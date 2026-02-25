San Lorenzo rescató un punto entre el cansancio, sus limitaciones y los insultos para Chiqui Tapia

La carretera hacia el objetivo es larga y sinuosa. Y la hoja de ruta con destino al éxito que le toca transitar a San Lorenzo desde el vamos parece estar cargada de contratiempos futbolísticos e institucionales. Cuando parecía que el triunfo del domingo pasado ante Estudiantes de Río Cuarto por 2 a 0 podría acercar tranquilidad y lo encaminaba a una mejora en su rendimiento, volvió a caer en sus propias indecisiones futbolísticas y empató agónicamente con Instituto de Córdoba 1 a 1, en el Nuevo Gasómetro.

Lo que en un principio pareció una medida atípica por problemas de fuerza mayor -jugar dos partidos en 48 horas- terminó siendo netamente perjudicial para el rendimiento y el momento de San Lorenzo. Más allá del cansancio físico y las molestias que pudieron aparecer por la exigencia de dos compromisos en tan poco tiempo, lo hecho por el equipo dirigido por Damián Ayude no estuvo a la altura de lo hecho el domingo pasado.

Obviamente, los hinchas azulgrana descargaron toda su bronca y descontento por la medida contra el mandamás de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, a quién sindicaron como el responsable directo de querer perjudicar al club mediante cánticos e insultos durante toda la jornada.

San Lorenzo y las camisetas de la polémica, con una postura en defensa de la AFA, mientras los hinchas cantaban contra Tapia (Photo by FACUNDO MORALES / AFP) FACUNDO MORALES - AFP

Con la tranquilidad que le había traído el triunfo del pasado domingo y buscando administrar las cargas físicas y evitar lesiones, Ayude volvió a meter mano en el equipo con los regresos de Fabricio López, Ignacio Perruzzi, Facundo Gulli y Gregorio Rodríguez. Sin embargo, estuvo lejos de repetir lo hecho ante los riocuartenses y mostró un claro retroceso en el rendimiento del equipo. Sobre todo por la apatía ofensiva y la llamativa cantidad de errores y desacoples defensivos que colmaron la paciencia de su gente.

El Instituto del traductor Diego Flores, por su parte, parece haber mejorado la versión de Daniel Oldrá. Aunque ayer no pudo darle continuidad a la mini racha de dos victorias consecutivas que traía, después haber iniciado el torneo con tres derrotas al hilo. Con un esquema 3-4-3 y con Lodico como conductor, la Gloria sumó presencia en la mitad de la cancha para cortar el circuito de creación del local, pero careció de peso ofensivo y le costó terminar todo lo bueno que se generaba. Entre la velocidad del colombiano Jhon Córdoba y el compromiso de Matías Fonseca, enfocó el desarrollo en campo local. Así, durante gran parte del primer tiempo, fue claro dominador.

Cardillo intenta abrirse paso ante la marca de Fonseca FACUNDO MORALES/@facumoralesfoto

Entre el asedio de Instituto y algunos fallos polémicos del árbitro Andrés Merlos, el público local fue levantando temperatura y mostrando su malestar. Con la merma de la presión de Instituto y el despliegue de Tripichio, San Lorenzo, poco a poco, fue acomodando en el campo y logró llevar peligro al arco de Roffo. La más clara fue un disparo de Gregorio Rodríguez que dio en el palo. Sin embargo, cuando mejor jugaba el local, Instituto se puso en ventaja por intermedio de Diego Sosa, quien recibió un pase de Córdoba y definió con un disparo cruzado y rasante al palo derecho de Gill. Inmediatamente, todo San Lorenzo salió a protestarle a Merlos un supuesto agarrón de Luna a López en la mitad de la cancha, que no le posibilitaba marcar a Sosa a tiempo.

Ese gol cambió el partido. Instituto, a partir de ahí, ya no fue el de los primeros minutos y San Lorenzo tampoco. Porque los nervios que nacieron desde la tribuna contagiaron a los jugadores. El pibe Gulli desapareció, Fabricio López no paró de cometer errores, Tripichio bajó el ritmo y ese valor agregado que representa Alexis Cuello en este momento, se cansó de luchar en soledad contra los férreos defensores cordobeses. Las distracciones defensivas comenzaron a aparecer más seguidas. y la Gloria en dos ocasiones estuvo a punto de irse al descanso con mayor ventaja en el marcador.

El festejo de Instituto tras el empate en el Bajo Flores FACUNDO MORALES/@facumoralesfoto

En el segundo tiempo pasó lo que le viene pasando siempre a San Lorenzo cuando juega de local. Después del típico bajón de tensión, nuevamente su gente se encargó de generar desde la tribuna una nueva reacción. Ayude vislumbró el momento y mandó a la cancha a Luciano Vietto y a Ladstatter para tener más frescura en ataque. Al ritmo del “movete, Boedo, movete” y de los aportes de los ingresados volvió a recuperar la posesión y la manija del juego.

Y cuando las papas quemaban por el rendimiento del equipo, los fallos arbitrales de Merlos se repetían y los cantos contra Chiqui Tapia tronaban cada vez más fuerte, otra vez apareció Vietto. El ex Racing, que venía de marcar a los 26 segundos ante Estudiantes de Río Cuarto en su primer partido como titular, enseguida potenció el ataque y marcó el 1 a 1 tras capturar un rebote en el área a los 41 del segundo tiempo.

Lo mejor del partido

Con este sufrido empate, el Ciclón ratificó acumula tres partidos sin derrotas y le dio algo de tranquilidad a sus hinchas, que el lunes se enteraron del espaldarazo que le dio la justicia al expresidente Marcelo Moretti en su intento de volver a tomar el mando del club. Algo que aclara el panorama institucional, porque la comisión directiva transitoria que encabeza Sergio Costantino continuará al frente del club hasta el 30 de mayo como estaba previsto, día en el que está estipulado que se realicen nuevas elecciones.