro Romagnoli . Es más, algunos hasta explican que Iker Muniain podría ser parte de la lista de convocados para visitar el estadio Ciudad de Vicente López, pero con vistas a sumar minutos contra Vélez Sarsfield en el estadio Pedro Bidegain, recién después de la fecha FIFA (Argentina jugará frente a Chile y Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas). Claro, la situación económica de San Lorenzo está lejos de ser la mejor, y deberían hacer un gran esfuerzo para contar con el español.

ATENCIÓN: Iker Muniain está en Argentina. ¿Vacaciones o por algún otro motivo? 👀 pic.twitter.com/gfhCqclUl7 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 28, 2024

El futbolista quiere seguir jugando y el mercado argentino aparece como una chance concreta porque el libro de pases sigue abierto. Otro de los trascendidos señala a Racing como posible destino de Muniain. Nadie descarta que desde Avellaneda puedan hacer un movimiento para inscribirlo para dar un salto de calidad para afrontar los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Athletico Paranaense.

Muniain, que ganó dos Eurocopa Sub 21 con España y tres títulos con el conjunto vasco (dos Supercopa de España y una Copa del Rey), viene de una temporada irregular en Bilbao, donde pese a ser el capitán fue suplente en la mayoría de los encuentros. Disputó 25 partidos, en los que aportó tres goles.

LA NACION