San Lorenzo presentó a Leandro Romagnoli como DT de la primera, mientras Marcelo Moretti atacó al despedido Rubén Darío Insua

Escuchar

Rubén Insua aún no formalizó su controvertida salida de San Lorenzo, pero el tiempo transcurría y había que tomar decisiones. Designar al nuevo entrenador, por ejemplo, para la etapa que ya empezó: el club azulgrana hizo este viernes una suerte de presentación de Leandro Romagnoli, que quedó contratado hasta mediados de 2025. Ya dirigió al equipo azulgrana en el 0-0 con Central Córdoba en Santiago del Estero, lidera las prácticas, conoce el ambiente y dejó su cargo de director técnico de la reserva.

Se trata, más allá del afecto y la capacidad de Pipi, de una decisión forzada. No había un plan B luego del despido a Insua y los rechazos de múltiples candidatos volvieron los ojos a casa. Al valor del conocimiento y, desde luego, del sentimiento. El Gallego es un símbolo del club, pero Romagnoli es el último ídolo.

En la presentación, Marcelo Moretti, el presidente, defendió la decisión de eyectar a Insua. Y confirmó que todavía no se llegó a un acuerdo en los términos de su salida. “Estamos negociando la rescisión de mutuo acuerdo con Insua. Le estaremos eternamente agradecidos por estos dos años. No acompañaron los resultados, con cuatro victorias en 18 partidos. En otro fútbol del mundo se iba antes”, declaró. Y quedó en evidencia que la salida no fue en buenos términos.

Pipi Romagnoli tomó el micrófono y la responsabilidad: desde el encuentro que afrontó como DT interino mostró querer ser el entrenador de la primera división del Ciclón. X

El dirigente, además, advirtió que no fueron tantos los entrenadores que declinaron la invitación del club y que se procura una modernización de la estructura del fútbol profesional. “Solamente fueron dos los técnicos que nos dijeron que no. No como se dijo en los medios, que no quería venir nadie. Muchos querían venir, pero elegimos a Pipi, que conoce al 60% del plantel y tiene una preparación más moderna, no como otros técnicos”, justificó. Y fue más allá, en una concurrida conferencia de prensa en el Nuevo Gasómetro: “Hemos decidido apostar fuertemente por el proyecto de Pipi Romagnoli. Tiene un plus por ser de la casa y es la persona indicada para hacerle un contrato por un año”.

Romagnoli conoce a todos los intérpretes jóvenes que integran el plantel y había sido DT interino en 2020 y 2021, antes del arribo de Insua. Otros tiempos, en sintonía con Hugo Tocalli. “Pipi mostró su interés después del partido en Santiago del Estero. Estamos muy contentos, confiamos en él. Es un plantel que arranca en cero. Lo apoyamos y nos alineamos con Pipi en este camino”, señaló Néstor Ortigoza, encargado del fútbol profesional, sentado a la izquierda del nuevo DT del equipo profesional, de 43 años.

“Queremos anunciarles a todos los hinchas de San Lorenzo que hemos decidido elegir a Leandro Romagnoli como técnico de la primera división. Es la persona indicada para empezar un camino deportivo distinto”, manifestó la voz oficial. Romagnoli tomó el micrófono y, al igual que Moretti (“no estoy de acuerdo cuando se dice que el plantel no tiene jerarquía”, apuntó el presidente), defendió a capa y espada las virtudes del equipo, eliminado tempranamente de la Copa de la Liga y con el futuro comprometido en la Copa Libertadores.

Compacto de Central Córdoba vs. San Lorenzo, con Romagnoli como DT interino

“Es una oportunidad única para mí. Estoy muy feliz. Tenemos un gran plantel. Estoy contento y agradecido. El martes tenemos un partido muy difícil y ojalá se pueda ganar”, declaró Romagnoli, a quien le habían confirmado que dirigiría frente a Central Córdoba para cerrar el torneo local y frente al Liverpool uruguayo por la Libertadores, este martes en Montevideo desde las 21. Ahora, su continuidad es oficial.

Romagnoli tendrá como desafíos alcanzar la clasificación para los octavos de final de la Libertadores luego de un comienzo irregular (empate con Palmeiras en el Nuevo Gasómetro y derrota contra Independiente del Valle en Quito), afrontar la Copa Argentina con renovado interés (Chacarita será el próximo rival) y preparar al plantel para no fallar en la próxima Liga Profesional, que empezará el 12 de mayo próximo.

Con la simpleza de siempre, Pipi dejó una frase que expone su pensamiento. “Estoy más nervioso ahora que en 1998, cuando debuté como jugador. Ser jugador de fútbol es lo más fácil que hay. Vienen a entrenarse, se bañan y se van. Eso sí: son lo más importante del fútbol. En cambio, los técnicos tenemos otro tipo de responsabilidad. Como entrenador hay que preparar los partidos y pensar muchas más cosas”.

LA NACION